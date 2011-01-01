Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Живописная Бзыбь и Рицинский парк 🌳

Вы пройдете по колоритному висячему мосту через реку Бзыбь, а если будет желание, прокатитесь на зиплайне. Неподалеку вам предложат продегустировать местное вино 🍷, сыры, мясную продукцию и мед. Затем я отвезу вас в самый популярный заповедник Абхазии. Вы посетите водопады Девичьи слезы и Молочный, где сможете набрать полезной водички. Услышите легенду об отшельнике и изумрудном сокровище края — Голубом озере. Также я расскажу романтическое предание о реке Любви и познакомлю с восхитительным Юпшарским каньоном.

Озеро Рица — природная драгоценность региона

Несомненно, высокогорное озеро — главный центр притяжения в Золотом кольце Абхазии. В поездке у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться незабываемыми видами бирюзового водоема в окружении гор ⛰️ и живописной природы. Вы увидите озеро со всех сторон, включая ракурсы, недоступные для участников автобусных туров. А далее, по желанию, включим в программу дачу Сталина, где вы осмотрите загородные апартаменты «вождя народов».

Новый Афон: город 🏙️ святынь

В этом благодатном месте вы оцените сказочные пейзажи водопада и озера Псырцха, прогуляетесь 👣 по гармоничному Приморскому парку с лебединым прудом. На территории Новоафонского мужского монастыря поговорим об основании обители и временах, когда она была одним из крупнейших духовных центров Кавказа. Также, по предварительному согласованию, можно будет посетить легендарную Новоафонскую пещеру.

Позитивная Гагра

В завершение вы побываете в веселом, колоритном и ярком городе. Я расскажу о его визитных карточках — ресторане «Гагрипш», парке 🌳 «Гагра» и Колоннаде. Но не будем углубляться в детали прошлого, а просто насладимся теплым морем, красивыми 🤩 природными парками, отличными пляжами и традиционной гастрономией.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается экологический сбор при посещении Рицинского национального парка — 350 руб. /человека, а также обед в ресторане и катание на зиплайне (опционально).