Морская прогулка на катере с рыбалкой — идеальный способ отведать самой свежей рыбки, ведь всё, что мы поймаем, можно будет приготовить прямо на борту. К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет.

🎣 За 3 часа вы успеете и насладиться видами, и искупаться, и порыбачить, и приготовить и съесть улов. И всё это — в небольшой душевной компании, без толпы.

🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).

Организационные детали