Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

В компании опытного проводника вы отправитесь в живописный поход по затерянным уголкам Навалишенского ущелья. Откроете пейзажи реликтового леса и познакомитесь с доисторической флорой. Оцените величественные виды каньона, послушаете рассказы о давнем прошлом края и искупаетесь в «молодильной ванне».

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Описание экскурсии

В гости к скалам-исполинам

Маршрут пройдет по части Сочинского национального парка, вдоль реки Большая Хоста. Вы преодолеете 4 км узкой, горной тропы, спускаясь в доисторический каньон и исследуя самые интересные образцы растений. А преодолев живописное нагромождение глыб из известняка, выйдете к старинному тракту, где поговорим о 18-19 веках и первых переселенцах.

Свидетели динозавров и сакральный водоем

Рассматривая фасады Белых скал, вы узнаете, что о них рассказывает геология. Мы попробуем перенести вас на несколько миллионов лет назад, когда дно древнего океана вздымалось, рождая Кавказские горы. Кроме того, по пути вы услышите легенду горной купели Святая и обязательно сможете проверить, правдивы ли свойства, которые приписывают этому необычному месту.

Обратный путь будет недолгим, а завершив маршрут, вы наверняка захотите вернуться в эту сказку снова.

Кому подходит треккинг

Этот поход относится к маршруту спортивного туризма. Рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой.

Организационные детали