Эта программа для тех, кто хочет вырваться из рутины и встретить Новый год ярко, активно и необычно. Если вы цените уникальные впечатления и южную природу, присоединяйтесь! Стартуем из Сочи в компании Деда Мороза и Снегурочки, катаемся по гостеприимной Абхазии и завершаем вечер за большим столом с шашлыком, фейерверками и шампанским.

Описание экскурсии

Представьте себе Новый год, где вместо привычной зимней стужи вас встречает мягкая погода, а вместо городской суеты — величественные горы, зеркальная гладь озера и аромат соснового бора. Это не сказка, а реальность, которая ждёт вас в Абхазии.

Мы предусмотрели всё, чтобы этот вечер стал для вас особенным:

великолепные декорации : свежий воздух, голубое небо и заснеженные горные вершины

: свежий воздух, голубое небо и заснеженные горные вершины праздничный стол : шашлык, кавказские и абхазские блюда, а также знакомые вкусы русской кухни — всё включено в стоимость и приготовлено с особой заботой

: шашлык, кавказские и абхазские блюда, а также знакомые вкусы русской кухни — всё включено в стоимость и приготовлено с особой заботой новогоднее настроение : бой курантов с большого экрана, брызги шампанского и весёлый «дождь» из апельсинов и мандаринов

: бой курантов с большого экрана, брызги шампанского и весёлый «дождь» из апельсинов и мандаринов тепло и уют: погода позволит вам в полной мере насладиться праздником на природе, не беспокоясь о морозе

Экскурсионная часть

Во время обзорной поездки вы посетите:

Гагру и её визитную карточку — приморскую Колоннаду

и её визитную карточку — приморскую Колоннаду завораживающий Юпшарский каньон и таинственное Голубое озеро

и таинственное шумные водопады и жемчужину Абхазии — озеро Рица

аутентичное абхазское подворье, где вы окунётесь в местный колорит

Праздничная часть

Главные события ждут вас после заката:

богатое застолье с национальными блюдами и напитками

яркий фольклорный концерт с традиционными танцами и музыкой

огни новогоднего фейерверка, отражающиеся в водах озера

торжественные поздравления в кругу новых друзей

Организационные детали

В стоимость входит

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе

Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой

Подарок от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей

Дегустации

Страховка

Застолье all inclusive: напитки, закуски, горячие блюда, национальные абхазские блюда, шампанское без ограничений