Абхазия – самобытная страна. И самобытна она не только традициями, нравами, историей 📖, но и кухней. Если вы любите познавать страну через ее кулинарные пристрастия, тогда вам обязательно стоит посетить эту экскурсию!

На экскурсии 🧭 вы посетите знаменитый курорт времен Советского Союза – город 🏙️ Гагры. Уже через двадцать минут после пересечения границы, вашему взору откроются великолепные виды побережья, открывающиеся со смотровой площадки. Здесь вы также увидите самую короткую в мире реку и узнаете, почему в Абхазии море 🌊 чище, чем в Сочи.

При въезде в старый город Гагры вас ждет древняя крепость Абаата и величественный полуразрушенный замок 🏰 принца Ольденбургского. Прогулка 👣 по красивейшему Приморскому парку доставит истинное удовольствие любителям природы. Здесь, в тенистой прохладе пальм 🌴 вы сможете окунуться в незабываемую атмосферу курортного города и перенестись на сто лет назад. Ведь именно тогда знаменитый парк 🌳 служил популярным местом для прогулок местной знати.

Фото на фоне легендарного ресторана Гагрипш станет жемчужиной в вашей коллекции. Именно здесь когда-то обедали царь Николай II и принц Ольденбургский, а на сцене ресторана пел сам Федор Шаляпин.

Яркой точкой в осмотре старой Гагры станет историческое место - Гагрская колоннада. Фотографии 📸 этого места можно найти практически в любой семье. Ведь в советское время это место было визитной карточкой курортного города.

В продолжение маршрута по Абхазии вас ждет автомобильная экскурсия ⛳ по новой Гагре. Вы увидите железнодорожный вокзал, прекрасную эвкалиптовую аллею и, конечно же, посетите местный рынок.

Именно рынок отражает самобытность и гастрономические пристрастия местного населения. Здесь обязательно нужно пройти по торговым рядам, поторговаться и купить местных специй, лаврового листа, вяленного мяса, сыра сулугуни и сушеной хурмы.

Гастрономическая экскурсия в Абхазию не была бы полной без абхазского застолья. Набравшись впечатлений и проголодавшись, вы отправитесь в местное кафе – апацху, где вас ждет традиционный абхазский обед. Мамалыга с сыром и вяленным мясом, маринованные овощи, острый соус из толченой фасоли со специями, хачапур и конечно же, абхазское вино 🍷 – вот что обязательно стоит отведать в этом месте.

Гостеприимные хозяева всегда рады гостям, поэтому этот обед будет приготовлен с душой. В этой апацхе вы ощутите местный колорит и проникнитесь атмосферой уюта семейного кафе. А еще вы сможете купить домашнего вина и ароматного меда, который увезете домой в качестве вкусных гостинцев из солнечной Абхазии.

На обратном пути вас ждет еще одно яркое зрелище – видовой обзор города Гагры со смотровой площадки.

Ну и бонусом для всех желающих станет посещение магазинов Duti Free на границе России и Абхазии. Здесь можно купить высококачественные спиртные напитки, парфюм, очки и галантерею от известных брендов.

Для пересечения государственной границы требуется оригинал паспорта РФ или свидетельство о рождении для детей до 18 лет. При сопровождении детей не родителями требуется нотариальная доверенность, которую подписывает один из родителей. Обязательно нужно указать страну поездки — Абхазия. Для иностранных граждан требуется получение визы.

Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!