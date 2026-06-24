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выбрать экскурсию, остановились на этой.

Ни разу об этом не пожалели, а Вам рекомендую не думать и бронировать!



1. Экскурсия.

2. Индивидуальная экскурсия.

Размышляли над этим:

+ Только Вы, только для Вас- Нет посторонних - Стоимость После поездки Вы забудете про свои сомнения на этот счет и только обрадуетесь, как это было с нами!

Вас отдельно забирают, объясняют все исключительно на пальцах только для Вас, никто не мешает, никого не ждете и Вас тоже никто не ждет.

Стремаетесь от неудобства или боязни контакта- не сомневайтесь!

3. Фотосет.

Можно сфотографировать и самим, можно на телефон или еще на что то, НО это все не сравниться с все такой же исключительной фотосессией исключительно для Вас, где заранее попросят взять несколько вариантов одежды, где скажут что когда кому надеть, куда встать, как поставить руку, куда повернуть голову, а потом еще и взгляд(Это для деревянных вроде меня)))

4. Кабриолет.

Комфортная машина, все круто удобно. Кондер, водичка- респект!



Все находится сразу в одном, экскурсия, путешествие, фотографии, гид, машина и еще кабриолет, ну не прекрасно ведь?



Выбрал, оплатил, списались, договорились.

Приехали на нужное место, загрузились сели и в путь!

Легкое общение, приятное знакомство, познавательные факты о том, что мы проезжали, интересные исторические факты, классные личные наблюдения и рекомендации от гида!

Всего в меру:

Любите много говорить? - С Вами пообщаются Любите задавать вопросы? - Вам ответят Любите послушать? - Вам расскажут Любите слушать музыку? - Пожалуйста



Классные локации, о выборе которых спросили заранее, что интересует, куда хотите, что видели или что не видели- Прекрасно!

Мы были в первый раз, ничего не видели и не знали- положились на выбор Виктора.

Все понравилось, от себя рекомендуем замок и озеро!!!



Долго могу все рассказывать и расписывать, море нового и удовольствия, и еще реальное море(Игра слов).



В общем и целом:

Крайне рекомендую, все безупречно!

Не задумывайтесь, отдыхайте, а главное смотрите мир и воплощайте свои мечты и желания! (Обязательно с Виктором)



Всем спасибо за внимание, Виктору спасибо❤️