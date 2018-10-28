Легенды и традиции адыгов

Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию

Адлер — Сочи — Дагомыс — Лоо — Хобза — Головинка — Волконка — Большой Кичмай: маршрут по самому протяженному сочинскому району вы проделаете за один день! Природа Лазаревского района предстанет перед вами во всем своем великолепии: вы проедете по реке Шахе, прогуляетесь вдоль живописных ущелий, увидите комплекс из 33 водопадов, откроете историю загадочных дольменов и при желании окунетесь в горную купель, обещающую долголетие. Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение. А традиционное кавказское застолье погрузит вас в атмосферу истинного гостеприимства и радушия местных жителей.