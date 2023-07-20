Вояж по АбхазииМы приглашаем Вас посетить в мини-группе самые популярные достопримечательности Страны души всего за 1 день!

Абхазия — край девственной природы, доброжелательных людей и вкусной еды. Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 7 человек. В ходе путешествия вы: • Побываете в элегантной Гагре, погуляете по парку принца Ольденбургского.