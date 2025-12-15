Мои заказы

Экскурсии с набережной Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Смоленске, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
25 фев в 10:00
26 фев в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
28 фев в 09:30
1 мар в 09:30
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Смоленск на автомобиле: увидеть больше, чем пешком
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск на автомобиле: увидеть больше, чем пешком
Пройти по набережной и улицам, побеседовать о Глинке, Твардовском и стойкости смолян
Начало: На набережной Днепра
Сегодня в 08:30
22 фев в 13:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 декабря 2025
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Спасибо гиду Александре за интересную экскурсию по храмам 12 века. Очень много познавательной информации, очень красивые храмы. Бонусом даже был Успенский собор. Остались очень довольны!
  • О
    Ольховая
    10 ноября 2025
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Экскурсия" Вдоль Смоленской крепостной стены" в сопровождении Марины, прекрасного гида, оставила только положительные эмоции! Приятно удивило, что Марина сначала уточнила, на что ей сделать акцент в своем рассказе,и уже экскурсию провела, обращая внимание на наши пожелания. Огромное спасибо за экскурсию!
  • А
    Андрей
    11 мая 2025
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Интересная и содержательная экскурсия. Всем рекомендую!
  • С
    Светлана
    2 марта 2025
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Экскурсия интересная, познавательная, что приятно - полностью соответствует заявленному на сайте содержанию, разве что маршрут построен не самым оптимальным образом.
  • И
    Ирина
    17 октября 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Великолепная экскурсия. Гид интересный рассказчик. За 2 часа узнали очень многое о Смоленске, его прошлом и настоящем. Экскурсия на авто гида. Спасибо ему за эрудицию, грамотное повествование и рекомендации по посещению картинной галереи. Посетили и не пожалели.
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Экскурсия была очень интересной, узнали много фактов о строительстве стены, истории Смоленска и его жителей, более подробно осмотрели центр города.
  • Е
    Евгения
    9 апреля 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    23 марта 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.
  • С
    Сергей
    27 февраля 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о
    городе, его истории, жителях и просто влюбились в Смоленск с Александрой! Структурированный рассказ, блестящие знания, чуткость и доброта гида сделали наше путешествие очень приятным. Всем рекомендуем такого великолепного гида! P.S. Мы также воспользовались с подачи организаторов услугами аренды авто и остались очень довольны, наше передвижение было быстрым, удобным и тёплым (что немаловажно в зимний день):) Ещё раз спасибо!

  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы.
    Экскурсию «Вдоль Смоленской крепостной стены» лучше выбирать в теплое время года, поскольку вдоль стены не везде можно пройти в зимнее время. Но благодаря нашему гиду мы сумели прекрасно провести время и посмотреть те части города, в которых не были до этого.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске;
  2. Вдоль Смоленской крепостной стены;
  3. Смоленск на автомобиле: увидеть больше, чем пешком.
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Смоленская Крепость;
  2. Лопатинский сад;
  3. сквер Памяти Героев;
  4. Самое главное;
  5. Соборная гора;
  6. Памятник Твардовскому и Тёркину;
  7. Блонье;
  8. Памятник Глинке;
  9. Историко-архитектурный комплекс «Теремок»;
  10. Успенский собор (Мономаха).
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в феврале 2026
Сейчас в Смоленске в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Смоленске на 2026 год по теме «С набережной», 34 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель