Magic Park — это место, объединяющее искусство, науку, кино, игры и развлечения. Вас ждут 15 интерактивных тематических пространств, где каждый сможет почувствовать себя актёром, режиссёром, фотографом. Вы побываете внутри калейдоскопа, окажетесь в мире романов Жюля Верна, создадите собственную вселенную, посмотрите на оптические иллюзии. И многое другое!

Время начала: 11:00, 12:00

Описание билета

Алиса в Зазеркалье — иммерсивное пространство по мотивам сказочных фантазий Льюиса Кэрролла.

Музей 3D-иллюзий — фотозона с 3D-картинами, которые создают эффект дополненной реальности.

Stereo box — сверхреалистичное фотопространство с эффектом погружения в межгалактические просторы Вселенной.

Мир Жюля Верна — интерактивная выставка с аттракционами и объёмными декорациями по мотивам приключенческих романов.

Кинотеатр 7D «The Lost» — вы не просто понаблюдаете за героями на экране, но сами окажетесь внутри фильма.

Magic Sprut — вы перенесётесь на дно океана в чертоги громадного осьминога.

String — иммерсивный аттракцион, где графика приходит в движение от прикосновений руки.

Magic lights — вы попадёте в мир оптических иллюзий, зеркальных инсталляций и светящихся проекций.

Body Kinetic — игровая видеозона, где графика реагирует на движения силуэта.

Digital Japan — современное иммерсивное пространство, посвящённое культуре Японии.

Lotos — вы побываете внутри гигантского хрустального лотоса и познакомитесь с основами преломления света.

Vortex — тоннель, где вы почувствуете, как как земля уходит c ног.

Jump Up — детское игровое интерактивное пространство

Space ship — добро пожаловать в гигантский калейдоском, где переливаются сказочные цвета.

Exoplanet — музей, созданный по мотивам фильма «Аватар» с неоновой подсветкой и «оживающими» растениями и животными.

Организационные детали

Часы работы