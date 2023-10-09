Я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию по старому Смоленску.
Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города: Смоленскую крепость времён Бориса Годунова, один из крупнейших и красивейших соборов мира Свято-Успенский кафедральный собор, городские памятники, сады 19 века.
Я познакомлю вас с историей города, с его легендами и мифами, а так же мы окунёмся в атмосферу древнего города, когда здесь проходил «Путь из варяг в греки».
Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города: Смоленскую крепость времён Бориса Годунова, один из крупнейших и красивейших соборов мира Свято-Успенский кафедральный собор, городские памятники, сады 19 века.
Я познакомлю вас с историей города, с его легендами и мифами, а так же мы окунёмся в атмосферу древнего города, когда здесь проходил «Путь из варяг в греки».
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
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Что вас ожидает:
- Смоленская крепость времён Бориса Годунова
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Городские памятники
- Лопатинский сад и сад Блонье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сокровищница русской историиСмоленск представляет собой один из старейших русских городов, учрежденный в 863 году. Этот древний город старше Москвы и является современником Великого Новгорода и Киева. Богатая история Смоленска остается живой в его старинных храмах, крепостной башне и земляных укреплениях, которые дотянулись до наших дней. Сегодня в Смоленске прекрасно сочетается природное окружение и культурное наследие с современной, индустриальной жизнью.
Я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию по старому Смоленску. Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города.
Что вас ждет:• Смоленская крепость времён Бориса Годунова. Смоленская крепостная стена — выдающееся оборонительное сооружение, выстроенное в 1595-1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Смоленская крепость стала первым в истории России объектом с массовым использованием вольнонаёмного труда. За счет привлечения высокопрофессиональных мастеров стало возможно строительство первоклассной крепости в сжатые сроки.
- Один из крупнейших и красивейших соборов мира Свято-Успенский кафедральный собор. Находится в центре Смоленска и во многом определяет силуэт города. Возведён на рубеже XVII и XVIII веков в память о героической обороне Смоленска 1609 — 1611 годов на месте одноимённого собора XII века.
- Городские памятники с их историей.
- Лопатинский сад — излюбленное место отдыха горожан и туристов. Основу парка составил ландшафтный сад, разбитый губернатором Смоленска Александром Лопатиным в 1874 г. на месте бывшей Королевской крепости. Невозможно удержаться от фотосессии на фоне «оживших» фонарей-оркестрантов, красочных скульптур сказочных персонажей или макета Лопатинского сада, выполненного с поразительным мастерством и точностью.
- Сад Блонье — одно из самых посещаемых мест города. Его любят как местные жители, так и гости города. Блонье – регулярный парадный сад. «Блонье» — первоначальное название. Так парк был назван почти двести лет назад, в 1830 году по указанию губернатора Н. И. Хмельницкого. По легенде, чиновник с лопатой в руках личным примером воодушевил смолян на работу по разбивке парка. Эта идея особенно пришлась по душе дамам. Некоторые из них завели в саду личные клумбы и высаживали цветы, привезенные из-за границы. Дамы этим самым хотели привлечь внимание холостого губернатора, впрочем, безрезультатно. За это нарекли Блонье «бабьим царством».
- Кроме того, я познакомлю вас с историей города, древней и военной, с его легендами и мифами, а так же мы окунёмся в атмосферу древнего города, когда здесь проходил «Путь из варяг в греки».
- Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
9 окт 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную экскурсию по городу боевой славы Смоленску. Мы посетили город 07.10.2023, у нас была организована индивидуальная экскурсия с Дмитрием-профессиональным знатоком своего дела и города. Он рассказал нам историю города от самого его зарождения до Современного развития, мы посетили самые значимые исторические места и достопримечательности. Вся история города символически связана с птицей Феникс, т. к. город всякий раз возрождался из пепла после вражеских набегов. Спасибо Дмитрию за массу положительных впечатлений и эмоций, он сделал нашу поездку незабываемой, 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании.
Н
Надежда
9 окт 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную экскурсию по городу боевой славы Смоленску. Мы посетили город 07.10.2023, у нас была организована индивидуальная экскурсия с Дмитрием-профессиональным знатоком своего дела и города. Он рассказал нам историю города от самого его зарождения до Современного развития, мы посетили самые значимые исторические места и достопримечательности. Вся история города символически связана с птицей Феникс, т. к. город всякий раз возрождался из пепла после вражеских набегов. Спасибо Дмитрию за массу положительных впечатлений и эмоций, он сделал нашу поездку незабываемой, 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании.
Н
Надежда
9 окт 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную экскурсию по городу боевой славы Смоленску. Мы посетили город 07.10.2023, у нас была организована индивидуальная экскурсия с Дмитрием-профессиональным знатоком своего дела и города. Он рассказал нам историю города от самого его зарождения до Современного развития, мы посетили самые значимые исторические места и достопримечательности. Вся история города символически связана с птицей Феникс, т. к. город всякий раз возрождался из пепла после вражеских набегов. Спасибо Дмитрию за массу положительных впечатлений и эмоций, он сделал нашу поездку незабываемой, 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании.
Е
Елена
24 авг 2023
Дмитрий! Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Много нового для себя открыли в Смоленске: и особенность памятника Теркину и крепость, и Собор, и башня «Веселуха». Остались довольны все! Рекомендуемый Вами ресторанчик просто потрясающ.
Е
Елена
24 авг 2023
Дмитрий! Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Много нового для себя открыли в Смоленске: и особенность памятника Теркину и крепость, и Собор, и башня «Веселуха». Остались довольны все! Рекомендуемый Вами ресторанчик просто потрясающ.
Е
Елена
24 авг 2023
Дмитрий! Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Много нового для себя открыли в Смоленске: и особенность памятника Теркину и крепость, и Собор, и башня «Веселуха». Остались довольны все! Рекомендуемый Вами ресторанчик просто потрясающ.
Е
Евгений
13 авг 2023
Отдыхали всей семьей в Смоленске. Встретились с Дмитрием и он провел для нас очень интересную и познавательную обзорную экскурсию. Нам очень понравилось! Обязательно снова вернемся в Смоленск!
A
Alexey
6 авг 2023
Посетили с семьей город-герой Смоленск и были очень удивлены насколько он интересен и увлекателен, сколько в нем истории и все это узнали от Дмитрия. Он смог отлично подстроится под наши интересы, все в очень доступном формате. Если в следующий раз поедем в Смоленск, то дальше узнавать окрестности только с ним!!! Очень благодарны!
С
Сергей
30 июля 2023
Спасибо Дмитрию. Очень отзывчивый экскурсовод и всегда отвечал на заданные вопросы
С
Светлана
29 июля 2023
Экскурсию организовал автор в короткие сроки, так как нужно было срочно. Гид профессионал в своем деле. Масса интересных фактов о городе и с любовью к нему в своем деле. Ответы на любые вопросы. Спасибо за приятную компанию!!!! Будем обращаться еще))
В
Валерий
15 июля 2023
Очень занимательная экскурсия. Время пролетело быстро и незаметно. Узнали много интересного о Смоленске в разных пластах времени. Дмитрий очень интересный собеседник. Экскурсия в форме диалога, это очень здорово! Большое спасибо, увидели Смоленск сквозь призму времени. Есть желание посетить «Медвежью берлогу», бункер Гитлера.
М
Мария
17 июня 2023
Дмитрий провел просто потрясающую экскурсию по городу, 3 часа полного погружения в историю города. Прекрасно владеет историческими фактами, приятный и вежливый в разговоре, нашёл общий язык в том числе с детьми) Экскурсию можно выбрать или внести пожелания направления рассказа. Готов ответить на любые вопросы, имеет диплом экскурсовода. Нашей семье очень понравилось, будем ещё в городе - посетим и бункер Гитлера:) Дмитрий, спасибо за интересное поведение время с пользой! Смоленск прекрасен.
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