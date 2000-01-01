Что вы увидите
- Богоявленский надвратный собор
- Большая Советская улица
- Вознесенский женский монастырь
- Громовая башня
- Дом с часами
- Дом Энгельгардта
- Драматический театр
- Копытинские ворота
- Лопатинский сад
- Могила Скалона
- Памятник Твардовскому и Василию Тёркину
- Памятник «Благодарная Россия — Героям 1812 года»
- Памятник М. И. Глинке
- Памятник Софийскому полку
- Площадь Победы
- Сад Блонье
- Смоленская крепостная стена
- Смоленский собор
- Соборная гора Смоленска
На экскурсии 🧭 Вы:
- Познакомитесь с великолепным городом Смоленском.
- Пролистаете страницы истории 📖, узнаете о его славном героическом прошлом, роли в судьбе России.
- Полюбуетесь архитектурными шедеврами, церквями, заглянете на старинные улицы.
- Насладитесь очарованием смоленских парков 🌳 и скверов.
- Прогуляетесь вдоль Крепостной стены, «примерите» императорскую корону, подержите в руках райскую птицу Гамаюн, услышите музыку М. И. Глинки.
- Посетите Свято-Успенский кафедральный собор и узнаете какие православные святыни он сохранил.
- Я покажу город 🏙️ с разных ракурсов и постараюсь сделать так, чтобы знакомство с ним оставило у Вас самые приятные воспоминания!
Важная информация:
- Пешеходный маршрут разработан с учетом показа самых интересных и значимых исторических, архитектурных достопримечательностей 🏛️ пешеходная, на свежем воздухе, надевайте удобную обувь.
Что не входит
- Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Место завершения
🏁 Успенский Кафедральный собор
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья С.
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