Веселое путешествие по по барам на золотой миле Сочи. Популярный во всем мире ''pub crawl'' теперь и на главном курорте России. За 3.5 часа мы посетим 4 разноформатных бара/клуба, выпьем 4 welcome шота, заведем новые знакомства и самый удачливый получит корону"Короля вечеринки".

Игра-квест

За каждое выполненное задание от гида или из буклета, вы получаете 1 балл, а также бонусом за покупки в баре. В финале, набравший больше всех балов участник/ца, получает корону.

Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары потише, чтобы вся группа смогла еще пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.

В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.

Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.

Фишки и особенности тура:

Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом.

Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром.

В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше уже с новыми знакомыми.

Это"не совсем экскурсия" (когда будет время и возможность, гид расскажет историю возникновения pub crawl'a, о баре, куды мы пришли. Но в основном на это не остаётся времени);

Какие задания будут на туре (например):

Барное оригами (сделать розы из салфетки, это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей);

Сделать селфи с незнакомцем;

Станцевать на барной стойке (если возможно);

Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl.

Главная задача этого действия - это создание легкой атмосферы непринужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на дне рождения у подруги, где куча незнакомых новых людей.

Примерный маршрут, какие это могут быть бары:

Ирландский паб с живой музкой; Караоке бар с дискополом из 80-х; Бар с авторскими коктейлями и настойками; Финал в клубе с танцами на барной стойке;

Важная информация