Погружаемся в древнюю историю и знакомимся с легендами

Окунитесь в смоленскую историю с языческих времен и пройдите по «нетуристическим» местам, о которых известно не каждому местному жителю да и не каждому гиду. Эта аудиоэкскурсия в приложении будет интересна и взрослым, и детям, а также блогерам, любителям истории, необычных рассказов, малоизвестных исторических фактов и городских легенд, в основе которых лежат подлинные события. Маршрут аудиоэкскурсии пролегает по Вознесенскому холму - самой высокой точке Смоленска. С самого начала вас поразит контраст местности — ведь "погружение" в Древнюю Русь начнется на одной из центральных, самых красивых улиц города — ул. Пржевальского, а точнее, у входа в Вознесенский монастырь. Окончание — на набережной Днепра. Большинство объектов находятся в местах, которые принято называть «в стороне от туристических троп». Вы сможете спустится в подземелье, подойти к колодцу Святого воина Меркурия, пройти по старинной брусчатке одной из древнейших улиц города. Слушайте подсказки — некоторых объектов нет на карте! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: