Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

В гости к скалам-исполинам

Маршрут пройдет по части Сочинского национального парка, вдоль реки Большая Хоста. Вы преодолеете около 4 км по лесной тропе, любуясь загадочной тисо-самшитовой рощей и исследуя самые интересные образцы растений. А преодолев живописное нагромождение глыб из известняка, выйдете к старинному тракту, где поговорим о 18-19 веках и первых переселенцах.

Свидетели динозавров и сакральный водоем

Рассматривая фасады Белых скал, вы узнаете, что о них рассказывает геология. Мы попробуем перенести вас на несколько миллионов лет назад, когда дно древнего океана вздымалось, рождая Кавказские горы. Кроме того, по пути вы услышите легенду горной купели Святая и обязательно сможете проверить, правдивы ли свойства, которые приписывают этому необычному месту.

Обратный путь будет недолгим, а завершив маршрут, вы наверняка захотите вернуться в эту сказку снова.

Кому подходит треккинг

Маршрут рассчитан на людей с начальной физической подготовкой. Подойдет детям с 7 лет.

Организационные детали