Эта программа для тех, кто любит яркие впечатления. Мы отправимся на мотоцикле к одной из лучших точек для наблюдения за самолётами в районе аэропорта Сочи. Вас ждут красивые виды на море и горы, комфортная поездка по Сириусу и возможность увидеть, как лайнеры взлетают буквально над головой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Встреча и посадка (5 минут)

Встречаемся в удобной точке в Сириусе (у вашего отеля, апартаментов или ж/д вокзала Имеретинский курорт). Я помогаю надеть шлем, пассажир занимает место сзади. Перед выездом коротко объясняю, как держаться и где лучше перераспределить вес при поворотах.

Дорога к смотровой площадке (10–15 минут)

Едем спокойно, по набережной или Олимпийскому проспекту — в зависимости от вашего местоположения. Плотный поток машин останется в стороне. Это не гонка, а расслабленный переезд с панорамными видами на море и горы. По пути делаем одну короткую остановку, если захотите сменить позу или сфотографировать Имеретинскую низменность с мотоцикла.

На смотровой площадке у взлётной полосы (20–30 минут)

Выходим к одному из лучших мест у торца ВПП Адлера — в 50–100 метрах от взлетающих самолётов. Там нет глухого бетонного забора, только сетка‑рабица, через которую отлично видно шасси и весь разгон.

Что вы увидите: самолёты разгоняются прямо на вас, отрываются от земли и проходят буквально над головой с ревом и упругой воздушной волной

Лучшее время: за час до заката, когда лётное поле подсвечивается солнцем, а тени от фюзеляжей ложатся на бетон

Что внутри: в 2 минутах ходьбы есть кафе с кофе, мороженым и туалетом — можно перекусить, если захотите

Я нахожусь рядом, подскажу, в какую сторону смотреть, покажу удобные ракурсы для фото (мотоцикл на переднем плане, самолёт над головой — отличный кадр).

Обратная дорога (10–15 минут)

Возвращаемся в Сириус по тому же маршруту, но уже на спаде впечатлений — спокойный, уютный переезд с обсуждением самых ярких взлётов. Заканчиваем у вашего отеля или в любой точке по запросу.

Общая длительность: 1 час, расчётное время всегда уточняю под график взлётов в конкретный день.

Организационные детали

Транспорт

· Мотоцикл: Honda Gold Wing 1800, туристический люкс-класс. Год выпуска: 2008

· Вместимость: 1 пассажир + водитель

· Комфорт: мягкое пассажирское сиденье с высокой спинкой (как автомобильное кресло), подножки, мощный ветровой щит и обтекатель — ветер и холод не страшны

· Багаж: в кофры помещается небольшой чемодан или рюкзак

· Аудиосистема: Bluetooth, можем включить вашу музыку в дорогу

· Экипировка: выдаю шлем (размеры XS–XL) и перчатки

Что взять с собой

· Удобная закрытая обувь (кеды, кроссовки)

· Джинсы или плотные штаны

· Кофта с длинным рукавом или лёгкая куртка (на смотровой площадке ветрено даже летом)

· Телефон для фото

Кого беру

· Пассажиров от 12 лет при росте от 150 см (чтобы ноги доставали до подножек)

· Детские кресла не предусмотрены

Где и когда встречаемся

· У вашего отеля или апартаментов в Сириусе (адрес уточню при бронировании)

· Возможна встреча у ж/д станции «Имеретинский курорт» — по договорённости

· Время старта подбираю под расписание взлётов. Лучшие окна: утро (до 10:00) или за 1,5 часа до заката

· Если опаздываете на 10–15 минут — жду. Дольше — прошу предупредить в чате, скорректируем время

Что указать при бронировании

· Желаемое время начала (я проверю по расписанию аэропорта и подтвержу или предложу сдвинуть для лучшего обзора)

· Количество человек (только 1 пассажир за поездку)

· Контактный номер — для связи перед выездом

Погода и отмена

· В сильный дождь, грозу или ветер более 15 м/с — переносим или отменяем

· Бесплатная отмена за 24 часа