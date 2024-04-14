Билеты онлайн без очередей в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты» в Сочи, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная поляна + шоу фонтанов
Билеты
10 часов
12 отзывов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000 за всё до 4 чел.
Квест «Форт Боярд» в Сочи
🚶 Пешая
Билеты
1 час
3 отзыва
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
«Важная информация • Цена указана за мини группу из 4 человек • Если вас больше выбирайте дополнительные билеты»
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Интерактивное пространство «Формула VR»
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700 за билет
Вечерний Олимпийский Парк
Билеты
5 часов
Вечерний Олимпийский Парк
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!
  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)
  • Б
    Борис
    3 ноября 2023
    Красная поляна + шоу фонтанов
    Самое впечатляющее в этой поездке - это природа. Также представляет интерес сам поселок Роза Хутор.
  • С
    Сусанна
    30 октября 2023
    Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
    Побывали на экскурсии Красная поляна-Роза Хутор-Поющие фонтаны 28 октября. Всё началось с удивительно-тёплой погоды. Забрали максимально близко от того места
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    где мы расположилсь по приезду. Опытный шофёр,экскурсовод,которого было приятно слушать-всё чётко и лаконично. Экскурсия была бронирована онлайн. С нами связался гид,Игорь Владимирович,который ответил на все наши вопросы,многие моменты уточнил и оставил очень приятные впечатления от беседы. Экскурсия была на высшем уровне. Спасибо большое.

  • О
    Ольга
    30 мая 2023
    Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтанов
    Понравилось все- великолепный современный спортивно-курортный кластер, обаятельный экскурсовод. Спасибо!
  • И
    Ирина
    19 февраля 2023
    Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
    Очень интересная экскурсия. Гид внимательная, рассказывала интересно. В экскурсию включено посещение многих мест. С учетом климата с утра была весна,
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    днем настоящая зима с сугробами в красной поляне, а вечером в парке была настоящая осень с порывистым ветром и дождем!! Но все это только добавило впечатлений!! Шоу фонтанов довольно интересно!!! Рекомендую не пожалеете

  • А
    Алиса
    28 февраля 2021
    Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
    Купили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.
  • Э
    Эльвира
    23 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!
  • Д
    Динара
    19 января 2021
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Господи, ребята, это было нереально круто! Мне рассказывали конечно, что люди приводят детей, а потом посмотрев на это, заказывают для
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    себя взрослых, я не поверила что это так, но теперь мы все хотим свои дни рождения так праздновать! Только с вами! Всё настолько динамично, ярко, зажигательно. Я испугалась вашего старца)) Мне, кажется, просто каждый остался в восторге!!

  • П
    Полина
    24 декабря 2020
    Квест «Форт Боярд» в Сочи
    Я прошла квест и он меня впечатлил. Очень хочу, чтобы о вас узнало, как можно больше людей. Желаю не меньше миллиона подписчиков, вы этого достойны.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Билеты»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Билеты" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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