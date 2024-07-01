Экскурсии на автобусе в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Смоленске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
55 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Завтра в 13:30
14 июля в 10:00
1 000 за человека
Весь Смоленск за 3 часа - обзорная экскурсия на вашем авто
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Смоленске: от языческого капища до Годуновской крепости
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим уголкам Смоленска, открывая секреты древних времен и великих князей
Начало: Центр города или ваш отель (если он в центре)
Расписание: ежедневно
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 9 500 за всё до 16 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
7 июля в 16:00
9 июля в 16:00
от 9 500 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    1 июля 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Наталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о Смоленске, маршрут пеший и автобусный, всем рекомендуем!
    Наталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о СмоленскеНаталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о Смоленске
  • О
    Оксана
    1 июля 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Прекрасная экскурсия! Наталья интересно и грамотно рассказала нам о Смоленске, его истории. Организация экскурсии отличная! Спасибо большое!
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Просто отличная экскурсия! Наталья - мастер своего дела, искренне пытается рассказать максимум. На комфортабельном микроавтобусе группа отправляется в том числе
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    в отдаленные места, куда своим ходом обычный турист навряд ли бы пошёл. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую, тем более за такую доступную цену.

  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
  • Н
    Наталья
    20 февраля 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
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    рассказала нам о данном месте, из чего стало понятно что это не просто 3 постройки с того времени, а тут история на целую книгу.

  • О
    Ольга
    27 августа 2023
    Город древний и вечно молодой
    Спасибо экскурсоводу Ирине Евдасевой. Познакомила нас со Смоленском. Было позновательно, интересно, спокойно.
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2023
    Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часа
    Нам безусловно повезло с экскурсоводом! Мы узнали много удивительных фактов об истории и культуре города. Вадим рассказывает увлекательно и информация
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    прекрасно структурирована. Истрия города необъятна и важно не растерять этот объем, вдохновить на продолжение. Прекрасный и запоминающийся опыт. Мы обязательно вернемся и порекомендуем друзьям.

  • И
    Инна
    10 мая 2023
    Город древний и вечно молодой
    Отличная обзорная экскурсия по городу. Ирина показала нам все важные места Смоленска, рассказала множество интересных исторических фактов о городе и
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    его жителях, поделилась местными мифами и загадками. Экскурсия проводилась в спокойном темпе, Ирина никуда не торопилась, терпеливо отвечая на все наши вопросы, в результате прогулка по городу получилась на час дольше. Спасибо огромное, очень рекомендуем узнавать город с Ириной.

  • М
    Мамедова
    30 апреля 2023
    Город древний и вечно молодой
    Впервые в Смоленске с мужем, сестрой и племянницей. Экскурсовод Ирина провела экскурсию на высочайшем профессиональном уровне. Вся экскурсия прошла на
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    одном дыхании. На все вопросы получили исчерпывающий ответы. Обозначены самые "знаковые места",реликвии,святыни. Ирина порекомендовала нам очень много интересных мест для посещения на Смоленщине. Большое спасибо от нашей группы Ирине за то, что мы увидели красоту, величие и значимость Смоленск в истории нашего государства.

  • Н
    Наталья
    20 марта 2023
    Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часа
    Сама я смолянка, люблю свой город, горжусь его историей, но экскурсию заказывала для своих гостей. Сама я не смогла бы
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    за 3 часа рассказать так увлекательно с такой глубиной о событиях, архитектуре, людях и исторических местах Смоленска. Впервые была на Смядыне, раньше только знала поверхностно о событиях того времени. Гости были из Саратова и Москвы. Они благодарны экскурсоводу Вадиму Морозову за очень доступное изложение истории Смоленска с глубоких времён.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На автобусе»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
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  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июле 2024
Сейчас в Смоленске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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