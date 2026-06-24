Представьте: с утра за вами заезжает роскошный кабриолет.
И вот вы уже мчитесь по горным дорогам и наслаждаетесь панорамами моря и гор, одновременно получая удовольствие от езды на шикарном мощном автомобиле.
Такие воспоминания нужно сохранить — и я вам помогу! Среди лучших мест Абхазии подскажу выгодные ракурсы для фото и запечатлею яркие эмоции.
И вот вы уже мчитесь по горным дорогам и наслаждаетесь панорамами моря и гор, одновременно получая удовольствие от езды на шикарном мощном автомобиле.
Такие воспоминания нужно сохранить — и я вам помогу! Среди лучших мест Абхазии подскажу выгодные ракурсы для фото и запечатлею яркие эмоции.
Описание фото-прогулки
Я профессиональный фотограф и большой любитель путешествий. Уже 7 лет я провожу фотосессии, не имеющие аналогов. Выбираю наиболее живописные для фото места, где ловлю в кадр не только природу в её естестве, но и ваш неповторимый характер, чувства и настроение.
Как проходит поездка
- В назначенный день я заберу вас на комфортном кабриолете Lexus по месту проживания в Адлере.
- Пересекаем границу республики — и начинаем нашу поездку. Будем любоваться пейзажами, подпевать любимой музыке, ловить попутный ветер и наслаждаться чувством свободы.
- Постараемся охватить максимум природных и исторических достопримечательностей Абхазии, среди которых пляж у Белых скал, знаковые места Гагры (Колоннада, ресторан «Гагрипш» и Приморский парк), Юпшарский каньон, Голубое озеро и озеро Рица. По пути мы также будем делать остановки в других живописных
местах.
Организационные детали
- В течение недели после нашей встречи вы получите 30 фото в авторской обработке + весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище (доступна 1 месяц)
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8
Что взять с собой в поездку?
— солнцезащитные очки и головные уборы
— наличные деньги на обед и входной билет в Рицинский национальный парк (взрослые — 700 ₽, дети 8-12 лет— 200 ₽)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 149 туристов
Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая фотография наполнена светом, цветом и эмоциями. Видно, что вкладывает душу в своё дело и
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Спасибо большое Виктору за наше увлекательное путешествие в Абхазию😊 фантастическая природа, потрясающие виды, шикарные фотографии, интересная беседа и очень вкусный кофе👌Это определенно самый лучший подарок на День рождения😍 Всем рекомендую, поездка на кабриолете в горы - это то, что вы точно не забудете😉
Виктор
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за отзыв🙏
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Хочу выразить огромную благодарность Виктору, за это красочно-незабываемое путешествие ❤️ В преддверии своего дня рождения, мне захотелось побывать в красивых местах и запечатлеть их на память. Виктор, очень, внимательный человек,
Виктор
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за отзыв🙏
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Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться во время поездки. Мы с подругой оттянулись по полной! Из кабриолета очень хорошо видно горы и масштаб! Эта была лучшая поездка в моей жизни! Слушали песни всю дорогу, пели, все было шикарно! Фото скинул быстро!
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за отзыв🙏
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А
Здравствуйте!
Хочу написать отзыв/историю о нашем фототуре:)
Все было прекрасно, крайне рекомендую Виктора сообществу!!!
Заезжали в чудные края на свадьбу, решили остаться и погостить еще немного, но в свое удовольствие. Отдыхали, сгорели- решили
Хочу написать отзыв/историю о нашем фототуре:)
Все было прекрасно, крайне рекомендую Виктора сообществу!!!
Заезжали в чудные края на свадьбу, решили остаться и погостить еще немного, но в свое удовольствие. Отдыхали, сгорели- решили
Виктор
Ответ организатора:
Артем, благодарю за отзыв🙏
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О
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
В профессионализме Виктора нет сомнений, стоит только взглянуть на фото. Терпеливо и деликатно выстраивал сцены фотосъёмки. Абсолютно не умеем позировать на камеру, но по фотографиям этого не заметно.
Однозначно рекомендую прокатиться в компании с Виктором на красном кабриолете по горным дорогам Абхазии, и обязательно выпить кофе на песке)))
В профессионализме Виктора нет сомнений, стоит только взглянуть на фото. Терпеливо и деликатно выстраивал сцены фотосъёмки. Абсолютно не умеем позировать на камеру, но по фотографиям этого не заметно.
Однозначно рекомендую прокатиться в компании с Виктором на красном кабриолете по горным дорогам Абхазии, и обязательно выпить кофе на песке)))
Виктор
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отзыв🙏
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