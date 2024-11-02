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это очень душевный и располагающий к себе человек, офицер в отставке, что очень важно, так как мы с ним находились практически 12 часов в другой, незнакомой нам стране. Александр очень компетентный гид, как в части истории страны, так и в истории христианства, что для нас было особенно важно. Рассказал нам все самые интересные и важные факты и легенды про места, которые мы посетили. Сначала мы остановились в селе Илор и посетили храм святого Георгия Победоносца, храм в Мокве в честь Успения богородицы и далее поехали в Успенский собор в селе Дранда. Конечно, по рекомендации нашего гида во время путешествия посетили кафешку, где наелись лучших хачапури, мамалыги и копченого мяса, выпили молодого домашнего вина и вкуснейшего кофе по - восточному. Джип, на котором мы ездили, очень комфортный и Александр прекрасный водитель. Впечатлений хватит на год, но обязательно вернёмся ещё посмотреть на озеро Рица и село Лыхны и только с Александром. Спасибо Вам большое.