Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады

Погрузитесь в удивительный мир Восточной Абхазии: от курортной Гагры до тайных уголков и величественных водопадов
Представьте себе путешествие, начинающееся в живописном курортном городе Гагра, где каждый уголок наполнен историей и красотой.

Ваш маршрут пролегает через всю страну, от запада к востоку, открывая перед вами великолепие и
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неповторимость Восточной Абхазии.

Вас ждут заброшенные города, которые хранят в себе тайны прошлого, водопады, поражающие своей мощью и красотой, и термальные источники, где можно ощутить целебную силу природы.

Это путешествие подарит вам не только новые впечатления, но и позволит на мгновение прикоснуться к дикой и свободной природе Кавказа.

Ваш комфорт обеспечен благодаря современному микроавтобусу VIP-класса, а сопровождение опытного гида сделает этот тур по-настоящему незабываемым.

Важно помнить о необходимости иметь при себе паспорт или загранпаспорт в хорошем состоянии, а также учитывать, что дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Это путешествие станет для вас открытием не только новых мест, но и новых граней собственной души

5
21 отзыв
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Мы посетим:
заброшенные города Ткуарчал, Акармара и Джантуха;
По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).
  • гигантские водопады — Великан, Ирина, Святой, Златоносец. Завершится день очень «тепло» — в одном из природных термальных источников — Кындыг. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и ощутить всю целебную силу источника. Организационные моменты:.
  • Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
• Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

В любой день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гагра
  • Крепость Абаата
  • Замок принца Ольденбургского
  • Приморский парк в Гаграх
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада в Гаграх
  • Город Ткуарчал
  • Город Акармара
  • Смотровая площадка Рука
  • Кривой мост
  • Водопады Великан, Ирина, Святой, Златоносец
  • Термальный источник Кындыг
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт до города Ткуарчал и обратно
Что не входит в цену
  • Внедорожник от города Ткуарчал - 5000 руб.
  • Источник Кындыг - 300 руб.
  • Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
  • Вход на три водопада - 400р и на 1 водопад - 300р. с человека.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте - 5000 руб.)
  • Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Е
28 окт 2024
Сегодня с мужем ездили в Абхазию. Поездка очень понравилась!!! Чистый комфортабельный мультиван! Изумительные пейзажи! Узнали от Александра много всего интересного! Вся поездка очень правильно рассчитана по времени. Уставшие, но надышавшиеся чистейшего воздуха у водопадов, искупались в источниках и безумно довольные вернулись к вечеру в отель! Огромное спасибо Александру за такое чудесное путешествие!!!
В
18 окт 2024
Мы с подругой посетили экскурсию в Абхазию по маршруту Гагра-Сухум-Ткуарчал. Побывали во многих красивых места, на смотровых площадках (в том числе удаленных), пообедали в аутентичном ресторане, получили от Александра много интересной "путевой" информации. Экскурсией остались довольны, рекомендуем.
м
15 окт 2024
Наша группа осталась довольна уровнем обслуживания гида Александра. Легкий в общении, пунктуальный и образованный гид-экскурсовод на ухоженном личном транспорте постарался над тем, чтобы у нас остались тёплые воспоминания и яркие впечатления от посещения Абхазии в его заботливой компании. Спасибо!!!
М
12 окт 2024
Мы с женой в октябре посетили Абхазию. Поездка получилась очень интересной, познавательной и душевной благодаря нашему экскурсоводу Александру! День был очень насыщенным достопримечательностями и необыкновенно вкусным. Именно благодаря этому человеку
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осталось очень теплое и солнечное впечатление о стране, ее людях, культуре и истории. Александр искренне старался сделать наше пребывание в Абхазии наиболее комфортным для нас. Думаю, что все согласятся с тем, что представление о стране во многом зависит от того, как вам ее покажут, что вы о ней узнаете. Вот нам повезло и самым замечательным образом наше пребывание в Абхазии украсил наш гид Александр! Вся экскурсия планировалась с учетом наших пожеланий, безукоризненное чувство такта и пунктуальность, доброжелательность и большой объем информации, терпение… Так что если вы решите побывать в Абхазии, то мы вам советуем Александра! Огрооомное тебе спасибо!!!

А
8 окт 2024
Большая благодарность Александру от всех членов нашей семьи за проведенную экскурсию в Абхазию. Поездка оставила надолго запоминающиеся впечатления и бурю эмоций. Экскурсия оказалась интересной. Александр эрудированный, общительный, прекрасно знающий историю и местные обычаи республики Абхазия. Комфортный минивэн идеально подошел нашей большой компании. Будем рекомендовать его всем друзьям и знакомым.
Л
23 сен 2024
Хочется поделиться положительными эмоциями от индивидуальной экскурсии по Абхазии, которую для нас организовал Александр. Сразу отметим высокую организацию и пунктуальность экскурсовода. Александр не по-наслышке знает историю Абхазии, повествуя о ней
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со дня основания до настоящего времени. Экскурсия проходит в непринужденной, можно сказать, в семейной обстановке. Особо хочется подчеркнуть, что для Александра нет преград. Будьте уверены, что его автомобиль проедет и заедет везде!!! Выражаем огромную благодарность и надежду на летнюю встречу (о. Рицца ждет)!!!!!!

А
14 сен 2024
Александр! Спасибо вам огромное за экскурсию по Абхазии. Мы в восторге от подачи вашего материала, вспоминаем до сих пор нашу экскурсию, вы профи, так держать. С таким багажом знаний вам лекции читать. Огромное спасибо.
В
5 сен 2024
Вчера брали экскурсию в заброшенные города Ткуарчал и Акармару. По дороге заезжали на горячие источники Кындыг и столицу Абхазии Сухум. Проводил Александр. Моя семья до сих пор под эйфорией, столько
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получить информации за 12 часов, до сих пор перевариваем. Это лучший гид в моей памяти, хотя я много, что в мире посмотрел. Просто профессор со знаниями во всех сферах. Только слова благодарности!!

В
4 сен 2024
Во время заказа экскурсий Александр сразу же расположил к себе доверием, в чём мы не разочаровались в будущем. Все договорённости были соблюдены в полном объёме и даже больше. Непринуждённое, грамотное
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общение со знанием своего дела. Комфортный и чистый автотранспорт. Вся семья осталась очень довольна от проведённого совместного времяпровождения. Можно говорить очень много, но лучше хотя бы один раз попробуйте и всё сами поймёте. Всем рекомендую. И удачного Вам отдыха!

А
27 авг 2024
Спешу оставить отзыв о замечательном гиде Александре, с которым мы вчера провели больше 14 часов по удивительной Абхазии. Много раз там бывали с семьей, но в этот раз нас занесло
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в Восточную ее часть. А вот там …. море эмоций, древние храмы, гуляющие по дорогам буйволы смешные поросята. Все как в сказке, мы забыли про телефоны и наслаждались рассказами Александра, а он знает очень много про эти края. Вся семья осталась от вчерашнего под большим впечатлением. Большая благодарность гиду!

Е
19 авг 2024
Спасибо вам Александр за Абхазию. Семье моей понравилось очень. Приехали домой и всем родственникам раскалываем про эту удивительную страну. Очень все было достойно.
Б
16 авг 2024
Александр! Как и обещал оставляю небольшой комментарий по нашей экскурсии с вами в Ткуарчал и Акармару. Всем рекомендую данного гида. Сам историк и для себя узнал то, что ранее не слышал. Глубочайшие знания истории христианства и Советской эпохи. Моя семья до сих пор обсуждает экскурсию. Спасибо!
С
11 авг 2024
Благодарю Александра за поездку в Акармару, очень понравился маршрут и то чудо природы, что увидели в этот день. Абхазия теперь на первом месте в списке моих уникальных стран.
А
5 авг 2024
Шикарно провели два дня с Александром. Один день полностью посвятили Восточной Абхазии, так как ранее уже были на Рице и в Афоне. Восточка это что то… и один день по Сочи. Просто масса информации от гида, очень разносторонний, начитанный, всем рекомендую.
В
26 июл 2024
Провели один день в Абхазии с Александром. Дети и взрослые остались довольны. Невероятно много новой информации, которую в прошлые разы в Абхазии нам не доводили, гид от бога, всем рекомендую!!

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