Эта программа для тех, кто хочет вырваться из рутины и встретить Новый год ярко, активно и необычно.
Если вы цените уникальные впечатления и южную природу, присоединяйтесь! Стартуем из Сочи в компании Деда Мороза и Снегурочки, катаемся по гостеприимной Абхазии и завершаем вечер за большим столом с шашлыком, фейерверками и шампанским.
Описание экскурсии
Представьте себе Новый год, где вместо привычной зимней стужи вас встречает мягкая погода, а вместо городской суеты — величественные горы, зеркальная гладь озера и аромат соснового бора. Это не сказка, а реальность, которая ждёт вас в Абхазии.
Мы предусмотрели всё, чтобы этот вечер стал для вас особенным:
- великолепные декорации: свежий воздух, голубое небо и заснеженные горные вершины
- праздничный стол: шашлык, кавказские и абхазские блюда, а также знакомые вкусы русской кухни — всё включено в стоимость и приготовлено с особой заботой
- новогоднее настроение: бой курантов с большого экрана, брызги шампанского и весёлый «дождь» из апельсинов и мандаринов
- тепло и уют: погода позволит вам в полной мере насладиться праздником на природе, не беспокоясь о морозе
Экскурсионная часть
Во время обзорной поездки вы посетите:
- Гагру и её визитную карточку — приморскую Колоннаду
- завораживающий Юпшарский каньон и таинственное Голубое озеро
- шумные водопады и жемчужину Абхазии — озеро Рица
- аутентичное абхазское подворье, где вы окунётесь в местный колорит
Праздничная часть
Главные события ждут вас после заката:
- богатое застолье с национальными блюдами и напитками
- яркий фольклорный концерт с традиционными танцами и музыкой
- огни новогоднего фейерверка, отражающиеся в водах озера
- торжественные поздравления в кругу новых друзей
Организационные детали
В стоимость входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Подарок от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей
- Дегустации
- Страховка
- Застолье all inclusive: напитки, закуски, горячие блюда, национальные абхазские блюда, шампанское без ограничений
- Дополнительно оплачивается экологический сбор на озере Рица: взрослый 700 ₽, дети с 7 до 12 лет 200 ₽, дошкольники бесплатно
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 46 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.
Входит в следующие категории Сочи
