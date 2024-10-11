Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг

Погрузитесь в мир древних соборов, загадочных городов и лечебных источников Абхазии в увлекательной экскурсии
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты. Ваш путь начнется с визита в Гагру, где старинные улицы расскажут истории прошлого.

Затем, как будто перелистывая страницу в
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книге времени, вы окажетесь в Ткуарчале - городе, окутанном тайнами и молчаливыми свидетельствами былой жизни.

Далее, вашему взору предстанут Бедийский и Драндский соборы, воплощение древней архитектуры и духовности, каждый камень которых хранит эхо истории.

Ваше путешествие достигнет кульминации в термальном источнике Кындыг, где вы сможете ощутить истинное расслабление и обновление.

Эта экскурсия не просто путешествие по местам; это погружение в историю, культуру и природу Абхазии, где каждый момент наполнен уникальностью и красотой

5
13 отзывов
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Что вас ожидает: Мы посмотрим Старую и Новую Гагру. Посетим призрачный город Ткуарчал. Вы увидите Бедийский собор 999 г., построенный абхазским царём Багратом III в честь Влахернской иконы Божьей Матери. Это самое красивое место в Абхазии — эмоции зашкаливают от красоты вокруг! Потом мы отправимся к термальному источнику Кындыг — настоящий рай для души и тела. Завершим тур осмотром Драндского Успенского собора в селе Дранда, который является одним из первых христианских соборов, возведенных на территории Абхазии в VI веке.

В любой день, в любое время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Гагра
  • Замок принца Ольденбургского
  • Приморский парк
  • Крепость Абаата
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада в Гаграх
  • Город Ткуарчал
  • Бедийский собор
  • Горячий источник Кындыг
  • Драндский собор
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Горячий источник - 300 руб.
  • Доплата из Красной поляны в одну сторону - 4000 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
С
11 окт 2024
Чтобы узнать всю Абхазию, надо ехать в ее восточную часть. Там совсем другая природа, гуляют буйволы, черные свиньи, по дороге видели настоящего шакала. В этой части множество христианских храмов куда
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мы и отправились с гидом. Дорога та еще, но на джипе само то. Ехать долго, но очень интересно, гид знает все и ответит вам на все вопросы. Красота места, где расположен Бедийский храм – ооооочень красивое. Пообщались там с местными жителями, все простые, зовут в гости, в дом к себе. К одним зашли, попробовали мамалыгу и сыр, очень вкусно. Прикупили с собой меду и вина от хозяина дома. Будто в другой мир попали, Александр спасибо вам.

А
13 сен 2024
Нашим проводником в мир Апсны был Александр, мы ранее в Абхазии были много раз, но дальше Сухума не заезжали. В этот раз решились и не прогадали с гидом, есть с кем сравнивать, в прошлые разы нам мало, что расказали, но в этот раз мы просто под впечатлением. Очень глубокие знания христианства и истории в целом. Достойно похвал!
Н
3 сен 2024
Большое спасибо Александру за предоставленную экскурсию. Туда куда он возит, другие ехать не захотели, у нас двое маленьких детей, но мы хотели увидеть Бедийский храм и попасть в Дранде на
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соборование, Александр нам все это организовал. Очень порядочный и достойный гид. Машина джип Танк 300, только на таком и смогли в Бедию проехать. Машина новая и ухоженная, был бустер и кресло от Александра. Всем рекомендуем.

А
30 авг 2024
Прилетели с друзьями в Сочи на 5 дней, решили выделить день, чтобы посмотреть природу Абхазии. Из множества предложений в интернете выбрали Александра и ни капельки об этом не пожалели! Автомобиль
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комфортабельный, чистый, удобный! Гид Александр всю дорогу рассказывал нам историю Абхазии, интересные факты, показывал различные достопримечательности и самое главное с эмоциями, юмором, а не заученным скучным текстом! На протяжении всего маршрута мы были одни, наслаждались красотами! Никаких толп туристов, никто не мешал! Финалом путешествия был вкусный ужин с национальными блюдами, дегустация вин. Хотелось бы выразить огромную благодарность Александру, мы остались в восторге от природы, экскурсии, комфорта и подачи информации!

В
19 авг 2024
От себя лично и от всей нашей большой компании благодарим Александра за прекрасно подаренный день в Абхазии. Хотелось уехать далеко и подальше, где нет толп людей и Александр нам предложил
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восточную часть Абхазии с заездом в самое шикарное место этой страны – храм в Бедии. Это того стоило. Погода нам выдалась пасмурная с облачками, но зато очень красивые получились фото. Отдельное спасибо за ранний выезд 4-00ч!!! Столько всего интересного удалось узнать и увидеть!

Н
17 авг 2024
Для нашей семьи вопрос о выборе гида для поездки в Восточную Абхазию не стоял. С Александром мы знакомы с 2016 года. Ранее ездили с ним в Абхазию, а также в
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обзорную экскурсию по Сочи. Отличный грамотный, опытный гид, коммуникабельный, располагающий к себе человек. Очень интересный материал, включая исторические факты, географию, информацию о растительном мире Абхазии. То, что экскурсия индивидуальная также положительный момент, автомобиль комфортный.

С
11 авг 2024
В итоге наш вояж занял у нас весь день, но это был день полный эмоций и впечатлений от увиденного! Ооочень красиво… горы-ну слов просто нет… Чудесные смотровые площадки. Горные ущелья, бурные реки, водопады. Увидели буйволов и диких свиней. Безусловно, жемчужиной этой экскурсии является посещение Бедийского храм, сам он на реставрации, но постройка 999г. Поверьте, такую красоту редко где можно встретить!
О
9 авг 2024
Надо сказать, что это второе наше путешествие по Абхазии в сопровождении Александра. Не смотря на достаточное предложение в Сочи индивидуальных экскурсий по Абхазии, мы предпочитаем пользоваться услугами Спутника и Александра.
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Почему? Всегда удачный подбор, гидом, времени отправки и прохождения маршрута. Через границу быстро, быстро и без утомительных очередей. Комфортабельный Танк с панорамным обзором, аккуратное вождение это тоже плюс. По ходу движения Александр дает много интересной информации о природе, истории, современной жизни и быте в Абхазии. При посещении непосредственно достопримечательностей, памятников истории, нам всегда хватало времени послушать рассказ о…, так и самим побыть на едине с этим местом. При этом, Александр, так подгадывал время посещения интересных мест и памятников, что вокруг не было других групп туристов. Отдельное спасибо Александру за помощь при выборе мест, для покупки местных сувениров, продуктов (мед, чай, фрукты) и так же за очень колоритное кафе напротив водопада, где останавливались пообедать, а мы с супругой еще успели выпить вина и попробовать чачи, после чего продолжили наше путешествие. В общем, все, очередной раз было организовано на хорошем уровне, мы остались довольны. Копилка незабываемых впечатлений пополнилась еще одним путешествием.

Г
23 июл 2024
Замечательная была поездка. Огромная благодарность Александру за насыщенный рассказ об Абхазии. Драндский храм и храм в Бедии просто потряс нас, 6 век… это что то, атмосфера в храме завораживает, очень намоленные места. Факты, легенды, история республики. Был в Абхазии ранее, но с этим экскурсоводом страна открылась совершенно с другой стороны.
Л
20 июл 2024
Хочется выразить огромную благодарность Александру, за профессионализм. Экскурсия в Абхазию, нам запомнится надолго. Очень красивая природа, вкусная еда и чистое море. Сама поездка прошла очень интересно, а дорога -легко. Если, Вы ищите гида и хотите провести день насыщенно, то обращайтесь к Александру и Вы не пожалеете.
Э
8 июл 2024
Хочется выразить благодарность Александру, за его знания и профессионализм, которые так увлекательно, познавательно и с такой его легкой подачей информации украсили и насытили, во всех смыслах, наше первое путешествие в
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чудесную страну Абхазию. Очень хотели увидеть Бедийский храм, мало кто туда возит, дорога плохая, но мы ездили на Танке и на нам все было нипочем. Наша семья провела замечательное время в сопровождении Александра, мы познакомились с природой, с историей, с обычаями и людьми Абхазии. Совершенно по-другому начинаешь воспринимать страну и города, когда слышишь об истории, укладе жизни и прочих фактах от такого начитанного и эрудированного человека. Рекомендую всем!

А
14 июн 2024
Ездили с подругой и детьми на экскурсию в Восточную Абхазию. Гида Александра Горохова нашли на Спутнике по отзывам, созвонились, все обсудили, согласовали дату и поехали. Александр отличный опытный гид, лёгкий
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в общении, позитивный, открытый, очень интересно рассказывал о новой для нас стране, отвечал на любые вопросы. Помимо экскурсии, рассказал, где вкуснее попробовать местную кухню, где и как лучше сделать фото, показал лучшие виды. Помог нам действительно насладиться уникальной природой Абхазии, при этом, не смотря на высокий туристический сезон, мы нигде не стояли в очередях и избежали толп туристов, так как Александр знала куда и во-сколько лучше подъехать. У нас сложилось такое впечатление, что Александр знает Абхазию, «как свои пять пальцев»)))) и при этом очень коммуникабельный, с отличным чувством юмора! Мы остались очень довольны! Узнали много интересного, все было очень организовано, спокойно и интересно, Александр прекрасно чувствует собеседника и экскурсия проходит в режиме интересного диалога. День, проведённый с Александром, заставил нас полюбить Абхазию всей душой. Спасибо ему огромное!

А
5 июн 2024
Вот и закончился замечательный отпуск в Сочи, отдыхали в Жемчужине целый месяц и брали экскурсию в Абхазию с Александром. Очень все понравилось, эксклюзивный маршрут по Восточной Абхазии. Грамотная речь и рассказ в виде семейного общения. Дети взрослые, но слушали не отрываясь и заваливали гида вопросами. Огромное вам спасибо за интересную экскурсию.

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