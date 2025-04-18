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за замечательную экскурсию по Смоленску. Маргарита грамотный, хорошо знающий своё дело и очень приятный в общении человек. Прекрасный рассказчик, насыщенная информация. Очень любит своё дело. Мы от экскурсии получили много интересной информации о городе Смоленске. От экскурсии остались только самые приятные впечатления. Огромное спасибо эрудированному и прекрасному экскурсоводу Маргарите.