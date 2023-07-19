Мы встретим вас в пгт. Сириус или любой точке Адлера. Если за вами нужно заехать в другие районы Сочи, вы можете найти их в профиле.

С вами поеду я или другой гид нашей команды.

Об экскурсии Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем. По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна». Организационные детали:• Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.