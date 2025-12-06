Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вместе со мной вы отправитесь на курорт Мацеста, где расположился уникальный бальнеологический комплекс.



Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире. 5 17 отзывов

Александр Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 4 часа 1-6 человек На автомобиле Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь в Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусе VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур. Что вас ожидает: Экскурсия начинается с 11 км. подъема на знаменитую гору Ахун, откуда открывается отличный вид на море, кавказский хребет и Абхазию. Посетим дачу Сталина. На Мацесте расположен уникальный бальнеологический комплекс. Затем по аллее Челтенхема едем в горы. Туда, где растет самый северный в мире чай, повсюду красивые пейзажи, спускаемся на Змейковские водопады реки Дикарька (маршрут 800 метров, пять разных очень красивых водопадов).

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Ахун

Змейковские водопады

Чайная плантация

Бальнеологический комплекс Что включено Автотранспорт

Услуги гида Что не входит в цену Выезд из Красной поляны - 4000 руб. (доплата за группу, в одну сторону)

Выезд из Адлера - 3000 руб. (доплата за группу, в одну сторону, обратно оплата почасовая - 3000 руб. /час)

Въезд в Национальный парк горы Ахун - 300 руб. /чел. Колесо обозрения - 600 руб/взр, 500 руб. /дет 5-12 лет

Змейковский водопад - 400 руб. /взр. дети бесплатно

Мацестинский источник - взрослый - 180 руб, дети от 7-14 лет - 90 руб.

Мацестинское ванное здание: зайдем и попробуем на себе мацесту, дегустация питьевой минеральной воды - взрослый - 600 руб, дети от 7-14 лет - 300 руб.

Внутренняя экскурсия с гидом на дачу Сталина - 1700 руб. /группа (45 мин.), 2500 руб. /группа (90 мин.) + входной билет - 800 руб. /взр., 350 руб. /дет. 7-14 лет

Каждый дополнительный час экскурсии - 3000 руб. /группа Место начала и завершения? Место вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: В любой день, в любое время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.