Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг

Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Абхазии, где история и природа переплетаются в едином танце
Представляем вашему вниманию эксклюзивную возможность погрузиться в мир красоты и древности восточной Абхазии.

Наша однодневная индивидуальная экскурсия откроет перед вами двери в мир неповторимых курортов Гагра и Сухум, где каждый уголок
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хранит свою уникальную историю. Вас ждет встреча с древними храмами, которые являются свидетелями многовековой истории региона.

Отдельное внимание уделяется посещению знаменитых термальных источников села Кындыг, где вы сможете расслабиться и обновить свои силы.

Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным благодаря современному микроавтобусу VIP-класса и профессиональному гиду, который сопроводит вас на протяжении всего тура.

Мы начнем наше путешествие с города Гагра, затем перенесемся в Сухум, посетим храм в селе Илор и Моквский собор, который является жемчужиной архитектуры 968 года. Завершим наш тур восхитительным Драндским Успенским собором.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого приключения и зарезервируйте свое место уже сегодня

5
14 отзывов
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Курорты Гагра и Сухум, святыни Восточной Абхазии и источник Кындыг
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Что вас ожидает: Это большая экскурсия через всю Абхазию. Мы начнем с города Гагра, посмотрим Сухум, посетим самый известный в Абхазии храм в селе Илор (где проводят отчитку), затем — Моквский собор 968 г. В селе Кындыг насладимся горячими термальными источниками и завершим тур Драндским Успенским собором 551 г. (где проводят соборование).

В любой день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гагра
  • Город Сухум
  • Илорский храм
  • Моквский собор
  • Драндский собор
  • Горячие источники Кындыг
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Термальный источник Кындыг - 300 руб.
  • Доплата из Красной поляны в одну сторону - 4000 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
И
2 ноя 2024
Отдыхали в Сочи и решили съездить в Абхазию. Хотелось самим увидеть знаменитый Сухум и посетить ряд храмов. Обратившись к Александру все стало ясно и понятно, что завтра мы уже будем
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спокойно ходить по Сухуму. Выехали рано утром, прошли очень быстро две границы и о чудо, мы в Абхазии…. такое ощущение, что мир где то остался позади. По дорогам ходят коровы /которых надо объезжать/, впервые увидели буйволов. Отъехав несколько километров и сделав первую остановку перед Гагрой потряс воздух и чистейшее море. Сама дорога очень живописна, со всех сторон нас окружали горные массивы, леса. А над нами проплывали белые облака. Хотелось утонуть в этом изобилии красок и оттенков. Оставалось просто остановить время и наслаждаться красотой мира. Слегка утомленные, но счастливые вернулись в Сочи. Благодарим Александра за уникальную экскурсию, масса неизвестных для нас ранее фактов истории, энциклопедические познания в ботанике, все что хотели посмотреть мы увидели.

в
13 окт 2024
Огромное спасибо за прекрасно организованное Вами время, проведённое с нами в Абхазии. Спасибо за Вашу интереснейшую экскурсию по святым местам, за то внимание и за ту помощь, которую Вы нам
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оказали в самостоятельной программе. Без Вас бы мы всего этого были лишены! Очень понравился Моквский храм с его величием., отдельное спасибо за горячие источники! Мы ещё обязательно встретимся… И опять рассчитываем на Вашу помощь. Спасибо!

А
8 окт 2024
Мы с мамой вчера вернулись из Абхазии. Сразу рассматривали только путешествие с индивидуальным гидом по святым местам и нам очень повезло, что компанию нам составил Александр. Начну с того, что
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это очень душевный и располагающий к себе человек, офицер в отставке, что очень важно, так как мы с ним находились практически 12 часов в другой, незнакомой нам стране. Александр очень компетентный гид, как в части истории страны, так и в истории христианства, что для нас было особенно важно. Рассказал нам все самые интересные и важные факты и легенды про места, которые мы посетили. Сначала мы остановились в селе Илор и посетили храм святого Георгия Победоносца, храм в Мокве в честь Успения богородицы и далее поехали в Успенский собор в селе Дранда. Конечно, по рекомендации нашего гида во время путешествия посетили кафешку, где наелись лучших хачапури, мамалыги и копченого мяса, выпили молодого домашнего вина и вкуснейшего кофе по - восточному. Джип, на котором мы ездили, очень комфортный и Александр прекрасный водитель. Впечатлений хватит на год, но обязательно вернёмся ещё посмотреть на озеро Рица и село Лыхны и только с Александром. Спасибо Вам большое.

Е
10 сен 2024
Это было незабываемое путешествие в Абхазию. Мне и моей семье посчастливилось встретиться и лично познакомиться с Александром. Это была одна из самых ярких и душевных экскурсий, которые проводились в Абхазии.
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Благодаря Александру мы с головой окунулась в историю этой христианской, прекрасной страны. Рассказы просто завораживали и пронзали до глубины души. Частичка любви к Абхазии передалась от Александра к нам. Благодарны не только за высокий уровень профессионализма, знания истории, а и за вложенную душу в нашу встречу. Экскурсии просто незабываемые и заставляющие пересмотреть взгляды о вечном. Спасибо вам!!

И
6 сен 2024
Главным критерием выбора экскурсии являлось удобство. Легковая машина микроавтобус на 6 человек, однозначно выигрывает в сравнении с большим автобусом, также несомненным плюсом является малое количество спутников. Гид общительный и доброжелательный
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человек, который прекрасно справляется со своей работой, очень много знает о стране и ее жителях. Созерцание пейзажей приправлено шутками и историями из жизни, из чего получается не сухое изложение фактов, а увлекательный рассказ. Абхазия удивительная страна, которую по возможности нужно посетить. Нетронутая природа, национальная кухня и прекрасное море.

Г
20 авг 2024
На этой экскурсии мы побывали в удивительных местах, заехали туда куда даже и представления и не имели, пообщались с народом, попробывали традиционные кухни, увидели все красоты этой природы, заехали купили
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и попробовали много традиционных вкусностей. Хотелось бы пожелать этой семье гидов всех благ, а самое главное терпения. А всем остальным хороших и удевительных поездок. И как не говори,куда не смотри, надо внимательно слушать когда,во сколько нужно посещать общественные места.

С
10 авг 2024
В восточную Абхазию - только с Александром. Я надеюсь, мой комментарий поможет кому-то сделать правильный выбор гида и гостеприимного друга для поездки по Абхазии. Если Вы цените в человеке тактичность,
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пунктуальность, обязательность в обещаниях и отличное знание своего дела - то Вы безусловно выберете Александра и оцените его по достоинству!!! А в качестве бонуса получите его безусловное стремление показать Вам Абхазию во всей глубине ее древней православной истории, широте ее гостеприимной души и удивительной красоте природы! Александр, мы с друзьями искренне благодарим Вас за теплый прием и с удовольствием будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!

О
2 авг 2024
Выражаем благодарность от нашей компании из Москвы Александру за увлекательное путешествие в глубь веков аутентичной Абхазии. Все на ши просьбы и пожелания были учтены. Процветания вам.
Е
14 июл 2024
Спасибо Александру за экскурсию, которую он провел для моих пожилых родителей из Перми. Они очень хотели увидеть в Абхазии, что то необычное, так как в молодости уже были в Гаграх,
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Новом Афоне. Выбор пал на Восточную ее часть с посещением горячих источников и нескольких православных храмов. После поездки родители мне отписались и очень хвалили гида как знатока в разных областях. У меня мама биолог и она была поражена знаниями Александра в этой сфере, он все растения ей на латыне цитировал. Родители остались довольны.

А
5 июл 2024
Мы сами Сочинцы, но часто посещаем Абхазию, уникальная страна. Все хотелось добраться до границы с Грузией, посмотреть восточную ее часть и познакомиться с древними храмами. Всегда все заказываем через Спутник
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8. Выбрали нашего гида Александра, предварительно встречались в Сочи, живем оказывается рядом. Данная экскурсия для любителей экзорцизма. Некоторые просто приезжают посмотреть этот исторический храм со своими особенностями. Александр знает про это все и с нами заранее поделился тонкостями проведения. Помимо всего мы еще заехали в одно горное село, хотели прикупить здешних вкусняшек: мед прям от хозяина пасеки и очень вкусный сыр. Вокруг блуждают буйволы. Атмосфера, что мы в другом мире. Восточная Абхазия кратно отличается от западной, всем можем рекомендовать поездки с Александром, он много всего знает.

А
25 июн 2024
Отдыхали в Сухуме и решились на экскурсию по храмам Абхазии. За один день посетили три уникальных места: Илорский храм, Моквский храм и в селе Дранда. Заезжали в село Кындыг на горячие источники, понравились всем. Благодарим нашего гида Александра за интересный рассказ про обычаи и нравы здешних мест. Всем рекомендуем этого гида!
М
15 июн 2024
Очень интересный день провели с Александром в Абхазии. Не могли найти гида по нашим предпочтениям, хотели посетить несколько храмов с заездом в Илор на отчитку. Александр нас заранее обо всем
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предупредил и рассказал какие требования в данном храме нужно соблюдать. Все выполнили, выехали в 4-00ч от границы и потом поняли, что это все было только во благо. Александр знает очень много всего по Абхазии и очень много дает информации по христианской тематике. Нам все очень понравилось.

С
11 июн 2024
Мы из Белорусии семьей специально приехали в Абхазию с целью ознакомиться с Илорским храмом. На данном сайте выбрали гида Александра и заказали данный тур. Останавливались в Гаграх. Александр нас очень
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рано забрал и мы выдвинулись в Восточную часть Абхазии. По дороге нас предупредили как себя вести, так как храм и его настоятель очень строгий. Это была пятница, день проведения обряда отчитка. Служба шла три часа и то, что мы там увидели нас впечатлило. Храм просто уникальный, 11 икон мироточат и кровоточят. Сама атмосфера поражает своей необычностью. Также посетили на обратной дороге еще два храма.

Н
2 июн 2024
С Александром ездили несколько лет назад в Абхазию на экскурсию, на озеро Рица. В этом году решили посетить село Илор и не пожалели, что вновь выбрали этого гида. Глубокие знания
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истории христианства и Абхазии в целом. Экскурсия растянулась на 14 часов с рассвета и вернулись уже по темноте в отель Сочи. Все очень понравилось, получили массу впечатлений на долгое время. Всем отдыхающим рекомендуем данного гида, он лучший!

Входит в следующие категории Сочи

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