Гранд-тур по Красной Поляне предлагает уникальную возможность посетить известные горнолыжные курорты России.Участники экскурсии смогут пройтись по тайным лесным тропам, насладиться видами с канатной дороги и открыть для себя памятники первозданной

природы. Программа включает посещение Ахштырского каньона, обед в горном кафе, экскурсии по курортам Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна, а также осмотр Олимпийского парка. Экскурсия проводится квалифицированным гидом и включает трансфер на комфортабельном автобусе

Описание экскурсии

Ахштырский каньон и ущелье Ахцу

На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяжённый в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Обед в горном кафе

Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый приём, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским мёдом и домашним вином с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мёд для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждёт долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни.

Курорт Красная Поляна

Во время променада вы узнаете об истории и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор

Вы прогуляетесь по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы и посетите Розу Пик. Там вас ждёт «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром Поляна

Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены. А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы.

Олимпийский парк

На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, кёрлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждёт красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

Трансфер на новом комфортабельном автобусе в группе, дегустация и страховка входят в стоимость

По желанию вы можете поехать на экскурсию в группе до 20 человек (в этом случае доплата 100 руб. с человека)

Отдельно оплачивается обед, посещение источника (100 руб.) и поездка на канатной дороге. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.

Программу также можно заказать в индивидуальном формате

Экскурсию проводит квалифицированный гид, имеющий диплом государственного образца

Стоимость канатной дороги

— Роза Хутор. Роза пик (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + «Моя Россия»): 2550 руб. /взрослые, 1550 руб. /дети, 2040 руб. /льготные

— Роза хутор. Роза пик+родельбан (высота 2320 м н. у. м., 3 гондольные канатки + 1 круг на родельбане + «Моя Россия»): 3400 руб. /взрослые, 1800 руб. /дети, льгот нет

— Красная Поляна. Панорама Красной Поляны (высота 2200 м н. у. м., 3 гондольные канатки): 2550 руб. /взрослые, 1500 руб. /дети, 2050 руб. /льготные

— Роза Хутор. Олимпийская деревня (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка): 1600 руб. /взрослые, 1000 руб. /дети, 1280 руб. /льготные

— Роза Хутор. Олимп деревня + парк альпак (высота 1100 м н. у. м., 1 гондольная канатка + парк альпак «Пача мама»): 2800 руб. /взрослые, 1900 руб. /дети, 2480 руб. /льготные

— Газпром Поляна. Вечерняя Лаура (высота 1440 м н. у. м., 1 гондольная канатка. Подъём в 16.30, пешая прогулка — 3 км.): 1500 руб. /взрослый, 1200 руб. /дети, льгот нет

Посещение аквапарка

При желании вы можете посетить аквапарк Газпром «Галактика» (бассейн с видом на горы под открытым небом). Для посещения аквапарка с собой обязательно иметь: купальные принадлежности и тапочки. Сеанс длится 3 часа.

— 2900 руб. /взр.

— 1900 руб. /дети 5-9 лет

— 400 руб. /дети 0-4 года