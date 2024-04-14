1 чел.
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Билеты
10 часов
Экскурсия Красная Поляна + Шоу фонтанов: история и природа
Получите незабываемые впечатления от посещения Красной Поляны и вечернего шоу фонтанов в Олимпийском парке
Начало: Центральный район Сочи, Хоста, Адлер ваш отель
Расписание: в любой день в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Квест «Форт Боярд» в Сочи
Начало: Центральный Район Сочи, КСМ, улица Армянская 1/1
«Важная информация • Цена указана за мини группу из 4 человек • Если вас больше выбирайте дополнительные билеты»
Расписание: 10:00–21:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Интерактивное пространство «Формула VR»
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Расписание: 17:00-20:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 700₽ за билет
Билеты
5 часов
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 18:00
900₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 апреля 2024Всё очень понравилось. Экскурсовод Пётр интересно рассказывал о достопримечательностях по пути на Красную поляну. Подучили массу положительных эмоций!
- ННаталья14 марта 2024Все ооочень понравилось, отдельная благодарность нашему экскурсоводу Петру: очень познавательно и интересно! Однозначно, 6 из 5:)
- ББорис3 ноября 2023Самое впечатляющее в этой поездке - это природа. Также представляет интерес сам поселок Роза Хутор.
- ССусанна30 октября 2023Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина ЧерноморьяПобывали на экскурсии Красная поляна-Роза Хутор-Поющие фонтаны 28 октября. Всё началось с удивительно-тёплой погоды. Забрали максимально близко от того места
- ООльга30 мая 2023Вечерний Олимпийский парк и шоу фонтановПонравилось все- великолепный современный спортивно-курортный кластер, обаятельный экскурсовод. Спасибо!
- ИИрина19 февраля 2023Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина ЧерноморьяОчень интересная экскурсия. Гид внимательная, рассказывала интересно. В экскурсию включено посещение многих мест. С учетом климата с утра была весна,
- ААлиса28 февраля 2021Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогуКупили экскурсию по акционной цене, что очень порадовало. Оплатили на сайте, через 20 минут на почту и телефон пришли ссылки на скачивание. При входе на канатную дорогу никаких проблем не возникло, дали билеты. Рекомендую ребят за оперативную работу.
- ЭЭльвира23 января 2021Ставлю 10 из 5 возможных))! Я в полном восторге, обязательно развивайте своё дело, чтобы как можно больше людей смогло сюда попасть!
- ДДинара19 января 2021Господи, ребята, это было нереально круто! Мне рассказывали конечно, что люди приводят детей, а потом посмотрев на это, заказывают для
- ППолина24 декабря 2020Я прошла квест и он меня впечатлил. Очень хочу, чтобы о вас узнало, как можно больше людей. Желаю не меньше миллиона подписчиков, вы этого достойны.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Билеты»
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