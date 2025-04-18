Мини-группа
до 1 чел.
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 12:00
26 апр в 14:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Смоленск за 1 день: погружение в историю и культуру города-героя
Проведите незабываемый день в Смоленске, погрузившись в его историю, культуру и архитектурные красоты в компании опытного гида
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
4800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Расписание: ежедневно с 9 до 17
26 апр в 17:00
27 апр в 17:00
7900 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюция18 апреля 2025Спсибо Наталье, очень интересно рассказывала и знакомила со своим городом, выбрала для нас оптимальный маршрут. Всем советую этого экскурсовода. Гарнитура и наушники помогли сделать экскурсию более комфортной.
- ДДолгих17 апреля 2025Здравствуйте. Я никогда не могла подумать, что в Смоленске много чего есть посмотреть. Хочу выразить особую благодарность нашему гиду Маргарите
- ЕЕлена9 апреля 2025Если не придераться, то все прошло не плохо. Было немного прохладно, радовало звуковое оформление. Остановка для фото сессии была очень
- ООксана22 апреля 2024Впечатления самые положительные. Гид знающий,умеющий заинтересовать и подать информацию. Контактный. На все вопросы был готов ответить.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Дмитровский собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в апреле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "Дмитровский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7900. Туристы уже оставили гидам 829 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2025 год по теме «Дмитровский собор», 829 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь