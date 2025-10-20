Духовные и исторические сокровища Смоленска

Смоленск — один из древнейших городов России, где сохранились уникальные памятники архитектуры разных эпох. Этот комплекс экскурсий позволит вам познакомиться с богатым наследием города: от домонгольских храмов XII века до величественной крепостной стены и знаменитых парков. Выберите экскурсию по интересам и погрузитесь в историю города-щита России.

Домонгольские храмы Смоленска

Уникальные храмы XII века, сохранившиеся до наших дней: Петра и Павла, Иоанна Богослова и Михаила Архангела. Эти архитектурные памятники представляют смоленскую школу зодчества и являются свидетелями древней истории города.

Святыни и монастыри

Монастыри и храмы, связанные с царскими семьями и важными историческими событиями. Успенский кафедральный собор — жемчужина Смоленска, хранящая чудотворную икону Одигитрии.

Исторический центр и крепость

Смоленская крепостная стена — выдающееся оборонительное сооружение, парки и скверы с памятниками героям разных эпох, места, связанные с великими сражениями и известными личностями.