Мы побываем на месте языческого капища и первого смоленского храма, на древнейшей улице и вошедшей в историю пристани Смядынь.

Увидим возведенные смоленскими Великими князьями в домонгольский период храмы и Годуновскую крепость.

Поговорим о становлении и развитии Смоленского княжества, о первых Великих князьях, о Крещении Смоленска Владимиром Святым.

Побываем в Авраамиевом монастыре 13 века и на восточном участке крепости, осмотрим снаружи и изнутри самые героические и мистические её башни.

У вас будет возможность взобраться на крепостную стену, пройти по пряслам, полюбоваться окрестностями, сделать отличные фото на память!