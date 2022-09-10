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Впервые в Абхазии (от КПП Псоу)

Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, заедем в абхазское село и на экоферму. Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона. А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
5
20 отзывов
Впервые в Абхазии (от КПП Псоу)
Впервые в Абхазии (от КПП Псоу)
Впервые в Абхазии (от КПП Псоу)

Описание экскурсии

Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:

  • Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят
  • Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
  • Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалёку
  • Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница»
  • Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
  • Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья
  • Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия начинается на территории Абхазии КПП «Псоу»
  • Дополнительные расходы: входной билет в заповедник — 1000 ₽ для взрослых, 500 ₽ для детей 8–12 лет, детям до 8 лет — бесплатно. По желанию — тарзанка длиной 500 метров (1000 ₽ за чел.)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП «Псоу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инал
Инал — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1472 туристов
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души»
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— так местные называют Абхазию. Первозданная природа, богатая культура и гостепримство жителей делают отдых в Абхазии невероятно приятным. На джип-турах вы посетите те места, куда не добираются туристы на обычной машине, и впечатлитесь их красотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Наталья
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта поездка - душевной, благодаря нашему гиду Глебу - очень радушному, внимательному, открытому и заботливому.
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За день мы объяли необъятное. Были просто опьянены видами и красотами Абхазии. Глеб, человек любящий свою страну, знающий ее историю, традиции, обычаи, на протяжении всей дороги, делился с нами этими знаниями. Особенно понравилось, что Глеб нас не торопил, мы сами выбирали, где хотим остановиться и важно на сколько, на озере Рица мы даже провели 1,5 часовую йога-практику! Глеб отзывался на все наши желания, не отказывался фотографировать, даже на водопаде для лучшего кадра развернул машину.
Рекомендуем всем! Абхазия-это сказка, а с этими ребятами вдвойне! Все четко, профессионально, оперативно, весело и интересно!!!
Служба поддержки сервиса Tripster также работает на ура!

8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта+2
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта
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Ирина
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит! Сорвать спелый мандарин с дерева, а уже через час оказаться у заснеженного водопада -
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непередаваемое ощущение.
Нашим гидом был Алан - душевный человек, чудесный рассказчик и, что важно, прекрасный водитель. Самостоятельно проделать такой маршрут на машине мы бы не решились. Экскурсия организована прекрасно, нам оставалось только широко улыбаться и восхищаться великолепием вокруг нас.

Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит!
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Натали
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Вежливо интересно с чувством юмора Саид познакомил нас со своей страной, показал красивейшие места, рассказал о традициях, истории, особенностях. Вождение аккуратное без лишнего
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экстрима. Всё-таки подняться к Гегскому водопаду по бездорожью тоже было экстремально, но виды того стоили!
Озеро Рица покорило наши сердца! Были учтены пожелания и про ресторан с поздравлением мамы с юбилеем. Спасибо огромное! Было супер!

Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!+1
Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
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Лиля
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти из Лазаревского, успели посмотреть все места, заехали на чудесную винодельню, покатались на зиплайне, посетили
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водопады, Рицу, старую Гагру. Гегский водопад и Рица прекрасны😍 Также остановились на обед в шикарном месте, взяли себе на заметку, обязательно приедем снова 🔥 Большое спасибо Стасу за отличную экскурсию, влюбились в Абхазию и обязательно приедем снова)

Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти
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Татьяна
Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а не сидя дома. Выражение «смотреть не насмотреться, дышать не надышаться» как нельзя лучше описывает
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природу Абхазии и места, которые мы посетили. Водопады, бурные горные реки, голубое озеро и несравненная Рицца нас покорили. Очень много зависит от человека, который вас с этим великолепием познакомит и расскажет, поэтому еще раз СПАСИБО Алану.

Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а
Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а
Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а
Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а
Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а
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А
Спасибо большое гиду Армену за настоящее приключение! Узнали много интересного, посмотрели красивые места. На Рице в нашу поездку шёл сильный снегопад, многие машины буксовали, но только не наша. Хорошие колёса, зимняя резина, опытный водитель - все это позволило сделать поездку безопасной и комфортной. Спасибо большое.
Спасибо большое гиду Армену за настоящее приключение! Узнали много интересного, посмотрели красивые места. На Рице в
Спасибо большое гиду Армену за настоящее приключение! Узнали много интересного, посмотрели красивые места. На Рице в
Спасибо большое гиду Армену за настоящее приключение! Узнали много интересного, посмотрели красивые места. На Рице в
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Входит в следующие категории Сочи

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