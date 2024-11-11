Вы насладитесь видами со смотровой площадки. Увидите один из самых высоких водопадов в Сочи и исследуете чайные плантации Мацесты. Узнаете о выращивании чая, его видах и производстве. По желанию купите чай прямо на фабрике и искупаетесь в купели. А ещё полакомитесь домашним пирогом и кофе, разглядывая город как на ладони.

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Описание экскурсии

Ореховский водопад — второй по высоте в Сочи. Мы посетим обе его ступени, нижняя из которых высотой 27,5 метра.

Смотровая площадка на горе Пикет, расположенная на высоте 600 метров. Отсюда открывается отличный вид на центральный район Сочи. Прекрасное место, чтобы выпить кружечку чая или кофе с домашним пирогом!

Змейковские водопады. Это каскад водопадов с купелями, в которых можно окунуться в жаркий день. Первый и второй водопады высотой около 30 метров.

Чайные плантации в Мацесте. Вы узнаете историю предприятия и понаблюдаете за полным производственным циклом чая: от выращивания и до выпуска. А в октябре сможете полюбоваться цветущими полями.

Организационные детали