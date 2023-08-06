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- на носу, отдельных сиденьях (точне одном сиденьи рядом с водителем). В общем как сельди в бочке.

Во-вторых, всем на вас наплевать, все тупо зарабатывают на вас деньги, это сочинский сервис - заманить на раз, а потом что будет - неважно. У нас попался совсем не клиентоцентричный водитель яхты. Выпустил поплавать, а когда пришло время ехать дальше, часть людей посадил на борт при отключенном моторе, а когда за бортом были еще две девушки - включил мотор, что затруднило подьем на катер. Там итак ступенька короткая, что надо умудриться туда взгромоздиться из моря, так еще и бензиновый выхлоп всей мощью бьет в лицо. На просьбу выключить мотор пока все люди не заберутся, «капитан» начал грубить, пугать что только он решает что ему делать и что если не нравится то может отвезти на берег.

Это был день моего рождения и конечно таким инцидентом он был испорчен.

И это все не считая того, что капитан-водитель водит не руками а ногами - в прямом смысле этого слова, выражая небрежное отношение как к судну так и к людям которые заплатили деньги за это приключение. А также он утилизировал бутылки прямо в море (стеклянные бутылки наполнял водой и они шли на дно). Сказал, что это «нормальная практика».

По-хорошему, такие яхты не предназначены на такое количество людей. Да и вообще для комфортной рыбалки. На этом судне сильно укачивает, сам капитан сказал, что обычно все лежат плостом и им не до рыбалки. Сама яхта, по словам этого же человека - а-ля капитана, очень древняя, а хозяин ее - какой-то старичок, который хочет только выжимать из нее деньги, ничего не вкладывая в судно.

Никому не рекомендую ни рыбалку ни особенно эту яхту под названием Николь.