Морская прогулка с рыбалкой — идеальный способ отведать самой свежей рыбки, ведь всё, что мы поймаем, можно будет приготовить прямо на борту.
К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.
К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.
Описание экскурсии
🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере/яхте/катамаране/тримаране, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет.
🎣 За 3 часа вы успеете и насладиться видами, и искупаться, и порыбачить, и приготовить и съесть улов. И всё это — в небольшой душевной компании, без толпы.
🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).
Организационные детали
- Во время рыбалки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
- Проведение рыбалки зависит от погоды — точное время выезда уточняйте в сообщениях, оно может меняться
в понедельник в 12:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду, пятницу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00, в четверг в 09:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 09:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|10
|3835 ₽
|Стандартный
|4615 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 12:00, 15:00 и 16:00, во вторник в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в среду, пятницу и воскресенье в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00, в четверг в 09:00, 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в субботу в 09:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
На рыбалку поехала 31 июля. Погода хорошая море чудесное. Искупались. Нас было 11 человек. Но заминка была с удочками. Половина удочек были не готовы. Наш капитан готовил и ремонтировал их
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Прогулялись на парусной яхте. Вышли в море половили ставриду, клевало у всех кто рыбачил:). Кто не хотел рыбачить купались в море. Потом пообедали пойманной рыбой. Время пролетело незаметно. Единственный минус
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М
Во-первых, нас обманули, что на катере будет до 10 человек, в итоге было 11, что для такой яхточки уже много. Разместиться за столиком могут максимум 5 человек, остальные кто где
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв. Мы приняли меры, провели учебно воспитательные работы) Я понимаю что рыбалка это не всегда хороший
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