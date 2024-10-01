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так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велоэкскурсии не только на территории Сочи, но и в Абхазии. Автопутешествия по Абхазии из хобби стало профессией. Целая полка книг по истории Абхазии и народах, населявших её в прошлом помогают знакомить путешественников с мощным платом истории начиная с IIX века до нашей эры. А сейчас у меня есть и дом в Абхазии, что помогает понять современные реалии и местные обычаи.