Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона

Илья А.
Илья А. – Гид из Сочи
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 💧Водопады
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Летняя
  • ☃️Зимняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона

Что вы увидите

  • Скальный участок старой Краснополянской дороги
  • Ущелье Ахцу
  • Водопад Пасть дракона
  • Развалины древнего храма-крепости (при желании)
Самая атмосферная зимняя экскурсия ⛳ из Красной Поляны. Даже когда погода не радует, мы прекрасно проведем время и сравним, насколько старая дорога была опаснее современной. Летом же маршрут хорош тем, что проходит в тени вдоль горных рек, и не требует спортивных подвигов, а значит не будет жарко.
Ущелье Ахцу – самая узкая часть долины Мзымты по дороге из Адлера в Красную Поляну. Вертикальные скалы, речные пороги и потрясающие террасы. Посмотрим на ущелье с разных сторон, в том числе от туда, где бывают только спортсмены-каякеры. Я расскажу об истории 📖 освоения Красной Поляны, строительстве дороги и развитии курортов.
Пасть дракона – водопад в каменной чаше, куда редко попадают солнечные лучи. Весной это мощный поток, а в остальные сезоны – образец тропического уединения. При желании и подходящей погоде мы заберемся к развалинам древней крепости.
Удобно, что вам не потребуется никакое специальное снаряжение, подойдет обычная одежда и спортивная обувь. Наша экскурсия ⛳ это не утомляющий трансфер и бессмысленные переходы, это непрерывный восторг 🔥 и желание фотографировать без перерыва.
Что входит
  • Трансфер из курортов Красной Поляны
  • Чай или вода
Что не входит
    Начало
    🚩 пос. Красная Поляна
    Место завершения
    🏁 Красная Поляна
    Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
    Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
    Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
    Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Илья А.
    Илья А.
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