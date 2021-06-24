Гостиничный комплекс «Жемчужина» располагается в Сочи, на первой береговой линии. Есть собственный галечный пляж, оборудованный лежаками. До главной набережной города-курорта 5 минут ходьбы медленным шагом.
Чем знаменита Жемчужина Сочи
Гранд отель является партнёром «КВН», «Кинотаврика», «Бархатного сезона» и «Кинотавра». Именно на территории гостиничного комплекса проводятся одноимённые фестивали. Во время мероприятий «Жемчужину» посещают отечественные и иностранные звёзды, первые лица страны, общественные деятели и политики. Ну а творческую молодёжь здесь встречают в рамках Фестивального Олимпийского Движения и чемпионата России по шахматам.
Кому подойдёт отель
В 2017 году отель поменял концепцию, теперь он специализируется на семейном отдыхе. Администрация комплекса создала все необходимые условия для комфортного проживания пар с детьми:
- в номерах предусмотрена возможность установки детских кроватей;
- есть развлечения для лиц разного возраста;
- по выходным можно заказать няню в номер;
- входные зоны оборудованы пандусами для колясок;
- есть номера для новобрачных;
- на годовщину свадьбы полагается комплимент от отеля.
Также гостиница является крупным деловым центром. Гости могут воспользоваться выставочной-площадью, комнатами для переговоров и 10 конференц-залами разной вместительности. Есть варианты как на 10 человек, так и на 7,5 тысяч.
Обратите внимание! На территории конгресс-зоны проводятся международные и российские фестивали. Залы оборудованы для показа фильмов, демонстрации проектов и выступления со сцены. Медийное и звуковое оборудование входит в стоимость аренды.
Дополнительное направление деятельности «Жемчужины – оздоровительный отдых. К услугам гостей, желающих поправить здоровье, лечебно-профилактический медицинский центр, тренажёрный зал и SPA-зона. Возможна организация диетического питания.
Характеристики отеля
«Жемчужина» – 4-звёздный ⭐️⭐️⭐️⭐️ гостиничный комплекс, расположенный на Черноморской улице города-курорта Сочи. Принимает гостей круглый год. Время заселения: 15:00. Время расчёта: 12:00. При наличии свободных мест возможно раннее заселение и поздний выезд. Услуги оплачиваются отдельно.
Питание по типу шведского стола включено в стоимость проживания. Кормят дважды или трижды в день, в зависимости от выбранного пакета услуг. Категория номера в свою очередь влияет на место приёма пищи. Жильцов «Люксов» и «Апартаментов» обслуживают в самом комфортабельном ресторане «Жемчужины».
Личный пляж отеля рассчитан на 2000 человек.
Для удобства размещения зона оборудована:
- кабинками для переодевания;
- душевыми кабинками;
- туалетами;
- лежаками;
- зонтиками;
- аэрариями;
- водными аттракционами;
- медицинским пунктом.
Во время отдыха можно насладиться охлаждающими напитками, доставленными из бара. Самостоятельно приобрести всё необходимое получится в ресторане или магазине, которые располагаются непосредственно на самом пляже. Здесь же работает массажный кабинет и серф станция. Они предоставляют услуги на платной основе.
Что ещё нужно знать о пляже «Жемчужины»:
- пляжные полотенца выдаются бесплатно;
- территория охраняется;
- пляж доступен в период с 1 июня по 31 октября;
- уборка проводится несколько раз в день;
- гости отеля не платят за посещение.
В ночное время доступ к зоне ограничен. Время работы: с 7 утра до 8 вечера.
Характеристики корпусов
Помимо главного жилого здания на территории располагаются 9 отдельно стоящих ресторанов, 2 кафе, медицинский центр и конгресс-центр. Основные корпуса построены ещё в советскую эпоху.
Дата открытия
Главное здание отеля было введено в эксплуатацию в 1973 году. Изначально место называлось «Интурист» и продолжительное время считалось главной здравницей СССР. Концепт был изменён в 2014 году. Полный переход на семейный формат произошёл в 2017 году.
Видео-обзор отеля Жемчужина Сочи
Наполнение и виды номеров
Номерной фонд включает в себя 887 номеров 10-ти различных категорий. Этажность зависит от комфортабельности: на самом верху здания располагаются наиболее дорогие и уютные «Люксы», «Де Люксы» и «Апартаменты». Количество комнат в них варьируется в пределах 1-3.
Площадь самого большого номера: 130 м². В номере есть следующее оборудование и принадлежности:
- микроволновая печь;
- тапочки;
- кондиционер;
- электрочайник;
- телефон (для внутренних и городских звонков);
- сейф;
- набор посуды;
- вытяжка;
- мини-холодильник;
- фен;
- халат;
- телевизор ЖК с большим экраном;
- набор туалетных принадлежностей.
В номере хорошо проработан вопрос освещения. Днём комнаты наполнены солнечным светом, проникающим через витражные окна. В вечернее и ночное время уют создают многочисленные светильники. Они установлены над картинами и рабочими зонами, у изголовья кроватей и в коридорах.
Мебель в номере стоит следующая:
- 2 кровати;
- прикроватные тумбочки;
- шкаф с вешалками;
- столы (журнальный, столовый);
- стулья;
- диваны.
Для приготовления пищи предусмотрена отдельная зона. Она включает длинную столешницу, раковину, вытяжку и выдвижные ящики с посудой. Бесплатно предоставляются бутыли с питьевой водой. Их приносят ежедневно.
Наполнение номеров категории «Де Люкс» близко к «Апартаментам». Тот же набор предметов в санузле, но в жилой комнате нет чайника. Он отсутствует и в большинстве «Люксов», но зато в номерах типа «Бизнес» и «Романтик» есть джакузи.
Обратите внимание! Утюги и гладильные доски отсутствуют во всех категориях номеров. Привести вещи в порядок можно в специально отведённых зонах общего пользования. Они присутствуют не на каждом этаже.
Самыми маленькими и доступными номерами являются "Стандарты". На 17 м² располагается 1 двуспальная и 2 односпальных кровати, мини-холодильник, сейф, телевизор и кондиционер. Есть балкон и скамейка для багажа. При большом количестве вещей можно воспользоваться бесплатной камерой хранения. Зона с ячейками охраняется.
Можно ли с животными
Нет! В данном отеле размещение с животными не допускается.
Можно ли с детьми
При наличии сопровождающего взрослого возможно размещение несовершеннолетнего лица любого возраста. Детям до 3 лет бесплатно выдаётся кроватка и горка для купания. Ребёнок постарше сможет посещать детский центр. Его услуги:
- игровая комната;
- интеллектуальные секции (роботехника, шахматы);
- группы развития;
- детский сад;
- курсы подготовки к школе;
- спортивные секции (каратэ, беговелы, футбол);
- творческие кружки (вокал, игра на музыкальных инструментах);
- хореография.
Для детского досуга на территории отеля также имеется оборудованная площадка и бассейн с постепенным увеличением глубины. По вечерам с гостями «Жемчужины» работает анимационный персонал, а медицинские услуги несовершеннолетним оказываются педиатрами. Имеется детское меню, разработанное диетологами и гастроэнтерологами.
Обратите внимание! В 2017 году было обновлено оснащение детского бассейна. Появились аттракционы, горки, необычные фигурки.
Бассейны Жемчужины Сочи
Гости «Жемчужины» бесплатно пользуются открытыми бассейнами: детским и взрослым. Последний насчитывает 8 дорожек. Длина каждой: 50 м. Глубина варьируется в пределах 1,80-4,70 м. Размеры детского бассейна: 20х20 метров. Максимальная глубина: 1,20 м.
Все бассейны оборудованы лежаками и зонтиками, окружены газоном и экзотическими деревьями. Среднестатистическая круглогодичная температура воды: 28 градусов.
На каких сайтах бронировать номера
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Что есть на территории отеля
Общая площадь гранд отеля: 70 000 м². Территория облагорожена, озеленена и поделена на зоны для удобства перемещения. Главное здание окружено беседками, прогулочными дорожками, фонтанами и тропическими растениями. Центральная аллея соединяет все жилые и нежилые корпуса, сокращая время на дорогу.
От главного корпуса до личного пляжа можно добраться за 3 минуты (расстояние: 100 м). Путь до ресторана, где подают завтраки, обеды и ужины, отнимет не больше 2 минут. При необходимости еду доставят в номер.
Услуги для гостей
Инфраструктура комплекса хорошо развита, но за использование некоторых объектов приходится доплачивать. Общий список услуг, без разделения на платный и бесплатный сервис, выглядит так:
- детский центр;
- бизнес-центр;
- сёрф-станция;
- личный пляж;
- медиафасад;
- фитнес-центр;
- СПА-комплекс;
- экскурсии по городу Сочи и достопримечательностям Краснодарского края;
- салон красоты;
- водные аттракционы;
- теннисный корт;
- трансфер;
- парковка;
- прокат автомобилей;
- медицинский центр;
- прачечная и химчистка;
- магазины.
На территории гранд отеля можно приобрести напитки, продукты питания, свежую прессу и сувенирную продукцию. Расчёт наличными и по карте. Снять деньги получится в банкомате, расположенном непосредственно на территории комплекса. Найти его можно на этаже «А».
Обратите внимание! За счёт большого количества терминалов администрации гостиницы удаётся пресекать образование очередей.
Достопримечательности рядом
Гостиница находится в туристическом, историческом и культурном центре города. Она окружена ТРК, магазинами, тематическими кафе. Её гостям легко организовать посещение следующих мест (в скобках указано расстояние до объекта):
- Зимний театр (0,2 км);
- Дендрарий (0,7 км);
- Сочинский цирк (0,6 км);
- Летний театр (0,3 км);
- Ривьера (2,6 км);
- Агурские водопады (7,6 км);
- Морской порт Сочи (1,5 км);
- Гора Ахун (9,3 км);
- Ореховский водопад (15,5 км).
Предоставляется возможность заказа туров. Для самостоятельного осмотра достопримечательностей можно арендовать автомобиль.
Плюсы и минусы
ХорошоТАМ проанализировал отзывы гостей, изучил сервис гостиницы и пришёл к выводу, что главный недостаток отеля – это его главное здание. Объект был введён в эксплуатацию в середине 20 века и не рассчитан на такое количество отдыхающих. Гости жалуются на нехватку лифтов, на их медленную работу и на очереди у стойки регистрации.
Прочие «минусы»:
- дети до 3 лет в игровой центр не принимаются (нет ясельной группы, бесплатных нянечек);
- доступ к бассейнам может купить любой человек с улицы, что создаёт скученность;
- заселение после 15:00 часов.
Несмотря на то, что здание не является новым, его нельзя отнести к морально и технически устаревшим объектам размещения. Администрация гостиничного комплекса систематически проводит реконструкционные и ремонтные работы помещений. В 2014, 2017 и 2019 годах обновлялся номерной фонд, закупалось новое оборудование для досуговых зон и лечебно-профилактической части.
Прочие «плюсы»:
- отличная организация досуга, культурного отдыха;
- чистота (все жилые и нежилые помещения убираются ежедневно);
- удачное расположение, прекрасный вид из окна и с территории бассейнов.
«Жемчужина» позволяет увидеть Кавказские горы и Чёрное море практически с любого участка территории. Благодаря великолепному расположению объект размещения пользуется популярностью у деятелей искусства.
Звёздные гости
«Жемчужина» является местом проведения конференций, фестивалей кино и музыки, центром спортивной и культурной жизни всей страны. Поэтому в книге «Отзывов и предложений» можно увидеть имена звёзд первой величины, президентов СССР и России. В разное время в гостиничном комплексе проживали и выступали:
- Марк Рудинштейн (учредитель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», режиссёр);
- Катрин Денёв (актриса, певица);
- Кино (группа);
- Анна Пармас (режиссёр, клипмейкер);
- Карен Геворкян (режиссёр);
- Владимир Вдовиченко (актёр);
- Бари Алибасов (продюсер, шоумен);
- Юрий Антонов (певец);
- Елена Ваенга (певица);
- Екатерина Семёнова (певица);
- Валерий Тодоровский (режиссёр);
- Сергей Соседов (музыкальный критик);
- Юрий Борисов (актёр);
- Лев Лещенко (певец);
- Александр Кузнецов (актёр);
- Олег Янковский (заслуженный артист);
- OQJAV (группа);
- Владимир Путин (президент РФ);
- Алексей Попогребский (режиссёр);
- Катя Лель (певица);
- Алиса Вокс (певица);
- Мария Игнатенко (режисёр);
- Ян Гэ (певица, актриса);
- Weekend Band (кавер-группа);
- На-На (группа);
- Ирина Горбачёва (актриса);
- Виктория Толстоганова (актриса);
- Аглая Тарасова (актриса);
- Артём Ткаченко (ведущий, шоумен).
Интересный факт! В 1981 году Илья Кабаков нарисовал картину «Люкс в гостинице «Жемчужина»». Работа прославила художника, позволила ему войти в число наиболее популярных и востребованных деятелей культуры СССР. Сама картина в 2007 году была продана на аукционе за 4 миллиона долларов.
Транспортная доступность
До ближайшей остановки общественного транспорта не более 10 минут ходьбы. При помощи автобусов и маршруток получится добраться до любой части Сочи и до некоторых пригородных посёлков. Однако ситуация на дорогах летом не способствует быстрому передвижению. Самые большие пробки в утреннее и вечернее время.
Обратите внимание! Для гостей, приехавших на личном транспорте, предусмотрены открытые и закрытые стоянки. Парковка бесплатная, охраняемая.
Как добраться до отеля Жемчужина
Отель располагается в 45 минутах пути от международного аэропорта. Преодолеть расстояние можно в том числе на общественном транспорте. Следует сесть на маршрутку или автобус №167, 125, 105, 106. Конечная остановка: Театральная.
Обратите внимание! Предусмотрена возможность заказа трансфера. Услугу можно заказать на официальном сайте гранд отеля или по телефону через администратора.
Расстояние между железнодорожным вокзалом и «Жемчужиной»: 4 км. Добраться можно, сев на автобус или маршрутное такси №124С, 1, 19, 45, 22, 92, 83. Конечная остановка: Театральная.