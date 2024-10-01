Этот маршрут понравится тем, кто не любит переполненных троп, суеты отдыхающих и очередей на фотографирование.
Он не входит в список официальных маршрутов, не обустроен лавочками и киосками, но дарит свободу передвижения вне указателей и приобщение к дикой красоте природы. По пути расскажу об истории этих мест с древнейших времен и становлении горнолыжного кластера.
Он не входит в список официальных маршрутов, не обустроен лавочками и киосками, но дарит свободу передвижения вне указателей и приобщение к дикой красоте природы. По пути расскажу об истории этих мест с древнейших времен и становлении горнолыжного кластера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Варианты маршрутов с учётом ваших возможностей и желаний:
Лёгкий
- Радиальный вариант или немного сложнее — сквозной.
- Протяжённость — 5 км.
- Время прохождения — от 3,5 часов.
Средней сложности
- С траверсом вершин Аибга 2 и Аибга 1 и посещением цирка 1.
- Протяжённость — 8 км.
- Время прохождения — 4–5 часов.
Для сильных духом и телом
- Вариант повышенной сложности с восхождением на вершину Чёрная Пирамида. Покорить высоту 2375 метров можно самостоятельно, если вы уверенный скалолаз. Либо по официальной виа феррате в сопровождении альпиниста—инструктора за отдельную плату.
- Протяжённость — от 15 км.
- Время прохождения — от 7 часов.
Что увидим на маршруте:
- Панорамные виды на 360°. При хорошей погоде можно наблюдать Главный Кавказский хребет, вершины горного массива Фишт, Чёрное море, Гагринский хребет, вершины Агепсты, Аишхи, Псеашхо.
- 7 вершин хребта Аибга. Некоторые мы увидим с тропы, на некоторые поднимемся.
- Озеро Любви и озеро Айсберг. Они дают жизнь ручью Ржаному, который низвергается водопадом Поликаря — самым высоким в Сочи.
- Приятным бонусом на маршрутах весьма вероятна встреча с сернами — от одной особи до 3 десятков.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и треккинговые палки. Угощу вас свежеприготовленным чаем из горных трав.
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу — 1450 ₽ за взрослого, 900 ₽ за ребёнка.
- Маршрут действует с 25 апреля по 10 ноября.
- Экскурсия доступна для путешественников от 7 лет и старше.
- Перед началом маршрута проведу мастер-класс по пользованию трекинговыми палками, расскажу нюансы ходьбы по горному рельефу.
- Для похода нужна треккинговая обувь, головные уборы, крем от загара, вода 1–1,5 л на человека, ветровка и тёплая кофта.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции канатных дорог «Альпика», с. Эсто-Садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 1146 туристов
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить ихЗадать вопрос
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
5 часов
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
от 6 670₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны
Пройти по самому популярному и живописному маршруту в Кавказском заповеднике
Начало: В вашем отеле
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
1852516 673₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
5 окт в 09:00
6 окт в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.