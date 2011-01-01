Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Золотое кольцо Абхазии

Все, что нужно увидеть, узнать и почувствовать, чтобы влюбиться в Страну души с первого взгляда

Юлия
Юлия – Гид из Сочи
В легком и дружеском путешествии вы посетите самые яркие уголки Абхазии.

Пройдете над темпераментной рекой Бзыбь и отведаете традиционные угощения.

Услышите старинные легенды о водопадах и реках Рицинского реликтового парка.

Увидите Рицу с недоступных в автобусных турах ракурсов.

Познакомитесь со святынями Нового Афона и узнаете, как живет курортная Гагра.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.

Экскурсия

12 000 ₽ за экскурсию

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Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии

Что вас ожидает

Живописная Бзыбь и Рицинский парк 🌳
Вы пройдете по колоритному висячему мосту через реку Бзыбь, а если будет желание, прокатитесь на зиплайне. Неподалеку вам предложат продегустировать местное вино 🍷, сыры, мясную продукцию и мед. Затем я отвезу вас в самый популярный заповедник Абхазии. Вы посетите водопады Девичьи слезы и Молочный, где сможете набрать полезной водички. Услышите легенду об отшельнике и изумрудном сокровище края — Голубом озере. Также я расскажу романтическое предание о реке Любви и познакомлю с восхитительным Юпшарским каньоном.

Озеро Рица — природная драгоценность региона
Несомненно, высокогорное озеро — главный центр притяжения в Золотом кольце Абхазии. В поездке у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться незабываемыми видами бирюзового водоема в окружении гор ⛰️ и живописной природы. Вы увидите озеро со всех сторон, включая ракурсы, недоступные для участников автобусных туров. А далее, по желанию, включим в программу дачу Сталина, где вы осмотрите загородные апартаменты «вождя народов».

Новый Афон: город 🏙️ святынь
В этом благодатном месте вы оцените сказочные пейзажи водопада и озера Псырцха, прогуляетесь 👣 по гармоничному Приморскому парку с лебединым прудом. На территории Новоафонского мужского монастыря поговорим об основании обители и временах, когда она была одним из крупнейших духовных центров Кавказа. Также, по предварительному согласованию, можно будет посетить легендарную Новоафонскую пещеру.

Позитивная Гагра
В завершение вы побываете в веселом, колоритном и ярком городе. Я расскажу о его визитных карточках — ресторане «Гагрипш», парке 🌳 «Гагра» и Колоннаде. Но не будем углубляться в детали прошлого, а просто насладимся теплым морем, красивыми 🤩 природными парками, отличными пляжами и традиционной гастрономией.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается экологический сбор при посещении Рицинского национального парка — 350 руб. /человека, а также обед в ресторане и катание на зиплайне (опционально).

Начало и место завершения
🚩 в центральном районе Сочи
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вы выбрали правильного, позитивного и интересного гида. Я покажу самые впечатляющие места Абхазии и расскажу историю этой красивой республики. Я жизнерадостный человек. Безумно люблю знакомиться с новыми людьми и делиться знаниями об этих прекрасных местах! Вы получите море впечатлений и положительных эмоций, услышите много увлекательных легенд и рассказов о регионе. Жду встречи с вами!)
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