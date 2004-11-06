Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 750 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Что вы увидите

  • Мацеста
  • Гора Ахун (смотровая площадка на город)
  • Морской порт
  • Зимний театр
  • Художественный музей
  • Театральная площадь
  • Парк Ривьера
  • Заброшенный санаторий Орджоникидзе (иногда бывает закрыт, уточняйте информацию заранее)
Тур с опытными экскурсоводами на комфортном 20-ти местном Мерседес Спринтере до 20 человек, мы покажем Вам главные достопримечательности центрального Сочи и расскажем увлекательные истории. Также заедем на самую высокую точку Сочи с прекрасным обзорным видом на весь город 🏙️, море 🌊 и Абхазию.

Мы посетим:

  • Мацеста - это главный бальнеологический курорт РФ в Сочи. Ключевым природным целебным моментом курорта считается оригинальная сероводородная вода, легенды о лечебных свойствах которой слагались веками. С этапа открытия в 1902 году на Мацесте было проведено выше 220 млн. процедур. Среди лечившихся было много популярных исторических личностей.
Гора Ахун (смотровая площадка на город) - огромный панорамный вид
Морской порт - гуляем и делаем красивые 🤩 фото на память
Зимний театр - место проведения знаковых событий в области искусства, фестивалей и конкурсов, гастрольных проектов ведущих творческих коллективов
Художественный музей 🖼 - здесь крупнейшая коллекция на Черноморском побережье Краснодарского края: живопись, графика, скульптура.
Театральная площадь - находится в Центральном микрорайоне Центрального района города Сочи, гуляем и делаем красивые 🤩 памятные фотографии
Парк 🌳 Ривьера - один из самых популярных парков 🌳 Сочи, визитной карточкой которого является скульптурная композиция перед входом — настоящие часы в виде золотой жемчужины, лежащей в раскрытой створке раковины, там же находится большой парк 🌳 аттракционов 🎡 и вы можете увидеть среди случайных прохожих знаменитых медийных личностей которые также бывает там гуляют.
Заброшенный санаторий Орджоникидзе -
известный и знаменитый санаторий в Хостинском регионе мегаполиса Сочи (между Дендрарием и Мацестой), который существует практически на протяжении века. Он находится на юго-западном склоне горы ⛰️ Быхта над Черным морем. Это изумительный монумент сталинской неоклассической зодчества регионального и федерального смысла.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля по Адлеру
  • Услуги экскурсовода
  • Дегустации напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • Вход в башню Ахун (100₽)
  • Колесо обозрения (250₽)
  • Обед (по желанию)
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 у вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
Юлия П.
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