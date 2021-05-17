Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи

Пройти по экотропе, познакомиться с древними памятниками природы и зарядиться энергией места

5
3 отзыва
В компании опытного проводника вы отправитесь в живописный поход по затерянным уголкам Навалищенского ущелья.

Откроете пейзажи реликтового леса и познакомитесь с доисторической флорой.

Оцените величественные виды каньона, послушаете рассказы о давнем прошлом края и искупаетесь в «молодильной ванне».
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи
Белые скалы: путешествие в первобытный мир Сочи

Что вас ожидает

В гости к скалам-исполинам

Маршрут пройдет по части Сочинского национального парка, вдоль реки Большая Хоста. Вы преодолеете около 4 км по лесной тропе, любуясь загадочной тисо-самшитовой рощей и исследуя самые интересные образцы растений. А преодолев живописное нагромождение глыб из известняка, выйдете к старинному тракту, где поговорим о 18-19 веках и первых переселенцах.

Свидетели динозавров и сакральный водоем

Рассматривая фасады Белых скал, вы узнаете, что о них рассказывает геология. Мы попробуем перенести вас на несколько миллионов лет назад, когда дно древнего океана вздымалось, рождая Кавказские горы. Кроме того, по пути вы услышите легенду горной купели Святая и обязательно сможете проверить, правдивы ли свойства, которые приписывают этому необычному месту.

Обратный путь будет недолгим, а завершив маршрут, вы наверняка захотите вернуться в эту сказку снова.

Кому подходит треккинг

Маршрут рассчитан на людей с начальной физической подготовкой. Подойдет детям с 7 лет.

Организационные детали

  • До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси. Мы также можем организовать трансфер за дополнительную плату, подробности уточняйте при бронировании.
  • В стоимость не входит билет на территорию Сочинского национального парка — 200 руб. /человека; для детей до 10 лет и многодетных семей при наличии удостоверения вход бесплатный
  • Пешая экскурсия по данному маршруту проводится только в сухую погоду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на улице Шоссейная
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я профессиональный гид, член Русского Географического общества и руководитель семейного клуба. В арсенале гидов нашей команды не только прогулки по эко-тропам Сочинского национального парка, но и полноценные пешие экскурсии и автомобильные прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды — сертифицированные инструкторы по спортивному туризму, гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать не только ваш отдых или трансфер к месту размещения, но и походы различных категорий сложности по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы сможете побывать там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!
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3 настоящих отзыва от туристов

Ю
17 мая 2021
Это было просто чудесное путешествие - Елена знает просто всё про местную природу, куча интересных фактов, знает ответ на любой вопрос. Запомнили кучу информации, при этом информация подавалась не занудно, а очень увлекательно. 5 часов пролетели незаметно - рассказ ни разу не наскучил. Место магическое, потрясающее, сами мы бы там не сориентировались так хорошо, так что спасибо огромное Елене! В общем, мы были довольны. ! Огромное спасибо за организацию. !
И
7 мая 2021
Сегодня мы с сыном (7 лет) отправились вместе с Еленой в путешествие к каньону Белые скалы. Нас очень впечатлила природа, многие растения мы видели впервые в жизни! Физически экскурсия подойдет для начального уровня подготовки, сын справился со всеми переправами. Елена нам понравилась очень и как человек, и как гид-профессионал! Человек на своем месте! Время пролетело незаметно, было очень интересно, весело и познавательно. Буду рекомендовать Вас своим друзьям, кто будет путешествовать по Сочи! Удачи, крепкого здоровья и довольных туристов!
Е
3 мая 2021
Спасибо Елене за позитив, любовь к природе и людям! Прекрасно проведённое время
. Впечатлений и позитива на целый сезон. Спасибо. !

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