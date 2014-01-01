Что вас ждет?

В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, на северные склоны хребта Аибга, на которых увидим горнолыжные курорты с их трассами, а также олимпийский объект — трамплин «Русские Горки».

Окунемся в прохладную свежесть водопада Кейву.

Пройдемся по Хмелевским озерам и выйдем на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на Кавказский Хребет с его пиками- трёхтысячниками.

Я расскажу Вам об этой местности, об основных вершинах Кавказского Хребта и хребта Аибга.