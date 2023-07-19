Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем.
По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края.
Мы поднимемся по серпантину с потрясающими видами на высоту 1170 в горную Олимпийскую деревню, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна».
По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края.
Мы поднимемся по серпантину с потрясающими видами на высоту 1170 в горную Олимпийскую деревню, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Об экскурсии Вы будете наслаждаться путешествием на месте пассажира, а я буду за рулем. По пути будут остановки для классных фото на фоне кабриолета и восхищения природными красотами нашего края, посетим горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна». Организационные детали:• Поездка проходит на полноразмерных кабриолетах Volvo C70 или Chrysler Sebring lll — на заднем ряду в этих машинах тоже можно разместиться с комфортом.
- Мы встретим вас в пгт. Сириус или любой точке Адлера. Если за вами нужно заехать в другие районы Сочи, вы можете найти их в профиле.
- С вами поеду я или другой гид нашей команды.
ежедневно, круглосуточно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Поляна
- Роза Хутор
- Ущелье Ах-цу
Что включено
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, круглосуточно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
19 июля 2023
Поездка была на высшем уровне! Приятный и не навязчивый водитель Алексей - для нас огромный плюс, т. к. хотели провести время с мужем вдвоем, а не слушать « посмотрите направо- посмотрите налево»🤭 Скорость, шикарные виды, ветер в лицо- от поездки мы получили все на что рассчитывали! Однозначно советуем! И цена вполне адекватная!
А
Алексей
17 июня 2022
Отлично!
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