Красная Поляна - на кабриолете

Потрясающие виды на высоте 1170: экскурсия на кабриолете по Олимпийской деревне
Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем.

По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края.

Мы поднимемся по серпантину с потрясающими видами на высоту 1170 в горную Олимпийскую деревню, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна».
5
2 отзыва
Красная Поляна - на кабриолете
Красная Поляна - на кабриолете
Красная Поляна - на кабриолете
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Об экскурсии Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем. По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна». Организационные детали:• Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.
  • Мы встретим вас в пгт. Сириус или любой точке Адлера. Если за вами нужно заехать в другие районы Сочи, вы можете найти их в профиле.
  • С вами поеду я или другой гид нашей команды.

ежедневно, круглосуточно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Ущелье Ах-цу
Что включено
  • Транспортные расходы
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглосуточно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
19 июля 2023
Поездка была на высшем уровне! Приятный и не навязчивый водитель Алексей - для нас огромный плюс, т. к. хотели провести время с мужем вдвоем, а не слушать « посмотрите направо- посмотрите налево»🤭 Скорость, шикарные виды, ветер в лицо- от поездки мы получили все на что рассчитывали! Однозначно советуем! И цена вполне адекватная!
А
17 июня 2022
Отлично!

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