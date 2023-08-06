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В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту

Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Морская прогулка с рыбалкой — идеальный способ отведать самой свежей рыбки, ведь всё, что мы поймаем, можно будет приготовить прямо на борту.

К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.
3
3 отзыва
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту

Описание экскурсии

🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере/яхте/катамаране/тримаране, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет.

🎣 За 3 часа вы успеете и насладиться видами, и искупаться, и порыбачить, и приготовить и съесть улов. И всё это — в небольшой душевной компании, без толпы.

🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).

Организационные детали

  • Во время рыбалки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
  • Проведение рыбалки зависит от погоды — точное время выезда уточняйте в сообщениях, оно может меняться

в понедельник в 12:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду, пятницу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00, в четверг в 09:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 09:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
103835 ₽
Стандартный4615 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду, пятницу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00, в четверг в 09:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 09:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
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каждого путешественника. Наша команда состоит из опытных капитанов, которые знают все тайны морской навигации и гарантируют безопасность и комфорт во время вашего отдыха. Чтобы добавить немного экстремальности и веселья в ваше приключение, мы предлагаем услуги аренды гидроциклов. А для поклонников морской рыбалки предоставим всё необходимое оборудование и поможем выбрать идеальное место для ловли. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваше морское приключение стало настоящей историей успеха!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
На рыбалку поехала 31 июля. Погода хорошая море чудесное. Искупались. Нас было 11 человек. Но заминка была с удочками. Половина удочек были не готовы. Наш капитан готовил и ремонтировал их
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на месте. Прогулка началась в 9-00. В 11-00 мне, наконец, выдали удочку. В 11-20 капитан стал жарить рыбку. Что я за это время могла поймать? Поставил тарелку с жареной рыбкой на стол и мы быстро всё съели. Свои закуски и напитки даже не успели достать(((На просьбу поставить другую музыку капитан не отреагировал. Вообщем скучно было

На рыбалку поехала 31 июля. Погода хорошая море чудесное. Искупались. Нас было 11 человек. Но заминка
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Вячеслав
Прогулялись на парусной яхте. Вышли в море половили ставриду, клевало у всех кто рыбачил:). Кто не хотел рыбачить купались в море. Потом пообедали пойманной рыбой. Время пролетело незаметно. Единственный минус
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это то что была произведена оплата брони на сайте, но после оплаты организатор позвонил и сказал что на выбранное время уже все занято и предложил время на следующий день. Из-за этого пришлось корректировать планы и звонить в службу поддержки чтобы изменить заказ. Поэтому вначале задавайте организаторам вопрос о свободном времени а потом оплачивайте т. к организаторы не всегда отмечают на сайте о свободных местах.

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М
Во-первых, нас обманули, что на катере будет до 10 человек, в итоге было 11, что для такой яхточки уже много. Разместиться за столиком могут максимум 5 человек, остальные кто где
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- на носу, отдельных сиденьях (точне одном сиденьи рядом с водителем). В общем как сельди в бочке.
Во-вторых, всем на вас наплевать, все тупо зарабатывают на вас деньги, это сочинский сервис - заманить на раз, а потом что будет - неважно. У нас попался совсем не клиентоцентричный водитель яхты. Выпустил поплавать, а когда пришло время ехать дальше, часть людей посадил на борт при отключенном моторе, а когда за бортом были еще две девушки - включил мотор, что затруднило подьем на катер. Там итак ступенька короткая, что надо умудриться туда взгромоздиться из моря, так еще и бензиновый выхлоп всей мощью бьет в лицо. На просьбу выключить мотор пока все люди не заберутся, «капитан» начал грубить, пугать что только он решает что ему делать и что если не нравится то может отвезти на берег.
Это был день моего рождения и конечно таким инцидентом он был испорчен.
И это все не считая того, что капитан-водитель водит не руками а ногами - в прямом смысле этого слова, выражая небрежное отношение как к судну так и к людям которые заплатили деньги за это приключение. А также он утилизировал бутылки прямо в море (стеклянные бутылки наполнял водой и они шли на дно). Сказал, что это «нормальная практика».
По-хорошему, такие яхты не предназначены на такое количество людей. Да и вообще для комфортной рыбалки. На этом судне сильно укачивает, сам капитан сказал, что обычно все лежат плостом и им не до рыбалки. Сама яхта, по словам этого же человека - а-ля капитана, очень древняя, а хозяин ее - какой-то старичок, который хочет только выжимать из нее деньги, ничего не вкладывая в судно.
Никому не рекомендую ни рыбалку ни особенно эту яхту под названием Николь.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв. Мы приняли меры, провели учебно воспитательные работы) Я понимаю что рыбалка это не всегда хороший
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улов для каждого. Когда одни за 30 минут наполняют ведро а ты сидишь и не одной рыбешки, то все и все кажутся в мрачных красках. У нас везде указано что группы до 11 чел. Читайте внимательно, жаль что один человек именно вам так помешал. Плохая примета ругать свое судно. не один капитан не станет этого делать.

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Входит в следующие категории Сочи

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