Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Морская прогулка на катере с рыбалкой — идеальный способ отведать самой свежей рыбки, ведь всё, что мы поймаем, можно будет приготовить прямо на борту.
К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.
К тому же мы отойдём от берегов на такое расстояние, что, с одной стороны, есть шанс увидеть дельфинов в прозрачной воде, с другой — вам откроется отличная панорама Сочи и горы за ним.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет.
🎣 За 3 часа вы успеете и насладиться видами, и искупаться, и порыбачить, и приготовить и съесть улов. И всё это — в небольшой душевной компании, без толпы.
🍾 Вы можете взять с собой свои закуски и напитки, в т. ч. алкоголь (кроме красного вина).
Организационные детали
- Во время рыбалки вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
- Проведение рыбалки зависит от погоды — точное время выезда уточняйте в сообщениях, оно может меняться
в понедельник и вторник в 10:00, 13:00 и 16:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 13:00 и 16:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 14:00 и 16:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 62 туристов
Здравствуйте! Мы занимаемся прогулками по морю больше 8 лет: у нас самый большой выбор яхт на любой бюджет. А опытные капитаны гарантируют вам приятный и безопасный отдых.Задать вопрос
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