Мацеста - визитная карточка Сочи

Индивидуальная экскурсия в Сочи
Вместе со мной вы отправитесь на курорт Мацеста, где расположился уникальный бальнеологический комплекс.

Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире.
Мацеста - визитная карточка Сочи
Мацеста - визитная карточка Сочи
Мацеста - визитная карточка Сочи
Мацеста - визитная карточка Сочи
Мацеста - визитная карточка Сочи
Мацеста - визитная карточка Сочи
Ближайшие даты:
14
дек
15
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16
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даты

Что вас ожидает:

  • Гора Ахун
  • Змейковские водопады
  • Чайная плантация
  • Бальнеологический комплекс
  • Террариум

Описание

Что вас ожидает: Экскурсия начинается с 11 км. подъема на знаменитую гору Ахун, откуда открывается отличный вид на море, кавказский хребет и Абхазию. На Мацесте расположен уникальный бальнеологический комплекс. Затем по аллее Челтенхема едем в горы. Туда, где растет самый северный в мире чай, повсюду красивые пейзажи, спускаемся на Змейковские водопады реки Дикарька (маршрут 800 метров, пять разных очень красивых водопадов). Также на Мацесте есть большой террариум с крокодилами, бегемотом и т. д.

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансорт
Что не входит
  • Доплата из Красной поляны — 3000 руб. (за группу)
  • Въезд в нац. парк горы Ахун — 200 руб.
  • Поездка на колесе обозрения горы Ахун — 450 руб.
  • Мацестинские водопады — 200 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет работать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
  • Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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