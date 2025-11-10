Мои заказы

Билет в интерактивный парк развлечений Magic Park

Погрузиться в мир цифровой магии и весело провести время
Magic Park — это место, объединяющее искусство, науку, кино, игры и развлечения.

Вас ждут 15 интерактивных тематических пространств, где каждый сможет почувствовать себя актёром, режиссёром, фотографом.

Вы побываете внутри калейдоскопа, окажетесь в мире романов Жюля Верна, создадите собственную вселенную, посмотрите на оптические иллюзии. И многое другое!
Время начала: 11:00, 12:00

Описание билета

Алиса в Зазеркалье — иммерсивное пространство по мотивам сказочных фантазий Льюиса Кэрролла.

Музей 3D-иллюзий — фотозона с 3D-картинами, которые создают эффект дополненной реальности.

Stereo box — сверхреалистичное фотопространство с эффектом погружения в межгалактические просторы Вселенной.

Мир Жюля Верна — интерактивная выставка с аттракционами и объёмными декорациями по мотивам приключенческих романов.

Кинотеатр 7D «The Lost» — вы не просто понаблюдаете за героями на экране, но сами окажетесь внутри фильма.

Magic Sprut — вы перенесётесь на дно океана в чертоги громадного осьминога.

String — иммерсивный аттракцион, где графика приходит в движение от прикосновений руки.

Magic lights — вы попадёте в мир оптических иллюзий, зеркальных инсталляций и светящихся проекций.

Body Kinetic — игровая видеозона, где графика реагирует на движения силуэта.

Digital Japan — современное иммерсивное пространство, посвящённое культуре Японии.

Lotos — вы побываете внутри гигантского хрустального лотоса и познакомитесь с основами преломления света.

Vortex — тоннель, где вы почувствуете, как как земля уходит c ног.

Jump Up — детское игровое интерактивное пространство

Space ship — добро пожаловать в гигантский калейдоском, где переливаются сказочные цвета.

Exoplanet — музей, созданный по мотивам фильма «Аватар» с неоновой подсветкой и «оживающими» растениями и животными.

Организационные детали

Часы работы

  • Будние дни: с 12:00 до 19:00
  • Выходные дни: с 11:00 до 20:00

в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 12 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Навагинская
Когда и как рано покупать?
Когда: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Сочи
Над концепцией и созданием нашего парка работала большая команда проектировщиков из Европы и США, инженеров, художников и дизайнеров. В общей сложности подгтовка проекта объединила около 500 человек — и теперь вы можете побывать в ошеломляющем мире цифровой магии для взрослых и детей.
Входит в следующие категории Сочи

