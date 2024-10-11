читать дальше

Почему? Всегда удачный подбор, гидом, времени отправки и прохождения маршрута. Через границу быстро, быстро и без утомительных очередей. Комфортабельный Танк с панорамным обзором, аккуратное вождение это тоже плюс. По ходу движения Александр дает много интересной информации о природе, истории, современной жизни и быте в Абхазии. При посещении непосредственно достопримечательностей, памятников истории, нам всегда хватало времени послушать рассказ о…, так и самим побыть на едине с этим местом. При этом, Александр, так подгадывал время посещения интересных мест и памятников, что вокруг не было других групп туристов. Отдельное спасибо Александру за помощь при выборе мест, для покупки местных сувениров, продуктов (мед, чай, фрукты) и так же за очень колоритное кафе напротив водопада, где останавливались пообедать, а мы с супругой еще успели выпить вина и попробовать чачи, после чего продолжили наше путешествие. В общем, все, очередной раз было организовано на хорошем уровне, мы остались довольны. Копилка незабываемых впечатлений пополнилась еще одним путешествием.