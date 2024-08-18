Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Маршрут пройдет по части Сочинского национального парка, вдоль реки Большая Хоста. Вы преодолеете 4 км узкой, горной тропы, спускаясь в доисторический каньон и исследуя самые интересные образцы растений. А преодолев живописное нагромождение глыб из известняка, выйдете к старинному тракту, где поговорим о 18-19 веках и первых переселенцах.
Свидетели динозавров и сакральный водоем
Рассматривая фасады Белых скал, вы узнаете, что о них рассказывает геология. Мы попробуем перенести вас на несколько миллионов лет назад, когда дно древнего океана вздымалось, рождая Кавказские горы. Кроме того, по пути вы услышите легенду горной купели Святая и обязательно сможете проверить, правдивы ли свойства, которые приписывают этому необычному месту.
Обратный путь будет недолгим, а завершив маршрут, вы наверняка захотите вернуться в эту сказку снова.
Кому подходит треккинг
Этот поход относится к маршруту спортивного туризма. Рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой.
Организационные детали
До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси, подробности уточняйте при бронировании
В стоимость не входит билет на территорию Сочинского национального парка — 250 ₽ с человека; детям до 17 лет и многодетным семьям при наличии удостоверения вход в национальный парк бесплатно
Пешая экскурсия-треккинг по данному маршруту проводится только в сухую погоду!
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шоссейная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 241 туриста
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем.
Я профессиональный гид, член Сочинского читать дальшеуменьшить
географического общества. В арсенале гидов нашей команды не только пешие экскурсии по экотропам Сочинского национального парка, но и городские прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста.
Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем.
Члены команды — аттестованные гиды-сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать ваш активный отдых по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы побываете там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами?
Тогда до встречи в Сочи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Это была самая классная экскурсия за наш отпуск. Я и мои дочки (8 и 11 лет) ходили впервые на такое событие совместно. Нам очень понравилось!!! Елена очень душевная, от нее читать дальшеуменьшить
исходит чудесная энергетика, было очень интересно послушать и посмотреть и узнать про природу, про горные породы, она настоящий профессионал! 5 часов пролетели незаметно. Елена прямо за руку вела мою младшую дочь, так как для нее по-началу было тяжело и мы все справились. Елена угостила нас вкусным чаем с чабрецом, принесла нам мягкие сидушки для пикника. Мы очень душевно посидели. Очень красивые места! Пойдем ли мы ещё раз к Елене на другие экскурсии,если приедем сюда?Да и ещё раз да! Спросила, что больше всего запомнилось?"Белые скалы") Действительно, нужно выходить из своей зоны комфорта! Огромное спасибо от нас! Мы перезагрузились на все 100%
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А
Анна
Первоначально мы собрались на Белые скалы, но гид отговорила нас от этого путешествия. Дело в том, что после очередных ливней там не восстановлена дорога.
В результате, экскурсия сложилась самым замечательным образом. читать дальшеуменьшить
Мы договорились посмотреть природу Сочи в тисо-самшитовой роще.
Там тоже можно было пойти по более серьезному маршруту, а можно было облегчить себе жизнь - легко прогуляться, но посмотреть все самое интересное. Благодаря Анне все так и получилось.
Нас было трое - мама, папа и 10-летний сын. Анна встретила нас у ж/д вокзала в Хосте, чем уже помогла, потому что идти по жаре на вход в заповедник - то еще испытание. В тисо-самшитовой роще мы прошли по более легкому малому кругу, но увидели все что хотели, познакомились с первозданной природой этих мест. Прогулка была очень приятно.
Далее Анна отвезла нас в долину реки Хоста. Там мы погуляли по руслу горной реки, поднялись на подвесной мост, сделали красивые фото.
И на последок, также на машине, поднялись в горы к чайным плантациям. Это тоже было интересное впечатление - посмотреть как растет чай.
Закончилась экскурсия там же, где и началась, Анна отвезла нас на машине к ж/д вокзалу.
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М
Михаил
Огромное спасибо за экскурсию! Для нас с супругой, это пожалуй самая интересная и познавательная экскурсия, из всех на которых мы побывали вообще! Елена очень интересный человек и мы быстро нашли читать дальшеуменьшить
общий язык, темы и т. д. Сама экскурсия оставила массу положительных впечатлений, много новый открытий и знаний для нас, интересный маршрут до конца, которого мы вряд ли дошли бы без Елены, невероятно красивые пейзажи, и поразительная осведомленность нашего гида про всё, чем наполнен этот маршрут животные, растения, история и много всего. Передаю огромную благодарность Елене и вашей команде Трипстер! С удовольствием буду рекомендовать друзьям!
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И
Ирина
Сегодня мы с сыном (7 лет) отправились вместе с Еленой в путешествие к каньону Белые скалы. Нас очень впечатлила природа, многие растения мы видели впервые в жизни! Физически экскурсия подойдет читать дальшеуменьшить
для начального уровня подготовки, сын справился со всеми переправами. Елена нам понравилась очень и как человек, и как гид-профессионал! Человек на своем месте! Время пролетело незаметно, было очень интересно, весело и познавательно. Буду рекомендовать Вас своим друзьям, кто будет путешествовать по Сочи! Удачи, крепкого здоровья и довольных туристов!
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Юлия
Это было просто чудесное путешествие - Елена знает просто всё про местную природу, куча интересных фактов, знает ответ на любой вопрос. Запомнили кучу информации, при этом информация подавалась не занудно, читать дальшеуменьшить
а очень увлекательно. 5 часов пролетели незаметно - рассказ ни разу не наскучил. Место магическое, потрясающее, сами мы бы там не сориентировались так хорошо, так что спасибо огромное Елене! В общем, мы были довольны!! Огромное спасибо за организацию!!!
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А
Анна
Замечательный мини-поход по ущелью с умеренными физическими нагрузками и любованием природными красотами Кавказа. Подойдет семьям со взрослыми детьми. Елена очень душевный человек и прекрасный рассказчик. Благодарим за отлично проведенное время.
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