На день забудьте о роскошных набережных Сочи и отправляйтесь исследовать заповедные природные красоты. Во время экскурсии вы посетите каньоны Белые Скалы и Чертовы ворота, прогуляетесь по Воронцовской пещере и исследуете уникальное Новалишенское ущелье.

Описание

Что вас ожидает: В Хосте расположена Воронцовская пещера (самая большая на территории Большого Сочи) — это настоящее подземное чудо, созданное природой миллионы лет назад. Мы посетим уникальное Новалишенское ущелье, каньон Чертовы ворота, расположенный на слиянии малой и большой Хосты, затем поднимемся в горы на Белые скалы. Далее спускаемся вниз к реке и водопаду, пройдем к освященной купели и возвратимся к каменному завалу.