Дмитровский собор – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дмитровский собор» в Смоленске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Пешая
3 часа
623 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 12:00
26 апр в 14:00
800 ₽ за человека
Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
187 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
4800 ₽ за экскурсию
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 17
26 апр в 17:00
27 апр в 17:00
7900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люция
    18 апреля 2025
    Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
    Спсибо Наталье, очень интересно рассказывала и знакомила со своим городом, выбрала для нас оптимальный маршрут. Всем советую этого экскурсовода. Гарнитура и наушники помогли сделать экскурсию более комфортной.
  • Д
    Долгих
    17 апреля 2025
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Здравствуйте. Я никогда не могла подумать, что в Смоленске много чего есть посмотреть. Хочу выразить особую благодарность нашему гиду Маргарите
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    за замечательную экскурсию по Смоленску. Маргарита грамотный, хорошо знающий своё дело и очень приятный в общении человек. Прекрасный рассказчик, насыщенная информация. Очень любит своё дело. Мы от экскурсии получили много интересной информации о городе Смоленске. От экскурсии остались только самые приятные впечатления. Огромное спасибо эрудированному и прекрасному экскурсоводу Маргарите.

  • Е
    Елена
    9 апреля 2025
    Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
    Если не придераться, то все прошло не плохо. Было немного прохладно, радовало звуковое оформление. Остановка для фото сессии была очень
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    сомнительная, хотя буквально рядом находились маленькие кафе, где было бы возможно согреться горячим напитком. Но вообщем неплохо. Проехали много достопримечательностей Минска

  • О
    Оксана
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
    Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Дмитровский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
  2. Смоленск за 1 день - индивидуальная обзорная экскурсия
  3. Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Самое главное
  4. Лопатинский сад
  5. Парк Блонье
  6. Успенский собор (Мономаха)
  7. Успенский Собор
  8. Блонье
  9. Соборная гора
  10. Памятник Глинке
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Дмитровский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7900. Туристы уже оставили гидам 829 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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