Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Вам понадобятся: удобный комплект одежды по сезону, тёплая куртка или кофта в зависимости от сезона, обувь на низкой подошве, фототехника, плащ от дождя, панама, крем, очки от солнца, рабочие перчатки, фляжка или термос для воды, аптечка индивидуальная, рюкзак 20-25 литров, продукты питания для перекусов на маршрутах и ужина в первый день.

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых. Для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающего, требуется доверенность от родителей на сотрудника туристической фирмы.

Организатор в праве изменить маршрут движения в зависимости от погодных условий и состояния группы.