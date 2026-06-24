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Фотопутешествие в Абхазию на кабриолете Lexus

Прокатиться по богатой видами республике на шикарном автомобиле и получить снимки на память
Представьте: с утра за вами заезжает роскошный кабриолет.

И вот вы уже мчитесь по горным дорогам и наслаждаетесь панорамами моря и гор, одновременно получая удовольствие от езды на шикарном мощном автомобиле.

Такие воспоминания нужно сохранить — и я вам помогу! Среди лучших мест Абхазии подскажу выгодные ракурсы для фото и запечатлею яркие эмоции.
5
21 отзыв
Фотопутешествие в Абхазию на кабриолете Lexus
Фотопутешествие в Абхазию на кабриолете Lexus
Фотопутешествие в Абхазию на кабриолете Lexus

Описание фото-прогулки

Я профессиональный фотограф и большой любитель путешествий. Уже 7 лет я провожу фотосессии, не имеющие аналогов. Выбираю наиболее живописные для фото места, где ловлю в кадр не только природу в её естестве, но и ваш неповторимый характер, чувства и настроение.

Как проходит поездка

  • В назначенный день я заберу вас на комфортном кабриолете Lexus по месту проживания в Адлере.
  • Пересекаем границу республики — и начинаем нашу поездку. Будем любоваться пейзажами, подпевать любимой музыке, ловить попутный ветер и наслаждаться чувством свободы.
  • Постараемся охватить максимум природных и исторических достопримечательностей Абхазии, среди которых пляж у Белых скал, знаковые места Гагры (Колоннада, ресторан «Гагрипш» и Приморский парк), Юпшарский каньон, Голубое озеро и озеро Рица. По пути мы также будем делать остановки в других живописных
    местах.

Организационные детали

  • В течение недели после нашей встречи вы получите 30 фото в авторской обработке + весь отснятый материал в виде ссылки на облачное хранилище (доступна 1 месяц)
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony A7 IV с объективом Sony FE 24-70mm f/2.8

Что взять с собой в поездку?

— солнцезащитные очки и головные уборы
— наличные деньги на обед и входной билет в Рицинский национальный парк (взрослые — 700 ₽, дети 8-12 лет— 200 ₽)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 149 туристов
Я профессиональный фотограф и занимаюсь не только свадебной и индивидуальной съёмкой, но и провожу авторские фототуры на личном кабриолете Lexus. Готовы отправиться за красивыми кадрами и яркими впечатлениями в Абхазию или на Красную Поляну? Буду рад встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Оксана
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая фотография наполнена светом, цветом и эмоциями. Видно, что вкладывает душу в своё дело и
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стремится передать не только внешний облик, но и атмосферу момента.
Он всегда готов выслушать пожелания и предложить свои идеи, создавая вместе неповторимый образ. Профессионализм Виктора на высшем уровне, а его внимательность к деталям поражает.
Рекомендую всем, кто хочет получить потрясающие фотографии и запечатлеть важные моменты своей жизни. Спасибо за вашу работу, Виктор!

Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая
Виктор — потрясающий фотограф! Его работы — это настоящее искусство, которое завораживает с первого взгляда. Каждая
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Татьяна
Спасибо большое Виктору за наше увлекательное путешествие в Абхазию😊 фантастическая природа, потрясающие виды, шикарные фотографии, интересная беседа и очень вкусный кофе👌Это определенно самый лучший подарок на День рождения😍 Всем рекомендую, поездка на кабриолете в горы - это то, что вы точно не забудете😉
Спасибо большое Виктору за наше увлекательное путешествие в Абхазию😊 фантастическая природа, потрясающие виды, шикарные фотографии, интересная
Спасибо большое Виктору за наше увлекательное путешествие в Абхазию😊 фантастическая природа, потрясающие виды, шикарные фотографии, интересная
Спасибо большое Виктору за наше увлекательное путешествие в Абхазию😊 фантастическая природа, потрясающие виды, шикарные фотографии, интересная
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за отзыв🙏
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Дарья
Хочу выразить огромную благодарность Виктору, за это красочно-незабываемое путешествие ❤️ В преддверии своего дня рождения, мне захотелось побывать в красивых местах и запечатлеть их на память. Виктор, очень, внимательный человек,
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интересно рассказывал о достопримечательностях, мы слушали приятную музыку, смеялись, день пролетел незаметно, очень рада, что поехала, всем от души советую насладиться этой поездкой ❤️ Природа невероятно красивая, да еще и в такой компании. ❤️

Хочу выразить огромную благодарность Виктору, за это красочно-незабываемое путешествие ❤️ В преддверии своего дня рождения, мне
Хочу выразить огромную благодарность Виктору, за это красочно-незабываемое путешествие ❤️ В преддверии своего дня рождения, мне
Хочу выразить огромную благодарность Виктору, за это красочно-незабываемое путешествие ❤️ В преддверии своего дня рождения, мне
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за отзыв🙏
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Анастасия
Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться во время поездки. Мы с подругой оттянулись по полной! Из кабриолета очень хорошо видно горы и масштаб! Эта была лучшая поездка в моей жизни! Слушали песни всю дорогу, пели, все было шикарно! Фото скинул быстро!
Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться
Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться
Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться
Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться
Потрясающая поездка. Виктор очень грамотный, подсказывает, фотографирует, записывает видео, при этом не навязчивый и дает расслабиться
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за отзыв🙏
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А
Здравствуйте!

Хочу написать отзыв/историю о нашем фототуре:)

Все было прекрасно, крайне рекомендую Виктора сообществу!!!

Заезжали в чудные края на свадьбу, решили остаться и погостить еще немного, но в свое удовольствие. Отдыхали, сгорели- решили
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выбрать экскурсию, остановились на этой.
Ни разу об этом не пожалели, а Вам рекомендую не думать и бронировать!

1. Экскурсия.
2. Индивидуальная экскурсия.
Размышляли над этим:
+ Только Вы, только для Вас- Нет посторонних - Стоимость После поездки Вы забудете про свои сомнения на этот счет и только обрадуетесь, как это было с нами!
Вас отдельно забирают, объясняют все исключительно на пальцах только для Вас, никто не мешает, никого не ждете и Вас тоже никто не ждет.
Стремаетесь от неудобства или боязни контакта- не сомневайтесь!
3. Фотосет.
Можно сфотографировать и самим, можно на телефон или еще на что то, НО это все не сравниться с все такой же исключительной фотосессией исключительно для Вас, где заранее попросят взять несколько вариантов одежды, где скажут что когда кому надеть, куда встать, как поставить руку, куда повернуть голову, а потом еще и взгляд(Это для деревянных вроде меня)))
4. Кабриолет.
Комфортная машина, все круто удобно. Кондер, водичка- респект!

Все находится сразу в одном, экскурсия, путешествие, фотографии, гид, машина и еще кабриолет, ну не прекрасно ведь?

Выбрал, оплатил, списались, договорились.
Приехали на нужное место, загрузились сели и в путь!
Легкое общение, приятное знакомство, познавательные факты о том, что мы проезжали, интересные исторические факты, классные личные наблюдения и рекомендации от гида!
Всего в меру:
Любите много говорить? - С Вами пообщаются Любите задавать вопросы? - Вам ответят Любите послушать? - Вам расскажут Любите слушать музыку? - Пожалуйста

Классные локации, о выборе которых спросили заранее, что интересует, куда хотите, что видели или что не видели- Прекрасно!
Мы были в первый раз, ничего не видели и не знали- положились на выбор Виктора.
Все понравилось, от себя рекомендуем замок и озеро!!!

Долго могу все рассказывать и расписывать, море нового и удовольствия, и еще реальное море(Игра слов).

В общем и целом:
Крайне рекомендую, все безупречно!
Не задумывайтесь, отдыхайте, а главное смотрите мир и воплощайте свои мечты и желания! (Обязательно с Виктором)

Всем спасибо за внимание, Виктору спасибо❤️

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Артем, благодарю за отзыв🙏
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О
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
В профессионализме Виктора нет сомнений, стоит только взглянуть на фото. Терпеливо и деликатно выстраивал сцены фотосъёмки. Абсолютно не умеем позировать на камеру, но по фотографиям этого не заметно.
Однозначно рекомендую прокатиться в компании с Виктором на красном кабриолете по горным дорогам Абхазии, и обязательно выпить кофе на песке)))
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
Замечательно провели день в компании с Виктором. Отличная машина, музыка, красоты Абхазии.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за отзыв🙏
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