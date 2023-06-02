В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту

Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить

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Ответы на вопросы
Морская прогулка на катере с рыбалкой — идеальный способ отведать самой свежей рыбки, ведь всё, что мы поймаем, можно будет приготовить прямо на борту.

К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет.

🎣 За 3 часа вы успеете и насладиться видами, и искупаться, и порыбачить, и приготовить и съесть улов. И всё это — в небольшой душевной компании, без толпы.

🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).

Организационные детали

  • Во время рыбалки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
  • Проведение рыбалки зависит от погоды — точное время выезда уточняйте в сообщениях, оно может меняться

в понедельник и вторник в 10:00, 13:00 и 16:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 13:00 и 16:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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