Представьте себе путешествие, начинающееся в живописном курортном городе Гагра, где каждый уголок наполнен историей и красотой.
Ваш маршрут пролегает через всю страну, от запада к востоку, открывая перед вами великолепие и
Ваш маршрут пролегает через всю страну, от запада к востоку, открывая перед вами великолепие и
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Мы посетим:
заброшенные города Ткуарчал, Акармара и Джантуха;
По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).
- гигантские водопады — Великан, Ирина, Святой, Златоносец. Завершится день очень «тепло» — в одном из природных термальных источников — Кындыг. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и ощутить всю целебную силу источника. Организационные моменты:.
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
• Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Крепость Абаата
- Замок принца Ольденбургского
- Приморский парк в Гаграх
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в Гаграх
- Город Ткуарчал
- Город Акармара
- Смотровая площадка Рука
- Кривой мост
- Водопады Великан, Ирина, Святой, Златоносец
- Термальный источник Кындыг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт до города Ткуарчал и обратно
Что не входит в цену
- Внедорожник от города Ткуарчал - 5000 руб.
- Источник Кындыг - 300 руб.
- Трансфер из Красной поляны - 4000 руб
- Вход на три водопада - 400р и на 1 водопад - 300р. с человека.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте - 5000 руб.)
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
- Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
28 окт 2024
Сегодня с мужем ездили в Абхазию. Поездка очень понравилась!!! Чистый комфортабельный мультиван! Изумительные пейзажи! Узнали от Александра много всего интересного! Вся поездка очень правильно рассчитана по времени. Уставшие, но надышавшиеся чистейшего воздуха у водопадов, искупались в источниках и безумно довольные вернулись к вечеру в отель! Огромное спасибо Александру за такое чудесное путешествие!!!
В
Виолетта
18 окт 2024
Мы с подругой посетили экскурсию в Абхазию по маршруту Гагра-Сухум-Ткуарчал. Побывали во многих красивых места, на смотровых площадках (в том числе удаленных), пообедали в аутентичном ресторане, получили от Александра много интересной "путевой" информации. Экскурсией остались довольны, рекомендуем.
м
марк
15 окт 2024
Наша группа осталась довольна уровнем обслуживания гида Александра. Легкий в общении, пунктуальный и образованный гид-экскурсовод на ухоженном личном транспорте постарался над тем, чтобы у нас остались тёплые воспоминания и яркие впечатления от посещения Абхазии в его заботливой компании. Спасибо!!!
М
Мария
12 окт 2024
Мы с женой в октябре посетили Абхазию. Поездка получилась очень интересной, познавательной и душевной благодаря нашему экскурсоводу Александру! День был очень насыщенным достопримечательностями и необыкновенно вкусным. Именно благодаря этому человеку
А
Александр
8 окт 2024
Большая благодарность Александру от всех членов нашей семьи за проведенную экскурсию в Абхазию. Поездка оставила надолго запоминающиеся впечатления и бурю эмоций. Экскурсия оказалась интересной. Александр эрудированный, общительный, прекрасно знающий историю и местные обычаи республики Абхазия. Комфортный минивэн идеально подошел нашей большой компании. Будем рекомендовать его всем друзьям и знакомым.
Л
Леонид
23 сен 2024
Хочется поделиться положительными эмоциями от индивидуальной экскурсии по Абхазии, которую для нас организовал Александр. Сразу отметим высокую организацию и пунктуальность экскурсовода. Александр не по-наслышке знает историю Абхазии, повествуя о ней
А
Алексей
14 сен 2024
Александр! Спасибо вам огромное за экскурсию по Абхазии. Мы в восторге от подачи вашего материала, вспоминаем до сих пор нашу экскурсию, вы профи, так держать. С таким багажом знаний вам лекции читать. Огромное спасибо.
В
Варвара
5 сен 2024
Вчера брали экскурсию в заброшенные города Ткуарчал и Акармару. По дороге заезжали на горячие источники Кындыг и столицу Абхазии Сухум. Проводил Александр. Моя семья до сих пор под эйфорией, столько
В
Вадим
4 сен 2024
Во время заказа экскурсий Александр сразу же расположил к себе доверием, в чём мы не разочаровались в будущем. Все договорённости были соблюдены в полном объёме и даже больше. Непринуждённое, грамотное
А
Анатолий
27 авг 2024
Спешу оставить отзыв о замечательном гиде Александре, с которым мы вчера провели больше 14 часов по удивительной Абхазии. Много раз там бывали с семьей, но в этот раз нас занесло
Е
Евгений
19 авг 2024
Спасибо вам Александр за Абхазию. Семье моей понравилось очень. Приехали домой и всем родственникам раскалываем про эту удивительную страну. Очень все было достойно.
Б
Борис
16 авг 2024
Александр! Как и обещал оставляю небольшой комментарий по нашей экскурсии с вами в Ткуарчал и Акармару. Всем рекомендую данного гида. Сам историк и для себя узнал то, что ранее не слышал. Глубочайшие знания истории христианства и Советской эпохи. Моя семья до сих пор обсуждает экскурсию. Спасибо!
С
Светлана
11 авг 2024
Благодарю Александра за поездку в Акармару, очень понравился маршрут и то чудо природы, что увидели в этот день. Абхазия теперь на первом месте в списке моих уникальных стран.
А
Андрей
5 авг 2024
Шикарно провели два дня с Александром. Один день полностью посвятили Восточной Абхазии, так как ранее уже были на Рице и в Афоне. Восточка это что то… и один день по Сочи. Просто масса информации от гида, очень разносторонний, начитанный, всем рекомендую.
В
Василий
26 июл 2024
Провели один день в Абхазии с Александром. Дети и взрослые остались довольны. Невероятно много новой информации, которую в прошлые разы в Абхазии нам не доводили, гид от бога, всем рекомендую!!
Входит в следующие категории Сочи
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