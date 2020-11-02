Что вас ожидает

Дворцы среди парков зеленых

Знакомство с городом начнется на площади Искусств, в окружении живописных фонтанов. Мы осмотрим скульптуры, созданные известными жителями, и увидим Сочинский художественный музей, здание которого считается началом центра города. Здесь сохранился дух советского монументализма и с трудом верится, что эти территории когда-то звались «гиблым местом». Прогуливаясь по ландшафтному парку, вы услышите интересные факты из истории города и полюбуетесь остроконечными кипарисами.

Повести старого города

Мы остановимся на Театральной площади у Зимнего театра, фронтон которого создала Вера Мухина. Отсюда вы насладитесь видом на море и попробуете угадать, почему колонн, опоясывающих здание, ровно восемьдесят восемь, а я поделюсь таинственными легендами о подземельях и белорусском джаз-бэнде. Мы минуем концертный зал «Фестивальный», памятник Владимиру Высоцкому, Приморский парк, Пушкинскую библиотеку в стиле модерн и питьевой бювет, и подойдем к Собору Михаила Архангела. Вы исследуете храмовый комплекс и узнаете, как старейшая православная церковь Северного Кавказа стала складом для зерна и какие реликвии хранят ее стены.

Тепло прибрежных волн

Вы оцените масштаб самого крупного порта Черного моря, прогуляетесь в сквере с гималайским кедром, пальмами и розарием и почувствуете себя героями фильма «Бриллиантовая рука» у здания морского вокзала. Гуляя по улице Навагинской — местному Арбату — вы понаблюдаете за бытом местных жителей и загадаете желание возле «уха». Из тени вечнозеленых пальм мы выйдем к железнодорожной станции Сочи. Я расскажу о трагической роли здания в жизни архитектора, загадке вокзальных часов и их связи с Симферополем.