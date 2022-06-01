Тур по барам Сочи в формате игры-квеста

Тур по барам Сочи в формате игры-квеста
Тур по барам Сочи в формате игры-квеста
Тур по барам Сочи в формате игры-квеста
Тур по барам Сочи в формате игры-квеста
Тур по барам Сочи в формате игры-квеста

Что вас ожидает 🤩

  • Золотая миля Сочи
  • Где сконценртрировались основные ночные заведения
Веселое путешествие по по барам на золотой миле Сочи. Популярный во всем мире ''pub crawl'' теперь и на главном курорте России. За 3.5 часа мы посетим 4 разноформатных бара/клуба, выпьем 4 welcome шота, заведем новые знакомства и самый удачливый получит корону"Короля вечеринки".

Игра-квест

За каждое выполненное задание от гида или из буклета, вы получаете 1 балл, а также бонусом за покупки в баре. В финале, набравший больше всех балов участник/ца, получает корону.
Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах. Сначала это бары потише, чтобы вся группа смогла еще пообщаться, а далее все громче и жарче, с финалом в клубе.
В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой. Где-то это будет настойка, где-то это может быть фирменный шот.
Все заведения находятся пешей доступности в одном районе, так что переход между барами занимает 5-10 минут.

Фишки и особенности тура:

  • Это новый формат, так что не пытайтесь сравнить его с прошлым опытом.
  • Весь вечер вместе с ведущим-гидом работает фотограф, так что ничто не пропадет даром.
  • В последнем баре тусим сколько хотим, а можно вернуться в любой прошлый или пойти дальше уже с новыми знакомыми.
  • Это"не совсем экскурсия" (когда будет время и возможность, гид расскажет историю возникновения pub crawl'a, о баре, куды мы пришли. Но в основном на это не остаётся времени);

Какие задания будут на туре (например):

  • Барное оригами (сделать розы из салфетки, это одно из самых простых заданий в школе для барменов для украшения коктейлей);
  • Сделать селфи с незнакомцем;
  • Станцевать на барной стойке (если возможно);
  • Итог: все задания простые и не обязательные для выполнения, но помогают создать атмосферу pub crawl.
  • Главная задача этого действия - это создание легкой атмосферы непринужденного общения, вечеринки в интересных местах, как на дне рождения у подруги, где куча незнакомых новых людей.

Примерный маршрут, какие это могут быть бары:

  1. Ирландский паб с живой музкой;
  2. Караоке бар с дискополом из 80-х;
  3. Бар с авторскими коктейлями и настойками;
  4. Финал в клубе с танцами на барной стойке;

Важная информация

  • В барах действует face control (важно сохранять трезвый ум и адекватность));
  • Casual dress (пляжную одежду оставьте дома. Никаких шлепок, маек или пляжных шорт. Кросовки подойдут);
  • Тур длится 3 - 3.5 часа;
  • Наденьте удобную обувь и не берите много вещей;
  • Если у вас есть аллергия на что-то, сразу скажите об этом гиду!

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 бара-клуба
  • 4 welcome-шота
  • Барные игры
  • Весёлые гиды
  • Фото после тура
Что не входит
  • Дополнительные заказы на баре
  • Такси до тура и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первый бар в районе ул. Навагинская
Завершение: Финальный бар
Когда и сколько длится?
Когда: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • В барах действует face control (важно сохранять трезвый ум и адекватность))
  • Casual dress (пляжную одежду оставьте дома. Никаких шлепок, маек или пляжных шорт. Кросовки подойдут)
  • Тур длится 3 - 3.5 часа
  • Наденьте удобную обувь и не берите много вещей
  • Если у вас есть аллергия на что-то, сразу скажите об этом гиду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ждем вас каждую пятницу и субботу в 20:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные🌇Вечерние🌃Ночные🍤ГастрономическиеРазвлечения и билетыБары и ночная жизнь

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4.7
3 отзыва
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Присоединяйтесь к интерактивному Граффити-туру по Сочи, который проводится как самостоятельная экскурсия
690 за 1 человека
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
4 часа
За красивыми фото
Илья
Нет отзывов
Инстаграм-тур по Сочи: самые яркие места города
Инстаграм-тур по Сочи - это охота за лайками
10 500 за 1-4 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
9 отзывов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Вы посмотрели в Сочи всё самое интересное и хотели бы увидеть совершенно другие места
Сегодня
Завтра
3 июня
15 000 за 1-8 чел.
Красная Поляна - полный тур к вершинам Кавказского Хребта
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.8
6 отзывов
Очень популярно сейчас
Красная Поляна - полный тур к вершинам Кавказского Хребта
В 2014 году в Сочи прошли Олимпийские игры. Это событие навсегда изменило город. Многие узнали, что Сочи это не только
Сегодня
Завтра
3 июня
800 за 1 человека
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
10 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мария
5
2 отзыва
Джип-тур на Land Cruiser: горы, пещеры и водопады Сочи
Красота окрестностей Сочи завораживает, но далеко не везде вы сможете побывать, если поедете на автобусную экскурсию
3 июня
4 июня
5 июня
14 000 за 1-5 чел.
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Татьяна
5
2 отзыва
Звездный путь: квест-знакомство с солнечным Сочи
Исследовать центральные улочки в районе морского порта и раскрыть тайны города
3 июня
4 июня
5 июня
4 500 за 1-10 чел.
Олимпийский Сочи
8 часов
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Олимпийский Сочи
По следам Олимпийских игр 2014: как изменился Сочи, что такое горный и прибрежный кластер
9 000 за 1-7 чел.
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
6 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚌 На автобусе
За красивыми фото
Юлия
4.8
44 отзыва
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Наверняка вы уже видели фотографии на фоне белых скал, водопадов и других невероятных видов
Сегодня
Завтра
3 июня
1 900 за 1 человека
Олимпийское наследие Сочи
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
52 отзыва
Олимпийское наследие Сочи
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
4 июня
6 июня
7 июня
10 000 за 1-8 чел.
Инстаграм-тур по Большому Сочи
5.5 часов
🚗 На машине
За красивыми фото
Илья
5
15 отзывов
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Собрать коллекцию ярких воспоминаний, проехав по популярным локациям города и окрестностей
5 июня
6 июня
7 июня
10 000 за 1-4 чел.
Квест «Форт Боярд» на Сочи автодром, Формула-1, Олимпийский парк
2 часа
🚶 Пешая
Квест
МОРЕ
Нет отзывов
Квест «Форт Боярд» на Сочи автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Вас ждёт активный вид отдыха. Квест по мотивам легендарного телепроекта «Форт Боярд»
от 10 000 за 1-4 чел.
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
12 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
Юлия
4.7
156 отзывов
Джип-тур в Абхазию из Сочи - горы, море, драйв и отдых от души
Приглашаем вас туда, где природа до сих пор хранит свой первозданный облик! Джип-тур подарит вам возможность оценить
Сегодня
Завтра
3 июня
2 100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ