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Живописные леса, водопады и реки — незабываемая прогулка по природным памятникам города

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Эта активная прогулка по природным памятникам города в компании наших гидов останется незабываемым и ярким воспоминанием в вашей памяти.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча с.Пластунка
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Природа Сочи
Природа Сочи

Программа

  • Двигаясь вдоль русел рек Ажек и Агва, вы посетите развалины древнего византийского храма и экологическую деревню Ажек, знаменитую своими пасеками, ощутите свежесть и чистоту водопада Ажек, скатывающегося с краев каменной чаши, увитой плющом и достигающей до 20 метров в высоту.
  • Увидите водопад Ореховский, второй по высоте в окрестностях города (42,5 м), состоящий из нескольких каскадов и низвергающий воды реки Безуменки в русло реки Сочи.
  • Вам предстоит прикоснуться к первозданной красоте Сочинского национального парка.
  • На протяжение всего пути вас будут сопровождать живописные колхидские леса, украшенные многообразием субтропической и предгорной флоры: папоротники и лианы, буки и самшиты, рододендрон и азалия.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В стоимость включено: услуги инструктора-проводника, страховка от несчастного случая.
  • В стоимость не включено: входные билеты на объекты показа, трансфер к месту проведения экскурсии.
  • Что взять с собой: трекинговая обувь; рюкзак 20-25л; накидка от дождя на себя и на рюкзак; защита от солнца: панама, крем, очки; рабочие перчатки; фляга для воды; фонарь налобный (батарейки запасные); аптечка индивидуальная.
  • Дополнительные услуги: возможен прокат индивидуального снаряжения, трансфер к месту проведения экскурсии, организация горячего питания на маршруте
Природа Сочи
Природа Сочи
Природа Сочи
Природа Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура с.Пластунка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 октября 2018
Несмотря на сильный дождь Анна провела для нас очень интересную экскурсию, благодаря которой мы стали лучше понимать, куда попали 🙂
Мы и наш тринадцатилетний сын прекрасно провели день, причем маршрут проходил по той самой природе, а не по туристическим дорожкам.
Анна, спасибо большое, надеемся на новые впечатления в следующий приезд 🙂

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