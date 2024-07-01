1 чел.
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Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Завтра в 13:30
14 июля в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия в Смоленске: от языческого капища до Годуновской крепости
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим уголкам Смоленска, открывая секреты древних времен и великих князей
Начало: Центр города или ваш отель (если он в центре)
Расписание: ежедневно
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
от 9 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
7 июля в 16:00
9 июля в 16:00
от 9 500₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия1 июля 2024Наталья, огромное спасибо за экскурсию. Были ограничены во времени, но Вы смогли много рассказать о Смоленске, маршрут пеший и автобусный, всем рекомендуем!
- ООксана1 июля 2024Прекрасная экскурсия! Наталья интересно и грамотно рассказала нам о Смоленске, его истории. Организация экскурсии отличная! Спасибо большое!
- ААлександр30 июня 2024Просто отличная экскурсия! Наталья - мастер своего дела, искренне пытается рассказать максимум. На комфортабельном микроавтобусе группа отправляется в том числе
- ЕЕлена1 марта 2024Талашкино - «русские Афины»Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
- ННаталья20 февраля 2024Талашкино - «русские Афины»Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
- ООльга27 августа 2023Город древний и вечно молодойСпасибо экскурсоводу Ирине Евдасевой. Познакомила нас со Смоленском. Было позновательно, интересно, спокойно.
- ТТатьяна20 июля 2023Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часаНам безусловно повезло с экскурсоводом! Мы узнали много удивительных фактов об истории и культуре города. Вадим рассказывает увлекательно и информация
- ИИнна10 мая 2023Город древний и вечно молодойОтличная обзорная экскурсия по городу. Ирина показала нам все важные места Смоленска, рассказала множество интересных исторических фактов о городе и
- ММамедова30 апреля 2023Город древний и вечно молодойВпервые в Смоленске с мужем, сестрой и племянницей. Экскурсовод Ирина провела экскурсию на высочайшем профессиональном уровне. Вся экскурсия прошла на
- ННаталья20 марта 2023Обзорная экскурсия для больших групп на вашем автобусе. 3 часаСама я смолянка, люблю свой город, горжусь его историей, но экскурсию заказывала для своих гостей. Сама я не смогла бы
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «На автобусе»
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