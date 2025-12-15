Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
25 фев в 10:00
26 фев в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
28 фев в 09:30
1 мар в 09:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск на автомобиле: увидеть больше, чем пешком
Пройти по набережной и улицам, побеседовать о Глинке, Твардовском и стойкости смолян
Начало: На набережной Днепра
Сегодня в 08:30
22 фев в 13:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 декабря 2025Спасибо гиду Александре за интересную экскурсию по храмам 12 века. Очень много познавательной информации, очень красивые храмы. Бонусом даже был Успенский собор. Остались очень довольны!
- ООльховая10 ноября 2025Экскурсия" Вдоль Смоленской крепостной стены" в сопровождении Марины, прекрасного гида, оставила только положительные эмоции! Приятно удивило, что Марина сначала уточнила, на что ей сделать акцент в своем рассказе,и уже экскурсию провела, обращая внимание на наши пожелания. Огромное спасибо за экскурсию!
- ААндрей11 мая 2025Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
- ССветлана2 марта 2025Экскурсия интересная, познавательная, что приятно - полностью соответствует заявленному на сайте содержанию, разве что маршрут построен не самым оптимальным образом.
- ИИрина17 октября 2024Великолепная экскурсия. Гид интересный рассказчик. За 2 часа узнали очень многое о Смоленске, его прошлом и настоящем. Экскурсия на авто гида. Спасибо ему за эрудицию, грамотное повествование и рекомендации по посещению картинной галереи. Посетили и не пожалели.
- ЕЕкатерина23 июля 2024Экскурсия была очень интересной, узнали много фактов о строительстве стены, истории Смоленска и его жителей, более подробно осмотрели центр города.
- ЕЕвгения9 апреля 2024Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!
- ЛЛюдмила23 марта 2024Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.
- ССергей27 февраля 2024От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о
- ООльга8 января 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «С набережной»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в феврале 2026
Сейчас в Смоленске в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2026 год по теме «С набережной», 34 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель