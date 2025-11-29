Мои заказы

Новый год по-новому: из Сочи в Абхазию в формате all inclusive

Устроить себе тёплый и яркий праздник с поездкой по стране и застольем в дружеской компании
Эта программа для тех, кто хочет вырваться из рутины и встретить Новый год ярко, активно и необычно.

Если вы цените уникальные впечатления и южную природу, присоединяйтесь! Стартуем из Сочи в компании Деда Мороза и Снегурочки, катаемся по гостеприимной Абхазии и завершаем вечер за большим столом с шашлыком, фейерверками и шампанским.
Описание экскурсии

Представьте себе Новый год, где вместо привычной зимней стужи вас встречает мягкая погода, а вместо городской суеты — величественные горы, зеркальная гладь озера и аромат соснового бора. Это не сказка, а реальность, которая ждёт вас в Абхазии.

Мы предусмотрели всё, чтобы этот вечер стал для вас особенным:

  • великолепные декорации: свежий воздух, голубое небо и заснеженные горные вершины
  • праздничный стол: шашлык, кавказские и абхазские блюда, а также знакомые вкусы русской кухни — всё включено в стоимость и приготовлено с особой заботой
  • новогоднее настроение: бой курантов с большого экрана, брызги шампанского и весёлый «дождь» из апельсинов и мандаринов
  • тепло и уют: погода позволит вам в полной мере насладиться праздником на природе, не беспокоясь о морозе

Экскурсионная часть

Во время обзорной поездки вы посетите:

  • Гагру и её визитную карточку — приморскую Колоннаду
  • завораживающий Юпшарский каньон и таинственное Голубое озеро
  • шумные водопады и жемчужину Абхазии — озеро Рица
  • аутентичное абхазское подворье, где вы окунётесь в местный колорит

Праздничная часть

Главные события ждут вас после заката:

  • богатое застолье с национальными блюдами и напитками
  • яркий фольклорный концерт с традиционными танцами и музыкой
  • огни новогоднего фейерверка, отражающиеся в водах озера
  • торжественные поздравления в кругу новых друзей

Организационные детали

В стоимость входит

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой
  • Подарок от Деда Мороза и Снегурочки для всех детей
  • Дегустации
  • Страховка
  • Застолье all inclusive: напитки, закуски, горячие блюда, национальные абхазские блюда, шампанское без ограничений
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор на озере Рица: взрослый 700 ₽, дети с 7 до 12 лет 200 ₽, дошкольники бесплатно
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 46 туристов
Наша команда готова сделать ваш отдых чудесным и комфортным! Мы проводим эксклюзивные экскурсии по Сочи, Красной поляне и Абхазии. Будем рады показать вам наши края и погрузить в их историю.

Входит в следующие категории Сочи

