Т Татьяна Красная поляна + шоу фонтанов Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!

Н Наталья Красная поляна + шоу фонтанов Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)

Б Борис Красная поляна + шоу фонтанов Самое впечатляющее в этой поездке - это природа. Также представляет интерес сам поселок Роза Хутор.

С Сусанна Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья читать дальше где мы расположилсь по приезду. Опытный шофёр,экскурсовод,которого было приятно слушать-всё чётко и лаконично. Экскурсия была бронирована онлайн. С нами связался гид,Игорь Владимирович,который ответил на все наши вопросы,многие моменты уточнил и оставил очень приятные впечатления от беседы. Экскурсия была на высшем уровне. Спасибо большое. Побывали на экскурсии Красная поляна-Роза Хутор-Поющие фонтаны 28 октября. Всё началось с удивительно-тёплой погоды. Забрали максимально близко от того места

О Ольга Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов Понравилось все- великолепный современный спортивно-курортный кластер, обаятельный экскурсовод. Спасибо!

И Ирина Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья читать дальше днем настоящая зима с сугробами в красной поляне, а вечером в парке была настоящая осень с порывистым ветром и дождем!! Но все это только добавило впечатлений!! Шоу фонтанов довольно интересно!!! Рекомендую не пожалеете Очень интересная экскурсия. Гид внимательная, рассказывала интересно. В экскурсию включено посещение многих мест. С учетом климата с утра была весна,

А Алиса Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу Купили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.

Э Эльвира Квест «Форт Боярд» в Сочи Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!

Д Динара Квест «Форт Боярд» в Сочи читать дальше себя взрослых, я не поверила что это так, но теперь мы все хотим свои дни рождения так праздновать! Только с вами! Всё настолько динамично, ярко, зажигательно. Я испугалась вашего старца)) Мне, кажется, просто каждый остался в восторге!! Господи, ребята, это было нереально круто! Мне рассказывали конечно, что люди приводят детей, а потом посмотрев на это, заказывают для