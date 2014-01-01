Красная Поляна заповедная

Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и...

Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и историей освоения этих мест.

Вы сможете насладиться панорамами окрестностей со смотровых площадок, а также познакомитесь с горно-климатическими курортами.
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная
Красная Поляна заповедная

Что вы увидите 🤩

  • Нарзанный источник на реке Чвижепсе (Красная Поляна)
  • Общественно-культурный центр «Галактика» (Красная Поляна)
  • Ущелье Ахцу
  • Кавказский заповедник
  • Пасека
  • Курорт Роза Хутор
Самое глубокое ущелье Кавказских гор и источник Чвижепсе
Вы совершите путешествие по Старому Краснополянскому Шоссе, встретив на пути немало интересных мест. Однако самым величественным из них, несомненно, является ущелье Ах-Цу, которое по праву считается одним из самых глубоких в горах Кавказа. Предстоит путешествие в местечко с названием Медвежий угол, где расположен знаменитый нарзанный источник Чвижепсе, бьющий с глубины 200 м и вы сможете познакомиться с его лечебными свойствами.
Обитатели Природного Кавказского заповедника
Посетив горную пасеку, вы узнаете про целебные свойства пчелопродуктов и, конечно же, отведаете мёд и медовуху, изготавливаемые в Красной Поляне. Посещение вольерного комплекса Природного Кавказского заповедника и знакомство с его обитателями, приводит в восторг не только детей, но и взрослых. Здесь можно познакомиться с зубром, рысью, туром, волком и многими другими лесными жителями Кавказа.
Роза Хутор: канатная дорога
Главной частью нашего путешествия станет посещение горнолыжного курорта Роза Хутор. Именно здесь проходили основные спортивные состязания Олимпийских игр–2014. Вам предстоит подъём по канатной дороге курорта до высоты 2320 м над уровнем моря, где с высоты птичьего полёта увидим величие гор Кавказа.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
 Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Нарзанный источник Чвижепсе — 200 руб/чел.
  • Вольерный комплекс Кавказского Заповедника: взрослый 300 руб., детский 150 руб.
  • Канатная дорога: взрослый 1950 руб., детский 1500 руб. (от 7 до 15 лет).
  • Обед на маршруте.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
Время проведения: Ежедневно в 10:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Татьяна Я.
Татьяна Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🧒Для детейГоры

Еще несколько похожих предложений в Сочи

3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
4.6
215
1000
600
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 09:30
Красная поляна - Олимпийское наследие
4.5
60
800
за 1 чел.
Красная поляна - Олимпийское наследие
А каким был Сочи во время Олимпиады 2014
Ежедневно
Старая новая Красная Поляна
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
5 000
за 1-4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны
Красная Поляна и Олимпийский парк
5
1
10ч
1 000
за 1 чел.
Красная Поляна и Олимпийский парк
Добро пожаловать в Красную Поляну! Здесь можно прокатиться по канатной дороге, увидеть вантовый...
9:00 и 12:30
Красная поляна - Олимпийское наследие
4
27
700
за 1 чел.
Красная поляна - Олимпийское наследие
Помните, в 2014 году зимняя Олимпиада прошла в Сочи
Ежедневно с 09:00 до 20:30
Олимпийское наследие Сочи
4.8
4
10ч
1 000
за 1 чел.
Олимпийское наследие Сочи
Все олимпийские объекты Сочи за один день
Среда и воскресенье
Олимпийское наследие Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
42
9 100
за 1-8 чел.
Олимпийское наследие Сочи
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Красная поляна - наследие олимпиады
600
за 1 чел.
Красная поляна - наследие олимпиады
В 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада
Ежедневно в 11:00
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-7 чел.
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи и знакомство с курортами Красная...
В любой день, по договоренности с туристом
Красная поляна + шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
4.2
10
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
в любой день в 12:00
Сочи за один день: Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
4.9
18
10ч
1 200
за 1 чел.
Часто заказывают
Сочи за один день: Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вместе с нами вы побываете на...
Ежедневно в 10:00

Татьяна Я. проводит ещё 4 экскурсии

Долина легенд и водопадов
Индивидуальная экскурсия
14 800
за 1-7 чел.
Долина легенд и водопадов
На рубеже XX-XXI веков во всем мире всё более популярным становится этнотуризм - знакомство с национальными...
По средам и субботам в 10:00
Долина легенд и водопадов
1 000
за 1 чел.
Долина легенд и водопадов
Ежедневно в 11:00
Сочи сияет для тебя
Индивидуальная экскурсия
9 200
за 1-7 чел.
Сочи сияет для тебя
Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный климат,...
Ежедневно по договоренности
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Индивидуальная экскурсия
9 200
за 1-7 чел.
Герои Эллады на Кавказе: Ахун и Агура
Главное преимущество маршрута "Агурские водопады и гора Большой Ахун" в том, что за небольшой промежуток...
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺