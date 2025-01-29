Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор

Посетите лучшие курорты Красной Поляны, прогуляйтесь по тайным тропам и насладитесь видами с канатной дороги. Узнайте больше о жизни Сочи
Гранд-тур по Красной Поляне предлагает уникальную возможность посетить известные горнолыжные курорты России.

Участники экскурсии смогут пройтись по тайным лесным тропам, насладиться видами с канатной дороги и открыть для себя памятники первозданной
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природы.

Программа включает посещение Ахштырского каньона, обед в горном кафе, экскурсии по курортам Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна, а также осмотр Олимпийского парка. Экскурсия проводится квалифицированным гидом и включает трансфер на комфортабельном автобусе

4.71
306 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды с канатной дороги
  • 🏞️ Природные памятники
  • 🍽️ Кавказская кухня
  • 🏔️ Курорты Красной Поляны
  • 🎢 Развлечения в Газпром Поляне
  • 🏟️ Олимпийский парк
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
Ближайшие даты:
11
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фев17
фев
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Ахштырский каньон
  • Скайпарк
  • Курорт Красная Поляна
  • Курорт Роза Хутор
  • Курорт Газпром Поляна
  • Олимпийский парк

Описание экскурсии

Ахштырский каньон и ущелье Ахцу

На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяжённый в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Обед в горном кафе

Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый приём, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским мёдом и домашним вином с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мёд для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждёт долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни.

Курорт Красная Поляна

Во время променада вы узнаете об истории и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор

Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы и посетите Розу Пик. Там вас ждёт «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром Поляна

Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены. А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы.

Олимпийский парк

На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, кёрлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждёт красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

  • Трансфер на новом комфортабельном автобусе в группе, дегустация и страховка входят в стоимость
  • По желанию вы можете поехать на экскурсию в группе до 20 человек (в этом случае доплата 100 руб. с человека)
  • Отдельно оплачивается обед, посещение источника (100 руб.) и поездка на канатной дороге. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.
  • Программу также можно заказать в индивидуальном формате
  • Экскурсию проводит квалифицированный гид, имеющий диплом государственного образца

Стоимость канатной дороги

— Роза Хутор. Роза пик (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + «Моя Россия»): 2550 руб. /взрослые, 1550 руб. /дети, 2040 руб. /льготные
— Роза хутор. Роза пик+родельбан (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 круг на родельбане + «Моя Россия»): 3400 руб. /взрослые, 1800 руб. /дети, льгот нет
— Красная Поляна. Панорама Красной Поляны (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки): 2550 руб. /взрослые, 1500 руб. /дети, 2050 руб. /льготные
— Роза Хутор. Олимпийская деревня (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка): 1600 руб. /взрослые, 1000 руб. /дети, 1280 руб. /льготные
— Роза Хутор. Олимп деревня + парк альпак (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка + парк альпак «Пача мама»): 2800 руб. /взрослые, 1900 руб. /дети, 2480 руб. /льготные
— Газпром Поляна. Вечерняя Лаура (высота 1440 м н. у. м., 1 гондольная канатка. Подъём в 16.30, пешая прогулка — 3 км.): 1500 руб. /взрослый, 1200 руб. /дети, льгот нет

Посещение аквапарка

При желании вы можете посетить аквапарк Газпром «Галактика» (бассейн с видом на горы под открытым небом). Для посещения аквапарка с собой обязательно иметь: купальные принадлежности и тапочки. Сеанс длится 3 часа.
— 2900 руб. /взр.
— 1900 руб. /дети 5-9 лет
— 400 руб. /дети 0-4 года

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет450 ₽
Дети 6-12 лет450 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Пенсионеры450 ₽
Экскурсия без подъёма на канатной дороге, взрослый, детский, пенсионный900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 306 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Елена)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Елена)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Елена)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Елена)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Евгения)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Юлия)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Мария)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Мария)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Мария)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Мария)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Мария)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Екатерина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Екатерина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (Екатерина)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (татьяна)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (татьяна)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (татьяна)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (татьяна)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (татьяна)Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор (татьяна)
Е
29 янв 2025
На этом сайте впервые, но решила попробовать и организовала своим родителям экскурсию в Сочи.
Долго решала какую выбрать и остановилась на Александре. Как организатор, замечательный человек - до предоплаты ответил на
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интересующие вопросы. После оплаты был на связи и дал всю информацию по экскурсии! Спасибо ему. Сама экскурсия родителям понравилась, экскурсовод попался замечательный. Родители узнали очень много нового. Спасибо Tripster, будем пользоваться и в будущем ☺

Елена
12 янв 2025
Сама организация поездки неплохая: все четко по графику. Но вот информации было мало. Ранее ездили от другого организатора. Поэтому есть с чем сравнить.
Сама организация поездки неплохая: все четко по графику. Но вот информации было мало. Ранее ездили отСама организация поездки неплохая: все четко по графику. Но вот информации было мало. Ранее ездили отСама организация поездки неплохая: все четко по графику. Но вот информации было мало. Ранее ездили отСама организация поездки неплохая: все четко по графику. Но вот информации было мало. Ранее ездили от
Юлия
10 янв 2025
Экскурсия была организована на высоком уровне. Гид Ксения была супер! Много интересных фактов,историй. Маршрут был хорошо продуман, увидели все что хотели. Очень понравилась канатная дорога, виды-вау!
Экскурсия была организована на высоком уровне. Гид Ксения была супер! Много интересных фактов,историй. Маршрут был хорошоЭкскурсия была организована на высоком уровне. Гид Ксения была супер! Много интересных фактов,историй. Маршрут был хорошоЭкскурсия была организована на высоком уровне. Гид Ксения была супер! Много интересных фактов,историй. Маршрут был хорошоЭкскурсия была организована на высоком уровне. Гид Ксения была супер! Много интересных фактов,историй. Маршрут был хорошоЭкскурсия была организована на высоком уровне. Гид Ксения была супер! Много интересных фактов,историй. Маршрут был хорошо
Евгения
22 ноя 2024
Экскурсией назвать это сложно, можно рассматривать в качестве трансфера до Роза хутор. Экскурсовод давала небольшую информацию по ходу движения, на всех остановках без сопровождения, просто выходим фотографируемся и гуляем. Очень
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много информации дается про магазины и кафе, где будет перекус. Еда посредственная и дорогая, мед и вино на любителя. Понимаю, что компания сотрудничает с данной точкой, но можно немного поменьше информации о ней. На Роза хутор достаточно красиво, обязательно прокатитесь на канатной дороге. Если посещать выставку Моя Россия, то лучше с экскурсией, тк без нее это просто локации России.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Экскурсовод ведет непрерывно свою программу о городе Сочи и его истории, в том числе Олимпийской в автобусе
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в ходе экскурсии между остановками. На остановках вы гуляете самостоятельно, это позволяет быть вам не привязанными к группе. Изначально экскурсовод выходит с вами и показывает что есть и куда можно пойти. Информация про кафе дается после остановки Ущелье Ахцу, так как следующая остановка после ущелья в кафе и на дегустации. Более экскурсовод нигде об этом не рассказывает. Еда в кафе соответствует Краснополянским ценам.

Наталия
17 ноя 2024
Была на этой экскурсии во второй раз, и как экскурсовод, хочу выразить благодарность за четкую организацию, тайминг и хороший автобус, можно рассматривать в качестве трансфера до Роза хутор. Только вот
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Кристине от меня личное замечание - обращение к экскурсантам «ребята» несколько не уместно (не детская же группа), режет слух. Гораздо приятнее «друзья». Очень мало информативного материала, зато про магазины и что в них продается, я теперь знаю всё😊 Перекус берите с собой, в ресторане, куда завозят на обед очень дорого.
Обязательно посетите этнопарк Россия, но только с экскурсией, они бесплатные, начинаются каждый час (на 16.00 вполне успеете)

Ю
5 ноя 2024
Экскурсию брала для того, чтобы маме за день показать все курорты. В итоге осталась и сама довольна, хотя на это не рассчитывала. Спасибо за высокий уровень организации экскурсии.
Отдельное спасибо фееричному Якову за юмор, лёгкость и интересную информацию. А также спасибо Андрею Андреевичу за комфортное вождение.
Е
4 ноя 2024
Огромная благодарность Якову и водителю.
Евгения
2 ноя 2024
О боги! Гид Яков великолепен! В отличном темпе всё осмотрели. Спасибо за внимательное отношение к туристам!
О боги! Гид Яков великолепен! В отличном темпе всё осмотрели. Спасибо за внимательное отношение к туристам!
Ю
11 окт 2024
Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!
Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!Все очень понравилось, много объектов посетили, гид-молодец, все рассказывала интересно, полезно, доступно! Всем советуем!!!
Е
13 сен 2024
Очень понравилась экскурсия - познавательно! И организация экскурсии тоже на высоте.
Большая благодарность Алёне (экскурсоводу) и Александру (водителю).
Светлана
9 сен 2024
Отличная экскурсия. Организация на высшем уровне.
А
25 авг 2024
Все очень понравилось. Подъём на Роза хутор восхитительный. Обязательно берите тёплые вещи, в горах прохладно.
Елена
21 авг 2024
Мы с дочерью просто в восторге от увиденного и услышанного. Путешествие прошло на отлично! Увидели столько красивых, захватывающих мест: каньоны, горы, набережные, очень красивые отели, зоны отдыха. Прокатились на канатной
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дороге, увидели заснеженные вершины Кавказа, просторы от которых дух захватывает, попили родниковой воды, отведали домашних вин, мёда. Пообедали в кафе Рубеж юга России очень вкусным шашлыком! И как вишенка на торте- посетили Олимпийский парк и наблюдали за светомузыкальным шоу фонтанов. Это просто здорово! Конечно мы устали за время нашего путешествия, но остались очень довольны и восхищены эти днём! Огромное спасибо нашему гиду Дарье и водителю Андрею,
которые старались сделать нашу экскурсию интересной, незабываемой и безопасной. Привет с берегов Байкала.

н
16 авг 2024
Гидом был Яков. Маршрут был рассчитан по минутам, мы успевали и новое услышать и погулять. Не навязчиво даётся информация. К каждому из участников свой подход, подсказывал если что-то кому было интересно. Если любите и услышать новое, и погулять рекомендую. Экскурсия заняла весь день, но оно того стоило: канатная дорога, шоу фонтанов наиболее яркие впечатления
Виктория
9 авг 2024
Большое спасибо, экскурсоводу Якову!!!!!

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