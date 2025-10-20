Откройте многовековую историю Смоленска через его архитектурные и духовные памятники.
Выберите экскурсию по интересам: от глубокого погружения в историю древних храмов до обзорного знакомства с главными достопримечательностями города-крепости.
Описание экскурсии
Духовные и исторические сокровища Смоленска
Смоленск — один из древнейших городов России, где сохранились уникальные памятники архитектуры разных эпох. Этот комплекс экскурсий позволит вам познакомиться с богатым наследием города: от домонгольских храмов XII века до величественной крепостной стены и знаменитых парков. Выберите экскурсию по интересам и погрузитесь в историю города-щита России.
Домонгольские храмы Смоленска
Уникальные храмы XII века, сохранившиеся до наших дней: Петра и Павла, Иоанна Богослова и Михаила Архангела. Эти архитектурные памятники представляют смоленскую школу зодчества и являются свидетелями древней истории города.
Святыни и монастыри
Монастыри и храмы, связанные с царскими семьями и важными историческими событиями. Успенский кафедральный собор — жемчужина Смоленска, хранящая чудотворную икону Одигитрии.
Исторический центр и крепость
Смоленская крепостная стена — выдающееся оборонительное сооружение, парки и скверы с памятниками героям разных эпох, места, связанные с великими сражениями и известными личностями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский кафедральный собор
- Храмы XII века: Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела
- Смоленская крепостная стена
- Лопатинский сад
- Сад Блонье
- Соборный холм
- Место гибели князя Глеба
- Площадь Победы
- Сквер памяти героев
- Памятник «Благодарная Россия - Героям 1812 года»
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия по древнему Смоленску. Александр поразил своими знаниями истории и современности. За три часа мы как будто прожили 9 веков и узнали очень много нового, тем более, что экскурсия проходила по местам, которые обычно не входят в стандартные экскурсии. Огромное спасибо Александру за прекрасно и с пользой проведенное время!
Е
Елена
19 окт 2025
Александр - замечательный экскурсовод, профессионал, патриот своего города. Грамотная речь, доступное изложение материала. Поразил глубокими познаниями истории. Всем желающим познакомиться с историей Смоленска рекомендую данную экскурсию и экскурсовода!
А
Алексей
7 окт 2025
Отличная экскурсия, Александр прекрасный экскурсовод и знаток своего города, рекомендую.
h
hi+79882
6 окт 2025
Мы узнали историю Смоленска, начиная с 1100 года.
Экскурсовод был замечательным.
В течении 3-х часов мы посетили 4 места, не входящие в обзорную экскурсию и узнали много разной интересной информации.
Рекомендую!!!
Экскурсовод был замечательным.
В течении 3-х часов мы посетили 4 места, не входящие в обзорную экскурсию и узнали много разной интересной информации.
Рекомендую!!!
Е
Екатерина
11 авг 2025
Чудесная экскурсия с замечательным Александром. В самый раз для первого знакомства с городом. Очень удобно, что с автомобилем, быстрое передвижение между локациями.
О
Ольга
10 авг 2025
Экскурсия хорошая. Александр рассказывает интересно. Для тех, кто первый раз в Смоленске - замечательно. Увидите всё самое интересное в этом городе. Но я бы сократила время экскурсии - 3 часа, а не 4 часа.
Е
Екатерина
1 авг 2025
В
Виктория
24 июл 2025
Давно любимый мною город Смоленск. Чудесный экскурсовод Александр очень интересно рассказывал. Слушала бы и слушала. Спасибо большое.
Н
Надежда
27 июн 2025
Экскурсия по храмам домонгольского периода очень понравилась. Александр настоящий Профессионал. с большой буквы и патриот своего города. Отлично подан материал,с погружением в золотой 12 век Смоленска
И
Игорь
22 июн 2025
Все очень понравилось. Александр супер профессионал. Интересно,доступно,ответы на каждый вопрос. Всех благ.
Т
Татьяна
1 мая 2025
Увидели и узнали про город Смоленск, интересный рассказ про крепость.
Е
Елена
30 мар 2025
Замечательная экскурсия, с интересными подробностями от Александра Владимировича покорила наши сердца! Большое спасибо! Рекомендую!!!
З
Зинаида
6 фев 2025
Юлия подарила нам отличный день. Так интересно мне давно на экскурсии не было. Знание материала, грамотная речь, отличный юмор, постоянные интерактивные штучки. Спасибо!
М
Маргарита
19 янв 2025
С чего начинается знакомство с городом? С его жителями. Нас встретил на вокзале Александр!
С чего начинается знакомство с городом? С его жителями. Нас встретил на вокзале Александр!
Доброжелательный, эрудированный, очень свой, родной! Смоленск, весь отразился в этом человеке. Экскурсия очень познавательная, исторически выверенная. Огромное спасибо! И до новых встреч!
Доброжелательный, эрудированный, очень свой, родной! Смоленск, весь отразился в этом человеке. Экскурсия очень познавательная, исторически выверенная. Огромное спасибо! И до новых встреч!
М
Миронова
10 янв 2025
Александр знающий,умеющий заинтерисовать, преподнести исторический материал экскурсовод. В Смоленск обязательно ещё вернёмся. Город великолепный, с хорошо сохранившейся исторической культурой.
