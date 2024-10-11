Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты. Ваш путь начнется с визита в Гагру, где старинные улицы расскажут истории прошлого.
Затем, как будто перелистывая страницу в
Затем, как будто перелистывая страницу в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииМы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь до Сочи самостоятельно. Поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусу VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Что вас ожидает: Мы посмотрим Старую и Новую Гагру. Посетим призрачный город Ткуарчал. Вы увидите Бедийский собор 999 г., построенный абхазским царём Багратом III в честь Влахернской иконы Божьей Матери. Это самое красивое место в Абхазии — эмоции зашкаливают от красоты вокруг! Потом мы отправимся к термальному источнику Кындыг — настоящий рай для души и тела. Завершим тур осмотром Драндского Успенского собора в селе Дранда, который является одним из первых христианских соборов, возведенных на территории Абхазии в VI веке.
В любой день, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Гагра
- Замок принца Ольденбургского
- Приморский парк
- Крепость Абаата
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в Гаграх
- Город Ткуарчал
- Бедийский собор
- Горячий источник Кындыг
- Драндский собор
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Горячий источник - 300 руб.
- Доплата из Красной поляны в одну сторону - 4000 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса или джип премиум класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии
- Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям - свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд)
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Степан
11 окт 2024
Чтобы узнать всю Абхазию, надо ехать в ее восточную часть. Там совсем другая природа, гуляют буйволы, черные свиньи, по дороге видели настоящего шакала. В этой части множество христианских храмов куда
А
Андрей
13 сен 2024
Нашим проводником в мир Апсны был Александр, мы ранее в Абхазии были много раз, но дальше Сухума не заезжали. В этот раз решились и не прогадали с гидом, есть с кем сравнивать, в прошлые разы нам мало, что расказали, но в этот раз мы просто под впечатлением. Очень глубокие знания христианства и истории в целом. Достойно похвал!
Н
Наталья
3 сен 2024
Большое спасибо Александру за предоставленную экскурсию. Туда куда он возит, другие ехать не захотели, у нас двое маленьких детей, но мы хотели увидеть Бедийский храм и попасть в Дранде на
А
Анатолий
30 авг 2024
Прилетели с друзьями в Сочи на 5 дней, решили выделить день, чтобы посмотреть природу Абхазии. Из множества предложений в интернете выбрали Александра и ни капельки об этом не пожалели! Автомобиль
В
Вячеслав
19 авг 2024
От себя лично и от всей нашей большой компании благодарим Александра за прекрасно подаренный день в Абхазии. Хотелось уехать далеко и подальше, где нет толп людей и Александр нам предложил
Н
Наиль
17 авг 2024
Для нашей семьи вопрос о выборе гида для поездки в Восточную Абхазию не стоял. С Александром мы знакомы с 2016 года. Ранее ездили с ним в Абхазию, а также в
С
Сергей
11 авг 2024
В итоге наш вояж занял у нас весь день, но это был день полный эмоций и впечатлений от увиденного! Ооочень красиво… горы-ну слов просто нет… Чудесные смотровые площадки. Горные ущелья, бурные реки, водопады. Увидели буйволов и диких свиней. Безусловно, жемчужиной этой экскурсии является посещение Бедийского храм, сам он на реставрации, но постройка 999г. Поверьте, такую красоту редко где можно встретить!
О
Олег
9 авг 2024
Надо сказать, что это второе наше путешествие по Абхазии в сопровождении Александра. Не смотря на достаточное предложение в Сочи индивидуальных экскурсий по Абхазии, мы предпочитаем пользоваться услугами Спутника и Александра.
Г
Глеб
23 июл 2024
Замечательная была поездка. Огромная благодарность Александру за насыщенный рассказ об Абхазии. Драндский храм и храм в Бедии просто потряс нас, 6 век… это что то, атмосфера в храме завораживает, очень намоленные места. Факты, легенды, история республики. Был в Абхазии ранее, но с этим экскурсоводом страна открылась совершенно с другой стороны.
Л
Людмила
20 июл 2024
Хочется выразить огромную благодарность Александру, за профессионализм. Экскурсия в Абхазию, нам запомнится надолго. Очень красивая природа, вкусная еда и чистое море. Сама поездка прошла очень интересно, а дорога -легко. Если, Вы ищите гида и хотите провести день насыщенно, то обращайтесь к Александру и Вы не пожалеете.
Э
Эвелина
8 июл 2024
Хочется выразить благодарность Александру, за его знания и профессионализм, которые так увлекательно, познавательно и с такой его легкой подачей информации украсили и насытили, во всех смыслах, наше первое путешествие в
А
Анна
14 июн 2024
Ездили с подругой и детьми на экскурсию в Восточную Абхазию. Гида Александра Горохова нашли на Спутнике по отзывам, созвонились, все обсудили, согласовали дату и поехали. Александр отличный опытный гид, лёгкий
А
Аркадий
5 июн 2024
Вот и закончился замечательный отпуск в Сочи, отдыхали в Жемчужине целый месяц и брали экскурсию в Абхазию с Александром. Очень все понравилось, эксклюзивный маршрут по Восточной Абхазии. Грамотная речь и рассказ в виде семейного общения. Дети взрослые, но слушали не отрываясь и заваливали гида вопросами. Огромное вам спасибо за интересную экскурсию.
Входит в следующие категории Сочи
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