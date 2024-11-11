Вы насладитесь видами со смотровой площадки. Увидите один из самых высоких водопадов в Сочи и исследуете чайные плантации Мацесты. Узнаете о выращивании чая, его видах и производстве. По желанию купите чай прямо на фабрике и искупаетесь в купели. А ещё полакомитесь домашним пирогом и кофе, разглядывая город как на ладони.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Ореховский водопад — второй по высоте в Сочи. Мы посетим обе его ступени, нижняя из которых высотой 27,5 метра.
Смотровая площадка на горе Пикет, расположенная на высоте 600 метров. Отсюда открывается отличный вид на центральный район Сочи. Прекрасное место, чтобы выпить кружечку чая или кофе с домашним пирогом!
Змейковские водопады. Это каскад водопадов с купелями, в которых можно окунуться в жаркий день. Первый и второй водопады высотой около 30 метров.
Чайные плантации в Мацесте. Вы узнаете историю предприятия и понаблюдаете за полным производственным циклом чая: от выращивания и до выпуска. А в октябре сможете полюбоваться цветущими полями.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- Платные зоны оплачиваются отдельно: Ореховский водопад — 200 ₽, Змейковские водопады — 200 ₽, смотровая Пикет — 200 ₽, чайные плантации — 300 ₽
- Мы угостим вас домашним пирогом и травяным чаем, по желанию сварим кофе в турке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном Сочи либо на ЖД вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 969 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,Задать вопрос
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