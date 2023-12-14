Вместе со мной вы отправитесь на курорт Мацеста, где расположился уникальный бальнеологический комплекс.
Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире.
Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Ахун
- Змейковские водопады
- Чайная плантация
- Бальнеологический комплекс
- Террариум
Описание
Что вас ожидает: Экскурсия начинается с 11 км. подъема на знаменитую гору Ахун, откуда открывается отличный вид на море, кавказский хребет и Абхазию. На Мацесте расположен уникальный бальнеологический комплекс. Затем по аллее Челтенхема едем в горы. Туда, где растет самый северный в мире чай, повсюду красивые пейзажи, спускаемся на Змейковские водопады реки Дикарька (маршрут 800 метров, пять разных очень красивых водопадов). Также на Мацесте есть большой террариум с крокодилами, бегемотом и т. д.
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансорт
- Что не входит
- Доплата из Красной поляны — 3000 руб. (за группу)
- Въезд в нац. парк горы Ахун — 200 руб.
- Поездка на колесе обозрения горы Ахун — 450 руб.
- Мацестинские водопады — 200 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет работать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
- Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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