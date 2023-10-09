Сокровищница русской историиСмоленск представляет собой один из старейших русских городов, учрежденный в 863 году. Этот древний город старше Москвы и является современником Великого Новгорода и Киева. Богатая история Смоленска остается живой в его старинных храмах, крепостной башне и земляных укреплениях, которые дотянулись до наших дней. Сегодня в Смоленске прекрасно сочетается природное окружение и культурное наследие с современной, индустриальной жизнью.

Я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию по старому Смоленску. Я проведу вас по самым старинным улицам города, где вы увидите основные достопримечательности города.

Что вас ждет:• Смоленская крепость времён Бориса Годунова. Смоленская крепостная стена — выдающееся оборонительное сооружение, выстроенное в 1595-1602 годах в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Смоленская крепость стала первым в истории России объектом с массовым использованием вольнонаёмного труда. За счет привлечения высокопрофессиональных мастеров стало возможно строительство первоклассной крепости в сжатые сроки.