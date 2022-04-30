В Сочи солнечный уикенд

Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы

Авторский тур
Как вы обычно проводите выходные? Предлагаем променять домашние дела и просмотр сериалов на прогулку по популярному курорту, чтобы увидеть горы и море вместо привычной картинки за окном, зарядиться энергией и набраться впечатлений.

За 2 дня вы побываете в историческом центре Сочи, посетите Олимпийский парк и Красную Поляну, познакомитесь с историей, природой и памятниками архитектуры.

Интересно будет и детям, и взрослым!
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
В Сочи солнечный уикенд
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Вам понадобятся: удобный комплект одежды по сезону, тёплая куртка или кофта в зависимости от сезона, обувь на низкой подошве, фототехника, плащ от дождя, панама, крем, очки от солнца, рабочие перчатки, фляжка или термос для воды, аптечка индивидуальная, рюкзак 20-25 литров, продукты питания для перекусов на маршрутах и ужина в первый день.

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых. Для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.

Организатор в праве изменить маршрут движения в зависимости от погодных условий и состояния группы.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82 / 18, кафе «Хлеб да Соль» в 12:00. За доплату возможна организация трансфера от аэропорта до места сбора группы
Завершение: Посёлок Адлер (железнодорожная станция, ул. Ленина, 113) / аэропорт Сочи (Адлер) имени В.И. Севастьянова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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