Представляем вашему вниманию эксклюзивную возможность погрузиться в мир красоты и древности восточной Абхазии.
Наша однодневная индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в мир неповторимых курортов Гагра и Сухум, где каждый уголок
Наша однодневная индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в мир неповторимых курортов Гагра и Сухум, где каждый уголок
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииМы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Что вас ожидает: Это большая экскурсия через всю Абхазию. Мы начнем с города Гагра, посмотрим Сухум, посетим самый известный в Абхазии храм в селе Илор (где проводят отчитку), затем — Моквский собор 968 г. В селе Кындыг насладимся горячими термальными источниками и завершим тур Драндским Успенским собором 551 г. (где проводят соборование).
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Город Сухум
- Илорский храм
- Моквский собор
- Драндский собор
- Горячие источники Кындыг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Термальный источник Кындыг - 300 руб.
- Доплата из Красной поляны в одну сторону - 4000 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
- Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
2 ноя 2024
Отдыхали в Сочи и решили съездить в Абхазию. Хотелось самим увидеть знаменитый Сухум и посетить ряд храмов. Обратившись к Александру все стало ясно и понятно, что завтра мы уже будем
в
владимир
13 окт 2024
Огромное спасибо за прекрасно организованное Вами время, проведённое с нами в Абхазии. Спасибо за Вашу интереснейшую экскурсию по святым местам, за то внимание и за ту помощь, которую Вы нам
А
Анна
8 окт 2024
Мы с мамой вчера вернулись из Абхазии. Сразу рассматривали только путешествие с индивидуальным гидом по святым местам и нам очень повезло, что компанию нам составил Александр. Начну с того, что
Е
Евгений
10 сен 2024
Это было незабываемое путешествие в Абхазию. Мне и моей семье посчастливилось встретиться и лично познакомиться с Александром. Это была одна из самых ярких и душевных экскурсий, которые проводились в Абхазии.
И
Игорь
6 сен 2024
Главным критерием выбора экскурсии являлось удобство. Легковая машина микроавтобус на 6 человек, однозначно выигрывает в сравнении с большим автобусом, также несомненным плюсом является малое количество спутников. Гид общительный и доброжелательный
Г
Габриэль
20 авг 2024
На этой экскурсии мы побывали в удивительных местах, заехали туда куда даже и представления и не имели, пообщались с народом, попробывали традиционные кухни, увидели все красоты этой природы, заехали купили
С
Станислав
10 авг 2024
В восточную Абхазию - только с Александром. Я надеюсь, мой комментарий поможет кому-то сделать правильный выбор гида и гостеприимного друга для поездки по Абхазии. Если Вы цените в человеке тактичность,
О
Олег
2 авг 2024
Выражаем благодарность от нашей компании из Москвы Александру за увлекательное путешествие в глубь веков аутентичной Абхазии. Все на ши просьбы и пожелания были учтены. Процветания вам.
Е
Екатерина
14 июл 2024
Спасибо Александру за экскурсию, которую он провел для моих пожилых родителей из Перми. Они очень хотели увидеть в Абхазии, что то необычное, так как в молодости уже были в Гаграх,
А
Анатолий
5 июл 2024
Мы сами Сочинцы, но часто посещаем Абхазию, уникальная страна. Все хотелось добраться до границы с Грузией, посмотреть восточную ее часть и познакомиться с древними храмами. Всегда все заказываем через Спутник
А
Андрей
25 июн 2024
Отдыхали в Сухуме и решились на экскурсию по храмам Абхазии. За один день посетили три уникальных места: Илорский храм, Моквский храм и в селе Дранда. Заезжали в село Кындыг на горячие источники, понравились всем. Благодарим нашего гида Александра за интересный рассказ про обычаи и нравы здешних мест. Всем рекомендуем этого гида!
М
Марина
15 июн 2024
Очень интересный день провели с Александром в Абхазии. Не могли найти гида по нашим предпочтениям, хотели посетить несколько храмов с заездом в Илор на отчитку. Александр нас заранее обо всем
С
Степан
11 июн 2024
Мы из Белорусии семьей специально приехали в Абхазию с целью ознакомиться с Илорским храмом. На данном сайте выбрали гида Александра и заказали данный тур. Останавливались в Гаграх. Александр нас очень
Н
Надежда
2 июн 2024
С Александром ездили несколько лет назад в Абхазию на экскурсию, на озеро Рица. В этом году решили посетить село Илор и не пожалели, что вновь выбрали этого гида. Глубокие знания
Входит в следующие категории Сочи
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