Самая атмосферная зимняя экскурсия ⛳ из Красной Поляны. Даже когда погода не радует, мы прекрасно проведем время и сравним, насколько старая дорога была опаснее современной. Летом же маршрут хорош тем, что проходит в тени вдоль горных рек, и не требует спортивных подвигов, а значит не будет жарко.

Ущелье Ахцу – самая узкая часть долины Мзымты по дороге из Адлера в Красную Поляну. Вертикальные скалы, речные пороги и потрясающие террасы. Посмотрим на ущелье с разных сторон, в том числе от туда, где бывают только спортсмены-каякеры. Я расскажу об истории 📖 освоения Красной Поляны, строительстве дороги и развитии курортов.

Пасть дракона – водопад в каменной чаше, куда редко попадают солнечные лучи. Весной это мощный поток, а в остальные сезоны – образец тропического уединения. При желании и подходящей погоде мы заберемся к развалинам древней крепости.

Удобно, что вам не потребуется никакое специальное снаряжение, подойдет обычная одежда и спортивная обувь. Наша экскурсия ⛳ это не утомляющий трансфер и бессмысленные переходы, это непрерывный восторг 🔥 и желание фотографировать без перерыва.