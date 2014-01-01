Самое глубокое ущелье Кавказских гор и источник Чвижепсе

Вы совершите путешествие по Старому Краснополянскому Шоссе, встретив на пути немало интересных мест. Однако самым величественным из них, несомненно, является ущелье Ах-Цу, которое по праву считается одним из самых глубоких в горах Кавказа. Предстоит путешествие в местечко с названием Медвежий угол, где расположен знаменитый нарзанный источник Чвижепсе, бьющий с глубины 200 м и вы сможете познакомиться с его лечебными свойствами.

Обитатели Природного Кавказского заповедника

Посетив горную пасеку, вы узнаете про целебные свойства пчелопродуктов и, конечно же, отведаете мёд и медовуху, изготавливаемые в Красной Поляне. Посещение вольерного комплекса Природного Кавказского заповедника и знакомство с его обитателями, приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Здесь можно познакомиться с зубром, рысью, туром, волком и многими другими лесными жителями Кавказа.

Роза Хутор: канатная дорога

Главной частью нашего путешествия станет посещение горнолыжного курорта Роза Хутор. Именно здесь проходили основные спортивные состязания Олимпийских игр–2014. Вам предстоит подъём по канатной дороге курорта до высоты 2320 м над уровнем моря, где с высоты птичьего полёта увидим величие гор Кавказа.

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