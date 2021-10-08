Эта активная прогулка по природным памятникам города в компании наших гидов останется незабываемым и ярким воспоминанием в вашей памяти.
Описание экскурсии
Программа
- Двигаясь вдоль русел рек Ажек и Агва, вы посетите развалины древнего византийского храма и экологическую деревню Ажек, знаменитую своими пасеками, ощутите свежесть и чистоту водопада Ажек, скатывающегося с краев каменной чаши, увитой плющом и достигающей до 20 метров в высоту.
- Увидите водопад Ореховский, второй по высоте в окрестностях города (42,5 м), состоящий из нескольких каскадов и низвергающий воды реки Безуменки в русло реки Сочи.
- Вам предстоит прикоснуться к первозданной красоте Сочинского национального парка.
- На протяжение всего пути вас будут сопровождать живописные колхидские леса, украшенные многообразием субтропической и предгорной флоры: папоротники и лианы, буки и самшиты, рододендрон и азалия.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом.
- В стоимость включено: услуги инструктора-проводника, страховка от несчастного случая.
- В стоимость не включено: входные билеты на объекты показа, трансфер к месту проведения экскурсии.
- Что взять с собой: трекинговая обувь; рюкзак 20-25л; накидка от дождя на себя и на рюкзак; защита от солнца: панама, крем, очки; рабочие перчатки; фляга для воды; фонарь налобный (батарейки запасные); аптечка индивидуальная.
- Дополнительные услуги: возможен прокат индивидуального снаряжения, трансфер к месту проведения экскурсии, организация горячего питания на маршруте.
Взнос за вход к Сочинский национальный парк: 250 ₽ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С. Пластунка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия природа Сочи!!! Гид Сергей - внимательный, грамотный и дал нам много познавательной информации!!!! Единственный момент - погода, пошли в поход на 1 й день после затяжных дождей, было сыро, немного некомфортно, а в остальном впечатления прекрасные, виды потрясающие, воздух пахнет осенней листвой, так что рекомендуем!!!! 😁👍🏻
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Е
Несмотря на сильный дождь Анна провела для нас очень интересную экскурсию, благодаря которой мы стали лучше понимать, куда попали 🙂 Мы и наш тринадцатилетний сын прекрасно провели день, причем маршрут проходил по той самой природе, а не по туристическим дорожкам.
Анна, спасибо большое, надеемся на новые впечатления в следующий приезд 🙂
Анна, спасибо большое, надеемся на новые впечатления в следующий приезд 🙂
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