Морская рыбалка с приготовлением улова

Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту

Мини-группа
Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту.

Вы будете наслаждаться панорамой Кавказских гор, купанием в открытом море и, возможно, встречей с дельфинами.

Приятный бонус: рыбу, которую вы поймаете вам приготовит капитан!
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова
Морская рыбалка с приготовлением улова

Что вас ожидает 🤩

  • Панорама Кавказских гор
  • Возможна встреча с дельфинами

Об экскурсии

Трехчасовая морская рыбалка на двухпалубном катере с приготовлением улова на борту. Вы будете наслаждаться панорамой Кавказских гор, купанием в открытом море и, возможно, встречей с дельфинами. Приятный бонус: рыбу, которую вы поймаете вам приготовит капитан!

Программа:

  • морская прогулка (выход из порта),
  • ловля рыбы (сельдь, ставрида, пелингас),
  • приготовление улова,
  • купание.
Важная информация
Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Спиннинг
  • Трансфер
  • Страховка
  • Приготовление улова
  • Купание
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район, КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00, если нет шторма.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится ежедневно при благоприятной погоде.
  • Трансфер забирает за час до отправки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 14:00, если нет шторма.

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