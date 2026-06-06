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Мото-трансфер из Сириуса к самолётам: крылья над головой

Прокатиться по набережной или Олимпийскому проспекту и увидеть взлетающие самолёты
Эта программа для тех, кто любит яркие впечатления.

Мы отправимся на мотоцикле к одной из лучших точек для наблюдения за самолётами в районе аэропорта Сочи.

Вас ждут красивые виды на море и горы, комфортная поездка по Сириусу и возможность увидеть, как лайнеры взлетают буквально над головой.
Мото-трансфер из Сириуса к самолётам: крылья над головой
Мото-трансфер из Сириуса к самолётам: крылья над головой
Мото-трансфер из Сириуса к самолётам: крылья над головой

Описание трансфер

Встреча и посадка (5 минут)

Встречаемся в удобной точке в Сириусе (у вашего отеля, апартаментов или ж/д вокзала Имеретинский курорт). Я помогаю надеть шлем, пассажир занимает место сзади. Перед выездом коротко объясняю, как держаться и где лучше перераспределить вес при поворотах.

Дорога к смотровой площадке (10–15 минут)

Едем спокойно, по набережной или Олимпийскому проспекту — в зависимости от вашего местоположения. Плотный поток машин останется в стороне. Это не гонка, а расслабленный переезд с панорамными видами на море и горы. По пути делаем одну короткую остановку, если захотите сменить позу или сфотографировать Имеретинскую низменность с мотоцикла.

На смотровой площадке у взлётной полосы (20–30 минут)

Выходим к одному из лучших мест у торца ВПП Адлера — в 50–100 метрах от взлетающих самолётов. Там нет глухого бетонного забора, только сетка‑рабица, через которую отлично видно шасси и весь разгон.

  • Что вы увидите: самолёты разгоняются прямо на вас, отрываются от земли и проходят буквально над головой с ревом и упругой воздушной волной
  • Лучшее время: за час до заката, когда лётное поле подсвечивается солнцем, а тени от фюзеляжей ложатся на бетон
  • Что внутри: в 2 минутах ходьбы есть кафе с кофе, мороженым и туалетом — можно перекусить, если захотите

Я нахожусь рядом, подскажу, в какую сторону смотреть, покажу удобные ракурсы для фото (мотоцикл на переднем плане, самолёт над головой — отличный кадр).

Обратная дорога (10–15 минут)

Возвращаемся в Сириус по тому же маршруту, но уже на спаде впечатлений — спокойный, уютный переезд с обсуждением самых ярких взлётов. Заканчиваем у вашего отеля или в любой точке по запросу.

Общая длительность: 1 час, расчётное время всегда уточняю под график взлётов в конкретный день.

Организационные детали

Транспорт

· Мотоцикл: Honda Gold Wing 1800, туристический люкс-класс. Год выпуска: 2008
· Вместимость: 1 пассажир + водитель
· Комфорт: мягкое пассажирское сиденье с высокой спинкой (как автомобильное кресло), подножки, мощный ветровой щит и обтекатель — ветер и холод не страшны
· Багаж: в кофры помещается небольшой чемодан или рюкзак
· Аудиосистема: Bluetooth, можем включить вашу музыку в дорогу
· Экипировка: выдаю шлем (размеры XS–XL) и перчатки

Что взять с собой

· Удобная закрытая обувь (кеды, кроссовки)
· Джинсы или плотные штаны
· Кофта с длинным рукавом или лёгкая куртка (на смотровой площадке ветрено даже летом)
· Телефон для фото

Кого беру

· Пассажиров от 12 лет при росте от 150 см (чтобы ноги доставали до подножек)
· Детские кресла не предусмотрены

Где и когда встречаемся

· У вашего отеля или апартаментов в Сириусе (адрес уточню при бронировании)
· Возможна встреча у ж/д станции «Имеретинский курорт» — по договорённости
· Время старта подбираю под расписание взлётов. Лучшие окна: утро (до 10:00) или за 1,5 часа до заката
· Если опаздываете на 10–15 минут — жду. Дольше — прошу предупредить в чате, скорректируем время

Что указать при бронировании

· Желаемое время начала (я проверю по расписанию аэропорта и подтвержу или предложу сдвинуть для лучшего обзора)
· Количество человек (только 1 пассажир за поездку)
· Контактный номер — для связи перед выездом

Погода и отмена

· В сильный дождь, грозу или ветер более 15 м/с — переносим или отменяем
· Бесплатная отмена за 24 часа

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вокзальной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Мотоциклы и свобода — моё призвание! Живу мотожизнью и ощущаю каждую нотку свободы, которую дарит дорога. Каждый выезд — это особенное приключение, где ветер и скорость становятся лучшими друзьями. А ещё я
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умею общаться! Нахожу подход к каждому, создаю комфортную атмосферу и делаю поездки незабываемыми. Мои коллеги — опытные пилоты мотоциклов. Мы всё ездим только на Honda Gold Wing. Давайте вместе почувствуем драйв и свободу на двух колёсах!

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