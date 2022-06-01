Веселое путешествие по по барам на золотой миле Сочи. Популярный во всем мире ''pub crawl'' теперь и на главном курорте России. За 3.5 часа мы посетим 4 разноформатных бара/клуба, выпьем 4 welcome шота, заведем новые знакомства и самый удачливый получит корону"Короля вечеринки".
Игра-квест
За каждое выполненное задание от гида или из буклета, вы получаете 1 балл, а также бонусом за покупки в баре. В финале, набравший больше всех балов участник/ца, получает корону.
Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары потише, чтобы вся группа смогла еще пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.
В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.
Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.
Фишки и особенности тура:
- Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом.
- Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром.
- В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше уже с новыми знакомыми.
- Это"не совсем экскурсия" (когда будет время и возможность, гид расскажет историю возникновения pub crawl'a, о баре, куды мы пришли. Но в основном на это не остаётся времени);
Какие задания будут на туре (например):
- Барное оригами (сделать розы из салфетки, это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей);
- Сделать селфи с незнакомцем;
- Станцевать на барной стойке (если возможно);
- Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl.
- Главная задача этого действия - это создание легкой атмосферы непринужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на дне рождения у подруги, где куча незнакомых новых людей.
Примерный маршрут, какие это могут быть бары:
- Ирландский паб с живой музкой;
- Караоке бар с дискополом из 80-х;
- Бар с авторскими коктейлями и настойками;
- Финал в клубе с танцами на барной стойке;
Важная информация
- В барах действует face control (важно сохранять трезвый ум и адекватность));
- Casual dress (пляжную одежду оставьте дома. Никаких шлепок, маек или пляжных шорт. Кросовки подойдут);
- Тур длится 3 - 3.5 часа;
- Наденьте удобную обувь и не берите много вещей;
- Если у вас есть аллергия на что-то, сразу скажите об этом гиду!