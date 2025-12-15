С Светлана Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске Спасибо гиду Александре за интересную экскурсию по храмам 12 века. Очень много познавательной информации, очень красивые храмы. Бонусом даже был Успенский собор. Остались очень довольны!

О Ольховая Вдоль Смоленской крепостной стены Экскурсия" Вдоль Смоленской крепостной стены" в сопровождении Марины, прекрасного гида, оставила только положительные эмоции! Приятно удивило, что Марина сначала уточнила, на что ей сделать акцент в своем рассказе,и уже экскурсию провела, обращая внимание на наши пожелания. Огромное спасибо за экскурсию!

А Андрей Вдоль Смоленской крепостной стены Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!

С Светлана Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске Экскурсия интересная, познавательная, что приятно - полностью соответствует заявленному на сайте содержанию, разве что маршрут построен не самым оптимальным образом.

И Ирина Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске Великолепная экскурсия. Гид интересный рассказчик. За 2 часа узнали очень многое о Смоленске, его прошлом и настоящем. Экскурсия на авто гида. Спасибо ему за эрудицию, грамотное повествование и рекомендации по посещению картинной галереи. Посетили и не пожалели.

Е Екатерина Вдоль Смоленской крепостной стены Экскурсия была очень интересной, узнали много фактов о строительстве стены, истории Смоленска и его жителей, более подробно осмотрели центр города.

Е Евгения Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!

Л Людмила Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.

С Сергей Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске читать дальше городе, его истории, жителях и просто влюбились в Смоленск с Александрой! Структурированный рассказ, блестящие знания, чуткость и доброта гида сделали наше путешествие очень приятным. Всем рекомендуем такого великолепного гида! P.S. Мы также воспользовались с подачи организаторов услугами аренды авто и остались очень довольны, наше передвижение было быстрым, удобным и тёплым (что немаловажно в зимний день):) Ещё раз спасибо! От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о