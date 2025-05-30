Погрузитесь в историю Смоленска с языческих времен на уникальной аудиоэкскурсии по Вознесенскому холму.
Исследуйте малоизвестные места, подземелья и колодец Святого Меркурия, наслаждаясь подлинными событиями и легендами. Начало маршрута — у Вознесенского монастыря, окончание — на набережной Днепра.
Исследуйте малоизвестные места, подземелья и колодец Святого Меркурия, наслаждаясь подлинными событиями и легендами. Начало маршрута — у Вознесенского монастыря, окончание — на набережной Днепра.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Погружаемся в древнюю историю и знакомимся с легендами
Окунитесь в смоленскую историю с языческих времен и пройдите по «нетуристическим» местам, о которых известно не каждому местному жителю да и не каждому гиду. Эта аудиоэкскурсия в приложении будет интересна и взрослым, и детям, а также блогерам, любителям истории, необычных рассказов, малоизвестных исторических фактов и городских легенд, в основе которых лежат подлинные события. Маршрут аудиоэкскурсии пролегает по Вознесенскому холму - самой высокой точке Смоленска. С самого начала вас поразит контраст местности — ведь "погружение" в Древнюю Русь начнется на одной из центральных, самых красивых улиц города — ул. Пржевальского, а точнее, у входа в Вознесенский монастырь. Окончание — на набережной Днепра. Большинство объектов находятся в местах, которые принято называть «в стороне от туристических троп». Вы сможете спустится в подземелье, подойти к колодцу Святого воина Меркурия, пройти по старинной брусчатке одной из древнейших улиц города. Слушайте подсказки — некоторых объектов нет на карте! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация:
- Одежда и обувь должны быть удобными. По пути вы сможете посетить храмы, у которых проходит экскурсия. Для этого дамам потребуется косынка.
- Не рекомендуется отправляться на экскурсию после дождя или снегопада. В заснеженное время года вы не увидите подземелья.
- Если вам необходима еда или напитки во время экскурсии — берите с собой, на маршруте купить их негде.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Вознесенский женский монастырь
- Храм Воскресения Словущего
- Памятник князю Владимиру I Крестителю
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории, о которых мало кто знает, от местного жителя
- Спланированный маршрут с офлайн-картой для удобной навигации по городу
- Подсказки, как найти объекты, о которых мало кто знает
- Проход по булыжной мостовой, напоминающей буддистские тропы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Коненкова, 9 а
Завершение: Улица Большая Краснофлотская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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