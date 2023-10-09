Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»

5
12 отзывов
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Я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию по старому Смоленску.

Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города: Смоленскую крепость времён Бориса Годунова, один из крупнейших и красивейших соборов мира Свято-Успенский кафедральный собор, городские памятники, сады 19 века.

Я познакомлю вас с историей города, с его легендами и мифами, а так же мы окунёмся в атмосферу древнего города, когда здесь проходил «Путь из варяг в греки».
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Обзорная экскурсия «История старого Смоленска»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Смоленская крепость времён Бориса Годунова
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Городские памятники
  • Лопатинский сад и сад Блонье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сокровищница русской историиСмоленск представляет собой один из старейших русских городов, учрежденный в 863 году. Этот древний город старше Москвы и является современником Великого Новгорода и Киева. Богатая история Смоленска остается живой в его старинных храмах, крепостной башне и земляных укреплениях, которые дотянулись до наших дней. Сегодня в Смоленске прекрасно сочетается природное окружение и культурное наследие с современной, индустриальной жизнью.
Я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию по старому Смоленску. Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города.
Что вас ждет:• Смоленская крепость времён Бориса Годунова. Смоленская крепостная стена — выдающееся оборонительное сооружение, выстроенное в 1595-1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Смоленская крепость стала первым в истории России объектом с массовым использованием вольнонаёмного труда. За счет привлечения высокопрофессиональных мастеров стало возможно строительство первоклассной крепости в сжатые сроки.
  • Один из крупнейших и красивейших соборов мира Свято-Успенский кафедральный собор. Находится в центре Смоленска и во многом определяет силуэт города. Возведён на рубеже XVII и XVIII веков в память о героической обороне Смоленска 1609 — 1611 годов на месте одноимённого собора XII века.
  • Городские памятники с их историей.
  • Лопатинский сад — излюбленное место отдыха горожан и туристов. Основу парка составил ландшафтный сад, разбитый губернатором Смоленска Александром Лопатиным в 1874 г. на месте бывшей Королевской крепости. Невозможно удержаться от фотосессии на фоне «оживших» фонарей-оркестрантов, красочных скульптур сказочных персонажей или макета Лопатинского сада, выполненного с поразительным мастерством и точностью.
  • Сад Блонье — одно из самых посещаемых мест города. Его любят как местные жители, так и гости города. Блонье – регулярный парадный сад. «Блонье» — первоначальное название. Так парк был назван почти двести лет назад, в 1830 году по указанию губернатора Н. И. Хмельницкого. По легенде, чиновник с лопатой в руках личным примером воодушевил смолян на работу по разбивке парка. Эта идея особенно пришлась по душе дамам. Некоторые из них завели в саду личные клумбы и высаживали цветы, привезенные из-за границы. Дамы этим самым хотели привлечь внимание холостого губернатора, впрочем, безрезультатно. За это нарекли Блонье «бабьим царством».
  • Кроме того, я познакомлю вас с историей города, древней и военной, с его легендами и мифами, а так же мы окунёмся в атмосферу древнего города, когда здесь проходил «Путь из варяг в греки».
  • Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Н
9 окт 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную экскурсию по городу боевой славы Смоленску. Мы посетили город 07.10.2023, у нас была организована индивидуальная экскурсия с Дмитрием-профессиональным знатоком своего дела и города. Он рассказал нам историю города от самого его зарождения до Современного развития, мы посетили самые значимые исторические места и достопримечательности. Вся история города символически связана с птицей Феникс, т. к. город всякий раз возрождался из пепла после вражеских набегов. Спасибо Дмитрию за массу положительных впечатлений и эмоций, он сделал нашу поездку незабываемой, 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании.
Н
9 окт 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную экскурсию по городу боевой славы Смоленску. Мы посетили город 07.10.2023, у нас была организована индивидуальная экскурсия с Дмитрием-профессиональным знатоком своего дела и города. Он рассказал нам историю города от самого его зарождения до Современного развития, мы посетили самые значимые исторические места и достопримечательности. Вся история города символически связана с птицей Феникс, т. к. город всякий раз возрождался из пепла после вражеских набегов. Спасибо Дмитрию за массу положительных впечатлений и эмоций, он сделал нашу поездку незабываемой, 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании.
Н
9 окт 2023
Выражаем огромную благодарность Дмитрию за познавательную экскурсию по городу боевой славы Смоленску. Мы посетили город 07.10.2023, у нас была организована индивидуальная экскурсия с Дмитрием-профессиональным знатоком своего дела и города. Он рассказал нам историю города от самого его зарождения до Современного развития, мы посетили самые значимые исторические места и достопримечательности. Вся история города символически связана с птицей Феникс, т. к. город всякий раз возрождался из пепла после вражеских набегов. Спасибо Дмитрию за массу положительных впечатлений и эмоций, он сделал нашу поездку незабываемой, 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании.
Е
24 авг 2023
Дмитрий! Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Много нового для себя открыли в Смоленске: и особенность памятника Теркину и крепость, и Собор, и башня «Веселуха». Остались довольны все! Рекомендуемый Вами ресторанчик просто потрясающ.
Е
24 авг 2023
Дмитрий! Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Много нового для себя открыли в Смоленске: и особенность памятника Теркину и крепость, и Собор, и башня «Веселуха». Остались довольны все! Рекомендуемый Вами ресторанчик просто потрясающ.
Е
24 авг 2023
Дмитрий! Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно, познавательно! Много нового для себя открыли в Смоленске: и особенность памятника Теркину и крепость, и Собор, и башня «Веселуха». Остались довольны все! Рекомендуемый Вами ресторанчик просто потрясающ.
Е
13 авг 2023
Отдыхали всей семьей в Смоленске. Встретились с Дмитрием и он провел для нас очень интересную и познавательную обзорную экскурсию. Нам очень понравилось! Обязательно снова вернемся в Смоленск!
A
6 авг 2023
Посетили с семьей город-герой Смоленск и были очень удивлены насколько он интересен и увлекателен, сколько в нем истории и все это узнали от Дмитрия. Он смог отлично подстроится под наши интересы, все в очень доступном формате. Если в следующий раз поедем в Смоленск, то дальше узнавать окрестности только с ним!!! Очень благодарны!
С
30 июля 2023
Спасибо Дмитрию. Очень отзывчивый экскурсовод и всегда отвечал на заданные вопросы
С
29 июля 2023
Экскурсию организовал автор в короткие сроки, так как нужно было срочно. Гид профессионал в своем деле. Масса интересных фактов о городе и с любовью к нему в своем деле. Ответы на любые вопросы. Спасибо за приятную компанию!!!! Будем обращаться еще))
В
15 июля 2023
Очень занимательная экскурсия. Время пролетело быстро и незаметно. Узнали много интересного о Смоленске в разных пластах времени. Дмитрий очень интересный собеседник. Экскурсия в форме диалога, это очень здорово! Большое спасибо, увидели Смоленск сквозь призму времени. Есть желание посетить «Медвежью берлогу», бункер Гитлера.
М
17 июня 2023
Дмитрий провел просто потрясающую экскурсию по городу, 3 часа полного погружения в историю города. Прекрасно владеет историческими фактами, приятный и вежливый в разговоре, нашёл общий язык в том числе с детьми) Экскурсию можно выбрать или внести пожелания направления рассказа. Готов ответить на любые вопросы, имеет диплом экскурсовода. Нашей семье очень понравилось, будем ещё в городе - посетим и бункер Гитлера:) Дмитрий, спасибо за интересное поведение время с пользой! Смоленск прекрасен.

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