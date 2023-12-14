На день забудьте о роскошных набережных Сочи и отправляйтесь исследовать заповедные природные красоты.
Во время экскурсии вы посетите каньоны Белые Скалы и Чертовы ворота, прогуляетесь по Воронцовской пещере и исследуете уникальное Новалишенское ущелье.
Во время экскурсии вы посетите каньоны Белые Скалы и Чертовы ворота, прогуляетесь по Воронцовской пещере и исследуете уникальное Новалишенское ущелье.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Каньон Белые скалы
- Каньон Чертовы ворота
- Новалишенское ущелье
- Воронцовская пещера
Описание
Что вас ожидает: В Хосте расположена Воронцовская пещера (самая большая на территории Большого Сочи) — это настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад. Мы посетим уникальное Новалишенское ущелье, каньон Чертовы ворота, расположенный на слиянии малой и большой Хосты, затем поднимемся в горы на Белые скалы. Далее спускаемся вниз к реке и водопаду, пройдем к освященной купели и возвратимся к каменному завалу.
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Доплата из Красной поляны — 3000 руб. (за группу)
- Вход в Воронцовскую пещеру (450 руб.)
- Вход в Хостинский нац. парк (200 руб.)
- Вход на маршрут Белых скал (200 руб.)
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
- Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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