Вместе со мной вы отправитесь на курорт Мацеста, где расположился уникальный бальнеологический комплекс.
Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире.
Вы увидите чарующие Змейковские водопады, подышите свежим воздухом и даже посетите уникальные чайные плантации, на которых растет самый северный чай в мире.
Описание экскурсииМы заберем вас из центрального Сочи или Адлера. С Красной Поляны (доплата за расстояние). Если Вы из Лазаревского, то добираетесь в Сочи самостоятельно. Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному микроавтобусе VIP-класса или джип премиум класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур. Что вас ожидает: Экскурсия начинается с 11 км. подъема на знаменитую гору Ахун, откуда открывается отличный вид на море, кавказский хребет и Абхазию. Посетим дачу Сталина. На Мацесте расположен уникальный бальнеологический комплекс. Затем по аллее Челтенхема едем в горы. Туда, где растет самый северный в мире чай, повсюду красивые пейзажи, спускаемся на Змейковские водопады реки Дикарька (маршрут 800 метров, пять разных очень красивых водопадов).
В любой день, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Ахун
- Змейковские водопады
- Чайная плантация
- Бальнеологический комплекс
Что включено
- Автотранспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Выезд из Красной поляны - 4000 руб. (доплата за группу, в одну сторону)
- Выезд из Адлера - 3000 руб. (доплата за группу, в одну сторону, обратно оплата почасовая - 3000 руб. /час)
- Въезд в Национальный парк горы Ахун - 300 руб. /чел. Колесо обозрения - 600 руб/взр, 500 руб. /дет 5-12 лет
- Змейковский водопад - 400 руб. /взр. дети бесплатно
- Мацестинский источник - взрослый - 180 руб, дети от 7-14 лет - 90 руб.
- Мацестинское ванное здание: зайдем и попробуем на себе мацесту, дегустация питьевой минеральной воды - взрослый - 600 руб, дети от 7-14 лет - 300 руб.
- Внутренняя экскурсия с гидом на дачу Сталина - 1700 руб. /группа (45 мин.), 2500 руб. /группа (90 мин.) + входной билет - 800 руб. /взр., 350 руб. /дет. 7-14 лет
- Каждый дополнительный час экскурсии - 3000 руб. /группа
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов об истории и природе Сочи, побывали в красивых местах, остались очень довольны. Также Александр помог определиться с кафе для обеда с отличным панорамным видом на Сочи. Спасибо большое Александру! Обязательно обратимся повторно при случае.
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С
Пока я участвовал в конференции в Сочи, моя мама имела свободное время. Она колебалась исследовать город в одиночестве, и по этой причине мы решили нанять гида. Наш выбор пал на
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А
Шикарная экскурсия в Сочи! 😍🍷☺️отличный гид и прекрасные места в районе Мацеста!!! Спасибо Александр! Мы ни разу не пожалели, что к вам обратились😊чистый воздух, красивые виды, водопады, чайная плантация, яркие фото. При этом нам удалось узнать много новых фактов и историй 😎рекомендую
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М
Очень увлекательная и познавательная экскурсии. Александр интересно рассказывает. Много знает про Сочи, природу, историю. (юрист и биолог по образованию). Всегда прислушивается к пожеланиям, подскажет, своё мнение не навязывает. Советую индивидуальные
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Н
Александр ты лучший 👍мы посетили Мацесту индивидуально в первые. Остались невероятно довольны его профессионализмом, отличном чувством юмора, терпением и душевностью. Он отличный Тамода🍷, лучший гид и просто клёвый парень. Кто в поиске лучшего гида в Сочи - обращайтесь к Александру, вы останетесь очень довольны 😊
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Р
Большое спасибо Александру за приятное и познавательное время!!! Очень приятно было слушать о Сочи и истории.
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