На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе

Дорога очень живописная и местами проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Скальный участок Краснополянского шоссе сооружен практически вручную в 1897-1899 годах.

Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита.