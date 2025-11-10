Вас ждут 15 интерактивных тематических пространств, где каждый сможет почувствовать себя актёром, режиссёром, фотографом.
Вы побываете внутри калейдоскопа, окажетесь в мире романов Жюля Верна, создадите собственную вселенную, посмотрите на оптические иллюзии. И многое другое!
Описание билета
Алиса в Зазеркалье — иммерсивное пространство по мотивам сказочных фантазий Льюиса Кэрролла.
Музей 3D-иллюзий — фотозона с 3D-картинами, которые создают эффект дополненной реальности.
Stereo box — сверхреалистичное фотопространство с эффектом погружения в межгалактические просторы Вселенной.
Мир Жюля Верна — интерактивная выставка с аттракционами и объёмными декорациями по мотивам приключенческих романов.
Кинотеатр 7D «The Lost» — вы не просто понаблюдаете за героями на экране, но сами окажетесь внутри фильма.
Magic Sprut — вы перенесётесь на дно океана в чертоги громадного осьминога.
String — иммерсивный аттракцион, где графика приходит в движение от прикосновений руки.
Magic lights — вы попадёте в мир оптических иллюзий, зеркальных инсталляций и светящихся проекций.
Body Kinetic — игровая видеозона, где графика реагирует на движения силуэта.
Digital Japan — современное иммерсивное пространство, посвящённое культуре Японии.
Lotos — вы побываете внутри гигантского хрустального лотоса и познакомитесь с основами преломления света.
Vortex — тоннель, где вы почувствуете, как как земля уходит c ног.
Jump Up — детское игровое интерактивное пространство
Space ship — добро пожаловать в гигантский калейдоском, где переливаются сказочные цвета.
Exoplanet — музей, созданный по мотивам фильма «Аватар» с неоновой подсветкой и «оживающими» растениями и животными.
Организационные детали
Часы работы
- Будние дни: с 12:00 до 19:00
- Выходные дни: с 11:00 до 20:00
в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽