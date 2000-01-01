  1. Россия
  2. Экскурсии

Смоленск: вдоль и поперек

4.9
13 отзывов
Наталья С.
Наталья С. – Гид из Смоленска
Увлекательная экскурсия ⛳ позволит узнать и прочувствовать город 🏙️ с тысячелетней историей 📖.

Прогуляться 👣 по старинным улицам и паркам, увидеть самые красивые 🤩 памятники.

Восхититься великолепием Успенского кафедрального собора!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Смоленск: вдоль и поперек
Смоленск: вдоль и поперек

Что вы увидите

  • Богоявленский надвратный собор
  • Большая Советская улица
  • Вознесенский женский монастырь
  • Громовая башня
  • Дом с часами
  • Дом Энгельгардта
  • Драматический театр
  • Копытинские ворота
  • Лопатинский сад
  • Могила Скалона
  • Памятник Твардовскому и Василию Тёркину
  • Памятник «Благодарная Россия — Героям 1812 года»
  • Памятник М. И. Глинке
  • Памятник Софийскому полку
  • Площадь Победы
  • Сад Блонье
  • Смоленская крепостная стена
  • Смоленский собор
  • Соборная гора Смоленска

На экскурсии 🧭 Вы:

  • Познакомитесь с великолепным городом Смоленском.
  • Пролистаете страницы истории 📖, узнаете о его славном героическом прошлом, роли в судьбе России.
  • Полюбуетесь архитектурными шедеврами, церквями, заглянете на старинные улицы.
  • Насладитесь очарованием смоленских парков 🌳 и скверов.
  • Прогуляетесь вдоль Крепостной стены, «примерите» императорскую корону, подержите в руках райскую птицу Гамаюн, услышите музыку М. И. Глинки.
  • Посетите Свято-Успенский кафедральный собор и узнаете какие православные святыни он сохранил.
  • Я покажу город 🏙️ с разных ракурсов и постараюсь сделать так, чтобы знакомство с ним оставило у Вас самые приятные воспоминания!

Важная информация:

  • Пешеходный маршрут разработан с учетом показа самых интересных и значимых исторических, архитектурных достопримечательностей 🏛️ пешеходная, на свежем воздухе, надевайте удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Площадь Ленина
Место завершения
🏁 Успенский Кафедральный собор
Смоленск: вдоль и поперек
Смоленск: вдоль и поперек
Смоленск: вдоль и поперек
Смоленск: вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья С.
Наталья С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

13 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Смоленске

Тысячелетняя история Смоленска
2 650
3 часа
Тысячелетняя история Смоленска
133 отзыва
От старого торгового пути до бриллиантовой столицы России: летопись города на обзорной экскурсии
Смоленск вчера, сегодня, завтра
2 500
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра
79 отзывов
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Самобытный Смоленск
2 000
3 часа
Самобытный Смоленск
74 отзыва
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Мистический Смоленск
2 450
2 часа
Мистический Смоленск
29 отзывов
Таинственные страницы истории города
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
4 000
5 часов
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
19 отзывов
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
О Смоленске с любовью!
2 000
3 часа
О Смоленске с любовью!
14 отзывов
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии