Вместе со мной вы отправитесь на курорт Мацеста, где расположился уникальный бальнеологический комплекс. Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире.

Описание

Что вас ожидает: Экскурсия начинается с 11 км. подъема на знаменитую гору Ахун, откуда открывается отличный вид на море, кавказский хребет и Абхазию. На Мацесте расположен уникальный бальнеологический комплекс. Затем по аллее Челтенхема едем в горы. Туда, где растет самый северный в мире чай, повсюду красивые пейзажи, спускаемся на Змейковские водопады реки Дикарька (маршрут 800 метров, пять разных очень красивых водопадов). Также на Мацесте есть большой террариум с крокодилами, бегемотом и т. д.