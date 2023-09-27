Яркие и приятные впечатления от отпуска. Организация на уровне, все как договаривались и что более порадовало - без «дополнительных сборов» и прочего (как это здесь любят🧐) Яхта - пушка, капитан доброжелательный и веселый, дети просто в восторге. С погодой повезло - было тепло и спокойно, говорят далеко не всегда так. В следующий раз с уверенностью обратимся сюда, спасибо!