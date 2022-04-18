Мы отправимся на квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
Мы отправимся на квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе. Вас ожидает особый колорит живописной дороги, стоянка древнего человека эпохи палеолита, смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта. А еще одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году.
Что вас ожидает 🤩
- Старое Краснополянское шоссе
- Cмотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта
- Стоянку древнего человека
Александр — ваш гид в Сочи
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На квадроциклах по старому Краснополянскому шоссе
Дорога очень живописная и местами проходит практически по краю пропасти. Запустение и заброшенность придают этому месту особый колорит. Скальный участок Краснополянского шоссе сооружен практически вручную в 1897-1899 годах.
Одна из главных достопримечательностей этого места — памятник красноармейцам, которые приняли неравный бой и погибли в этих местах в 1920 году. На нашем пути будут смотровые площадки на горы Кавказа и реку Мзымта, протекающую вдоль скалистого участка. Также вы увидите стоянку древнего человека эпохи палеолита.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер
- Инструктаж
- Экипировка
- Что не входит
- Не указано
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановкаЗавершение: КПП отеля, ближайшая остановка
- Когда и сколько длится
- Когда: ежедневно в 10.00 и 14.00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 10.00 и 14.00
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