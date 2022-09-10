На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, заедем в абхазское село и на экоферму. Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона. А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
Описание экскурсии
Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:
- Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят
- Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
- Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалёку
- Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница»
- Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
- Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья
- Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Экскурсия начинается на территории Абхазии КПП «Псоу»
- Дополнительные расходы: входной билет в заповедник — 1000 ₽ для взрослых, 500 ₽ для детей 8–12 лет, детям до 8 лет — бесплатно. По желанию — тарзанка длиной 500 метров (1000 ₽ за чел.)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП «Псоу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инал — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1472 туристов
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
8 сентября состоялась наша индивидуальная экскурсия в Абхазию страну Души! Именно такой оказалась для нас эта поездка - душевной, благодаря нашему гиду Глебу - очень радушному, внимательному, открытому и заботливому.
+2
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Очень красивая и насыщенная экскурсия! Если вы сомневаетесь стоит ли ехать в Абхазию зимой, однозначно стоит! Сорвать спелый мандарин с дерева, а уже через час оказаться у заснеженного водопада -
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Прекрасный гид, отличный маршрут, мы влюбились в Абхазию!
Вежливо интересно с чувством юмора Саид познакомил нас со своей страной, показал красивейшие места, рассказал о традициях, истории, особенностях. Вождение аккуратное без лишнего
Вежливо интересно с чувством юмора Саид познакомил нас со своей страной, показал красивейшие места, рассказал о традициях, истории, особенностях. Вождение аккуратное без лишнего
+1
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Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Стасу. Сами приехали поздно, так как ехали до КПП почти из Лазаревского, успели посмотреть все места, заехали на чудесную винодельню, покатались на зиплайне, посетили
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Спасибо БОЛЬШОЕ Алану за фантастическую экскурсию. Мы решили отметить мой день рождения на неизведанной территории, а не сидя дома. Выражение «смотреть не насмотреться, дышать не надышаться» как нельзя лучше описывает
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А
Спасибо большое гиду Армену за настоящее приключение! Узнали много интересного, посмотрели красивые места. На Рице в нашу поездку шёл сильный снегопад, многие машины буксовали, но только не наша. Хорошие колёса, зимняя резина, опытный водитель - все это позволило сделать поездку безопасной и комфортной. Спасибо большое.
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