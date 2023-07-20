Водопады и озеро Рица: обзорная экскурсия по Абхазии на микроавтобусе
Запрыгивайте в минивэн и пристегивайте ремни — мы отправляемся покорять Страну Души.
Вас ждут главные достопримечательности Абхазии с живописными панорамами, дегустация здешних блюд, богатая местная культура. У нас будет всего один день, но за это время вы точно успеете полюбить наш дивный край. И наверняка захотите вернуться снова!
Вас ждут главные достопримечательности Абхазии с живописными панорамами, дегустация здешних блюд, богатая местная культура. У нас будет всего один день, но за это время вы точно успеете полюбить наш дивный край. И наверняка захотите вернуться снова!
Ближайшие даты:
31
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Что вас ожидает:
- Ресторан "Гагрипш"
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Дегустация абхазской продукции (по желанию)
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вояж по АбхазииМы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!
Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. В ходе путешествия вы: • Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского.
- Оцените фотогеничный подвесной мост над рекой Бзыбь, а особо смелые смогут прокатиться на тарзанке.
- Увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады.
- Попробуете местную кухню: вино, чачу, сыр, мёд. Важная информация• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка.
- Услуги водителя-экскурсовода.
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк, для взрослых — 700 руб., дети с 8 до 12 лет — 200 руб.
- По желанию:
- Зиплайн — 1000 руб.
- Катамараны на Рице — 400 руб
- Место начала и завершения?
- Адлерский район, по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Просим обратить внимание на то, что для пересечение границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах). Так же Вы должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Оплата производится за наличный расчет. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес по которому Вы остановились, для того чтобы мы могли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 132 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Толик
20 июля 2023
И
Игнат
26 июня 2023
Однозначно рекомендую. с нами на экскурсии был Алан. комфортабельный минивэн ожидал нас точно по времени. Алан отличный рассказчик, очень аккуратный водитель и заботливый гид. мы миновали все очереди, посмотрели все что хотели, а время пролетело вообще не заметно. Настроение было замечательное, не смотря на дождь. Вообще после рассказа Алана я стала по-другому воспринимать Абхазию. Если хотите влюбиться в эту страну-то только с таким гидом как Алан.
С
Светлана
26 июня 2023
Мы в таком восторге остались. Прекрасные пейзажи, комфортный автомобиль, интереснейшие рассказы Алхаса. Он настолько интересно рассказывает обо всем… Он своими рассказами влюбил нас в Абхазию. Хотя в таком шикарном месте невозможно не влюбиться. Нас прокатили по таким шикарным пейзажам. Мы даже не подозревали о существовании таких мест. Просто наишикарнейшие места. Алхас предлагает фотографировать компашки, это отдельное счастье для девочек! В общем и целом, спасибо большое организаторам и Алхасу лично.
Д
Денис
26 июня 2023
Спасибо огромное за организацию экскурсии. Алан очень интересно и грамотно провёл экскурсию, мы полюбили эту красивейшую страну и ее гордый народ! Обязательно советуем приезжать в Абхазию и ездить с экскурсиями с этими гидами. Мы увидели множество красивых мест, все было для нашего удобства, Алан ответил на множество наших вопросов, и нигде не ограничивали по времени. Спасибо организаторам
Ю
Юрий
26 июня 2023
Нам безумно понравилось, очень интересная экскурсия! Мы первый раз приехали в Абхазию, и дядя Игорь был отличным проводником, много интересного рассказал. Дегустация тоже была очень вкусной. Всем советую!
К
Константин
26 июня 2023
Наше первое знакомство с Абхазией состоялось! И оно стало незабываемым благодаря замечательному сопровождению. С нами был Ахра, очень внимательный, предупредительный, доброжелательный, тактичный, отлично знающий, а главное, любящий свое дело. Поездка спокойная, без спешки. Мы смогли насладиться завораживающими видами до того, как стало собираться большое количество туристов. Для нас это было важно. Фото, которые сделал для нас Ахра - просто супер! Атмосфера поездки - все в превосходной степени! Мы влюбились в Абхазию! Ахра - Вам поклон, а всей команде - полный респект!
Н
Надежда
26 июня 2023
День с Тимуром прошел продуктивно, рассказал и показал нам все достопримечательности Абхазии. Путешествовать было комфортно и весело. Тимур отличный собеседник.
М
Мэри
26 июня 2023
Огромное спасибо за этот прекрасный день нашему гиду Алхасу! Удивительный человек, настолько интересно рассказываем о истории своей страны, с юмором, с интересными историями! Очень советуем ехать с этими ребятами, чтобы посмотреть удивительную Абхазия. С большим приветом из Тюмени!
Г
Гоша
26 июня 2023
Очень понравилась экскурсия с гидом Дамиром. Минивэн хороший и чистый, остановки прямо у достопримечательностей, непрерывные интересные рассказы и легенды о стране, жителях и конечно природе. Гид очень радушный, вежливый и общительный! Рекомендуем обязательно!!!
Т
Тома
26 июня 2023
Добрый день. Сегодня брали экскурсию по Абхазии, экскурсоводом у нас был Дамей. Более душевного и чуткого гида еще не разу не видела. Учел все пожелания и просьбы. Пока ехали в машине от локации до локации рассказывал о культуре Абхазии. Было очень круто и познавательно. С таким гидом мы не скучали ни минуты. Всем советую, не пожалеете).
а
алексей
26 июня 2023
. Очень удобный минивэн, начало экскурсии - четко вовремя. Всю дорогу Инал рассказывал о традициях и истории Абхазии. Было, что обсудить вечером после поездки. Погода была дождливая, но это не помешало экскурсии, гид заботливо предоставил нам зонт. В общем однозначно советуем эту поездку! Познавательно, вкусно и полезно:)
В
Володя
26 июня 2023
Потрясающая экскурсия! Нашим гидом был Алан, очень внимательный, спокойный и знающий историю своей страны. Ответил подробно на все вопросы, нигде не торопил, миновали толпы туристов. В горах было холодно, одолжил ребёнку свою куртку, за что отдельная благодарность. Комфортный чистый автомобиль с кондиционером. После общения с Аланом изменилось восприятие и отношение к Абхазии. Однозначно советую брать данную экскурсию. Спасибо организатором!
Ю
Юна
26 июня 2023
Хотим сказать огромнейшее спасибо и организатору нашей поездки Владимиру и нашему гиду-водителю Иналу!!!!! Это была наикрутейшая экскурсия!!! Мы столько всего узнали об Абхазии, её традициях, народе, политике и вообще обо всех областях познаний, каких только можно! Замечательный парень Инал, практически не замолкал всю поездку, а длилась она целый день, просто феноменальные знания родной страны и всего что с ней связано нас поразили до глубины души! А красоты этой страны и то как всё это было подано это вообще несравнимо ни с чем! В общем сказать, что мы в восторге, не сказать ничего, нашим впечатлениями от поездки нет предела!!! Миллион раз спасибо Иналу и Трипстеру!!! Всем рекомендуем много раз, ни за что не пожалеете!!!
Е
Екатерина
17 июня 2023
Очень понравился наш экскурсовод Руслан!) благодаря ему вся поездка прошла весело) Посетили все места, что были заявлены в экскурсии. Спасибо.
Р
Руслана
17 июня 2023
Прекрасная поездка в Абхазию с очень разговорчивым гидом, Рашидом. Много рассказал об Абхазии, ее жителях, обычаях. С погодой повезло. Все прекрасные места Абхазии увидели в солнечную погоду.
Ещё 117 отзывов
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