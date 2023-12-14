Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами

Индивидуальная экскурсия в Сочи
На день забудьте о роскошных набережных Сочи и отправляйтесь исследовать заповедные природные красоты.

Во время экскурсии вы посетите каньоны Белые Скалы и Чертовы ворота, прогуляетесь по Воронцовской пещере и исследуете уникальное Новалишенское ущелье.
Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Подземное царство в Хосте с Воронцовской пещерой и каньонами
Ближайшие даты:
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Каньон Белые скалы
  • Каньон Чертовы ворота
  • Новалишенское ущелье
  • Воронцовская пещера

Описание

Что вас ожидает: В Хосте расположена Воронцовская пещера (самая большая на территории Большого Сочи) — это настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад. Мы посетим уникальное Новалишенское ущелье, каньон Чертовы ворота, расположенный на слиянии малой и большой Хосты, затем поднимемся в горы на Белые скалы. Далее спускаемся вниз к реке и водопаду, пройдем к освященной купели и возвратимся к каменному завалу.

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Доплата из Красной поляны — 3000 руб. (за группу)
  • Вход в Воронцовскую пещеру (450 руб.)
  • Вход в Хостинский нац. парк (200 руб.)
  • Вход на маршрут Белых скал (200 руб.)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур.
  • Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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