Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто

Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней

Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто
Дорогами Великого княжества - из Древней Руси до наших дней. 3 часа, авто

Что вы увидите 🤩

  • Храмы 12 века - Архангела Михаила, апостола Иоанна Богослова и церковь Воскресения Христова (18в. )
  • Спасо-Преображенский Авраамиев мужской монастырь (13в. ) и Спасо-Вознесенский женский монастырь (17в. )
  • историческую местность Смядынь и набережную Днепра
  • старейшую улицу города и святой источник Меркурия Смоленского
  • легендарные башни Смоленской крепости- Пятницкую, Орел, Веселуху, Никольскую и др.
  • и многое другое!
Мы побываем на месте языческого капища и первого смоленского храма, на древнейшей улице и вошедшей в историю пристани Смядынь.
Увидим возведенные смоленскими Великими князьями в домонгольский период храмы и Годуновскую крепость.
Поговорим о становлении и развитии Смоленского княжества, о первых Великих князьях, о Крещении Смоленска Владимиром Святым.
Побываем в Авраамиевом монастыре 13 века и на восточном участке крепости, осмотрим снаружи и изнутри самые героические и мистические её башни.
У вас будет возможность взобраться на крепостную стену, пройти по пряслам, полюбоваться окрестностями, сделать отличные фото на память!

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-16 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Вознесенский монастырь - ул. Коненкова, д. 9.
Завершение: Никольская башня - ул. Маршала Жукова, б/н.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Вадим М.
Вадим М.
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