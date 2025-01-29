Участники экскурсии смогут пройтись по тайным лесным тропам, насладиться видами с канатной дороги и открыть для себя памятники первозданной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды с канатной дороги
- 🏞️ Природные памятники
- 🍽️ Кавказская кухня
- 🏔️ Курорты Красной Поляны
- 🎢 Развлечения в Газпром Поляне
- 🏟️ Олимпийский парк
Что можно увидеть
- Ахштырский каньон
- Скайпарк
- Курорт Красная Поляна
- Курорт Роза Хутор
- Курорт Газпром Поляна
- Олимпийский парк
Описание экскурсии
Ахштырский каньон и ущелье Ахцу
На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяжённый в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!
Обед в горном кафе
Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый приём, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским мёдом и домашним вином с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мёд для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждёт долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни.
Курорт Красная Поляна
Во время променада вы узнаете об истории и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.
Курорт Роза Хутор
Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы и посетите Розу Пик. Там вас ждёт «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.
Курорт Газпром Поляна
Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены. А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы.
Олимпийский парк
На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, кёрлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждёт красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.
Организационные детали
- Трансфер на новом комфортабельном автобусе в группе, дегустация и страховка входят в стоимость
- По желанию вы можете поехать на экскурсию в группе до 20 человек (в этом случае доплата 100 руб. с человека)
- Отдельно оплачивается обед, посещение источника (100 руб.) и поездка на канатной дороге. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.
- Программу также можно заказать в индивидуальном формате
- Экскурсию проводит квалифицированный гид, имеющий диплом государственного образца
Стоимость канатной дороги
— Роза Хутор. Роза пик (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + «Моя Россия»): 2550 руб. /взрослые, 1550 руб. /дети, 2040 руб. /льготные
— Роза хутор. Роза пик+родельбан (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 круг на родельбане + «Моя Россия»): 3400 руб. /взрослые, 1800 руб. /дети, льгот нет
— Красная Поляна. Панорама Красной Поляны (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки): 2550 руб. /взрослые, 1500 руб. /дети, 2050 руб. /льготные
— Роза Хутор. Олимпийская деревня (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка): 1600 руб. /взрослые, 1000 руб. /дети, 1280 руб. /льготные
— Роза Хутор. Олимп деревня + парк альпак (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка + парк альпак «Пача мама»): 2800 руб. /взрослые, 1900 руб. /дети, 2480 руб. /льготные
— Газпром Поляна. Вечерняя Лаура (высота 1440 м н. у. м., 1 гондольная канатка. Подъём в 16.30, пешая прогулка — 3 км.): 1500 руб. /взрослый, 1200 руб. /дети, льгот нет
Посещение аквапарка
При желании вы можете посетить аквапарк Газпром «Галактика» (бассейн с видом на горы под открытым небом). Для посещения аквапарка с собой обязательно иметь: купальные принадлежности и тапочки. Сеанс длится 3 часа.
— 2900 руб. /взр.
— 1900 руб. /дети 5-9 лет
— 400 руб. /дети 0-4 года
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|450 ₽
|Дети 6-12 лет
|450 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|450 ₽
|Экскурсия без подъёма на канатной дороге, взрослый, детский, пенсионный
|900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Долго решала какую выбрать и остановилась на Александре. Как организатор, замечательный человек - до предоплаты ответил на
Отдельное спасибо фееричному Якову за юмор, лёгкость и интересную информацию. А также спасибо Андрею Андреевичу за комфортное вождение.
Большая благодарность Алёне (экскурсоводу) и Александру (водителю).