Мы отправимся на мотоцикле к одной из лучших точек для наблюдения за самолётами в районе аэропорта Сочи.
Вас ждут красивые виды на море и горы, комфортная поездка по Сириусу и возможность увидеть, как лайнеры взлетают буквально над головой.
Описание трансфер
Встреча и посадка (5 минут)
Встречаемся в удобной точке в Сириусе (у вашего отеля, апартаментов или ж/д вокзала Имеретинский курорт). Я помогаю надеть шлем, пассажир занимает место сзади. Перед выездом коротко объясняю, как держаться и где лучше перераспределить вес при поворотах.
Дорога к смотровой площадке (10–15 минут)
Едем спокойно, по набережной или Олимпийскому проспекту — в зависимости от вашего местоположения. Плотный поток машин останется в стороне. Это не гонка, а расслабленный переезд с панорамными видами на море и горы. По пути делаем одну короткую остановку, если захотите сменить позу или сфотографировать Имеретинскую низменность с мотоцикла.
На смотровой площадке у взлётной полосы (20–30 минут)
Выходим к одному из лучших мест у торца ВПП Адлера — в 50–100 метрах от взлетающих самолётов. Там нет глухого бетонного забора, только сетка‑рабица, через которую отлично видно шасси и весь разгон.
- Что вы увидите: самолёты разгоняются прямо на вас, отрываются от земли и проходят буквально над головой с ревом и упругой воздушной волной
- Лучшее время: за час до заката, когда лётное поле подсвечивается солнцем, а тени от фюзеляжей ложатся на бетон
- Что внутри: в 2 минутах ходьбы есть кафе с кофе, мороженым и туалетом — можно перекусить, если захотите
Я нахожусь рядом, подскажу, в какую сторону смотреть, покажу удобные ракурсы для фото (мотоцикл на переднем плане, самолёт над головой — отличный кадр).
Обратная дорога (10–15 минут)
Возвращаемся в Сириус по тому же маршруту, но уже на спаде впечатлений — спокойный, уютный переезд с обсуждением самых ярких взлётов. Заканчиваем у вашего отеля или в любой точке по запросу.
Общая длительность: 1 час, расчётное время всегда уточняю под график взлётов в конкретный день.
Организационные детали
Транспорт
· Мотоцикл: Honda Gold Wing 1800, туристический люкс-класс. Год выпуска: 2008
· Вместимость: 1 пассажир + водитель
· Комфорт: мягкое пассажирское сиденье с высокой спинкой (как автомобильное кресло), подножки, мощный ветровой щит и обтекатель — ветер и холод не страшны
· Багаж: в кофры помещается небольшой чемодан или рюкзак
· Аудиосистема: Bluetooth, можем включить вашу музыку в дорогу
· Экипировка: выдаю шлем (размеры XS–XL) и перчатки
Что взять с собой
· Удобная закрытая обувь (кеды, кроссовки)
· Джинсы или плотные штаны
· Кофта с длинным рукавом или лёгкая куртка (на смотровой площадке ветрено даже летом)
· Телефон для фото
Кого беру
· Пассажиров от 12 лет при росте от 150 см (чтобы ноги доставали до подножек)
· Детские кресла не предусмотрены
Где и когда встречаемся
· У вашего отеля или апартаментов в Сириусе (адрес уточню при бронировании)
· Возможна встреча у ж/д станции «Имеретинский курорт» — по договорённости
· Время старта подбираю под расписание взлётов. Лучшие окна: утро (до 10:00) или за 1,5 часа до заката
· Если опаздываете на 10–15 минут — жду. Дольше — прошу предупредить в чате, скорректируем время
Что указать при бронировании
· Желаемое время начала (я проверю по расписанию аэропорта и подтвержу или предложу сдвинуть для лучшего обзора)
· Количество человек (только 1 пассажир за поездку)
· Контактный номер — для связи перед выездом
Погода и отмена
· В сильный дождь, грозу или ветер более 15 м/с — переносим или отменяем
· Бесплатная отмена за 24 часа
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5700 ₽