Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»

Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города

5
1 отзыв
Центральный район — место рождения «южной столицы России».

Пешая прогулка по старинным улочкам передаст колорит курортного городка: вы увидите главные достопримечательности, погрузитесь в культурную жизнь и услышите народные предания и легенды.

Я открою вам очарование старого Сочи и его секреты.
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»

Что вас ожидает

Дворцы среди парков зеленых

Знакомство с городом начнется на площади Искусств, в окружении живописных фонтанов. Мы осмотрим скульптуры, созданные известными жителями, и увидим Сочинский художественный музей, здание которого считается началом центра города. Здесь сохранился дух советского монументализма и с трудом верится, что эти территории когда-то звались «гиблым местом». Прогуливаясь по ландшафтному парку, вы услышите интересные факты из истории города и полюбуетесь остроконечными кипарисами.

Повести старого города

Мы остановимся на Театральной площади у Зимнего театра, фронтон которого создала Вера Мухина. Отсюда вы насладитесь видом на море и попробуете угадать, почему колонн, опоясывающих здание, ровно восемьдесят восемь, а я поделюсь таинственными легендами о подземельях и белорусском джаз-бэнде. Мы минуем концертный зал «Фестивальный», памятник Владимиру Высоцкому, Приморский парк, Пушкинскую библиотеку в стиле модерн и питьевой бювет, и подойдем к Собору Михаила Архангела. Вы исследуете храмовый комплекс и узнаете, как старейшая православная церковь Северного Кавказа стала складом для зерна и какие реликвии хранят ее стены.

Тепло прибрежных волн

Вы оцените масштаб самого крупного порта Черного моря, прогуляетесь в сквере с гималайским кедром, пальмами и розарием и почувствуете себя героями фильма «Бриллиантовая рука» у здания морского вокзала. Гуляя по улице Навагинской — местному Арбату — вы понаблюдаете за бытом местных жителей и загадаете желание возле «уха». Из тени вечнозеленых пальм мы выйдем к железнодорожной станции Сочи. Я расскажу о трагической роли здания в жизни архитектора, загадке вокзальных часов и их связи с Симферополем.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— у памятника Ленину на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Т
2 ноя 2020
Экскурсию проводил гид Светлана. Был дождик, мы все промокли, но остались довольные!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏛История и архитектура🔭Обзорные🏞Парки#Морской вокзал

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Вокзалы и верхний город Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
5
2ч 30м
3700
3 145
за 1-8 чел.
Вокзалы и верхний город Сочи
Узнать историю главных врат, ощутить дух советской эпохи и осознать размах, с которым строился город
Город-сказка Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
45
2ч 30м
3 900
за 1-4 чел.
Город-сказка Сочи
Интересные истории о том, как мечты меняют города, на дружеской обзорной экскурсии
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
4 500
за 1-6 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Солнечный Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.6
9
2ч 30м
2 000
за 1-5 чел.
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Сочи — город мечты
5
59
2ч 30м
1300
910
за 1 чел.
Сочи — город мечты
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
ежедневно в 15:15
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Город-курорт Сочи почти в 1, 5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году четырех...
Каждый день с 8:00
Сочи сияет для тебя
Индивидуальная экскурсия
9 200
за 1-7 чел.
Сочи сияет для тебя
Город Сочи - это самые северные субтропики в мире, где удивительная по красоте природа, целебный...
Ежедневно по договоренности
Старый Сочи: обзор архитектурных памятников города
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-4 чел.
Старый Сочи: обзор архитектурных памятников города
Сочи - это удивительный город, в котором живёт чуть больше 400 тысяч постоянных жителей, но по...
Каждый день с 12:00
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Индивидуальная экскурсия
4.8
66
6 500
за 1-4 чел.
В ритме Сочи! Красоты города и окрестностей
Главные достопримечательности Сочи, Ахунская башня, заброшенный ресторан и Олимпийский парк
Сочи глазами местных
Индивидуальная экскурсия
5
13
2ч 30м
4 000
за 1-15 чел.
Сочи глазами местных
Прогуляться по самым красивым паркам города и заглянуть в его тайные уголки, приоткрывая историю
Главные природные и исторические достопримечательности Сочи за один день
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-6 чел.
Главные природные и исторические достопримечательности Сочи за один день
Мы побываем в Сочи - старом морском порту, городе былых царей и сверкающих Советов, городе бескрайнего...
Ежедневно в 11:00
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-4 чел.
Сочи - любимый курорт россиян. Экскурсия по историческим и памятным местам
На этой экскурсии Вы узнаете об основных исторически значимых периодах и событиях в истории...
Ежедневно с 10:00 или по договоренности

Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Индивидуальная экскурсия
10 800
за 1-4 чел.
Дольмены, Храм Солнца и лабиринты язычников — поездка из Адлера
Автопутешествие по древним и мистическим окрестностям Сочи
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
12 500
за 1-4 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры с дегустацией 4-х видов чая
Прикоснуться к первозданной красоте нерукотворных жилищ древних людей и ощутить единение с природой
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Индивидуальная экскурсия
10 900
за 1-4 чел.
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Познать самобытную страну через ее вкусы — на фоне захватывающих пейзажей
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Индивидуальная экскурсия
10 500
за 1-3 чел.
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты
День развлечений в окрестностях Сочи
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 500
за 1-4 чел.
День развлечений в окрестностях Сочи
Увлекательное путешествие для взрослых и детей
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺