Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту. Вы будете наслаждаться панорамой Кавказских гор, купанием в открытом море и, возможно, встречей с дельфинами. Приятный бонус: рыбу, которую вы поймаете вам приготовит капитан!
Программа:
морская прогулка (выход из порта),
ловля рыбы (сельдь, ставрида, пелингас),
приготовление улова,
купание.
Важная информация
Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.
Ответы на вопросы
Что входит
Спиннинг
Трансфер
Страховка
Приготовление улова
Купание
Что не входит
Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00, если нет шторма.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.
Трансфер забирает за час до отправки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 11:00 и 14:00, если нет шторма.
Александр — ваш гид в Сочи
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