Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Мы посетим:

заброшенные города Ткуарчал, Акармара и Джантуха;

По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).

гигантские водопады — Великан, Ирина, Святой, Златоносец. Завершится день очень «тепло» — в одном из природных термальных источников — Кындыг. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и ощутить всю целебную силу источника. Организационные моменты:.

Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.

Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.

• Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация: