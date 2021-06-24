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Гранд Отель «Жемчужина

Гостиничный комплекс «Жемчужина» располагается в Сочи, на первой береговой линии. Есть собственный галечный пляж, оборудованный лежаками. До главной набережной города-курорта 5 минут ходьбы медленным шагом.

Чем знаменита Жемчужина Сочи

Фестиваль «Бархатный сезон» «КиВиН — 2018» в Гранд-отеле «Жемчужина»

Гранд отель является партнёром «КВН», «Кинотаврика», «Бархатного сезона» и «Кинотавра». Именно на территории гостиничного комплекса проводятся одноимённые фестивали. Во время мероприятий «Жемчужину» посещают отечественные и иностранные звёзды, первые лица страны, общественные деятели и политики. Ну а творческую молодёжь здесь встречают в рамках Фестивального Олимпийского Движения и чемпионата России по шахматам.

Кому подойдёт отель

В Гранд Отель Жемчужина есть прекрасная анимация, будет интересно как детям так и взрослым

В 2017 году отель поменял концепцию, теперь он специализируется на семейном отдыхе. Администрация комплекса создала все необходимые условия для комфортного проживания пар с детьми:

в номерах предусмотрена возможность установки детских кроватей;

есть развлечения для лиц разного возраста;

по выходным можно заказать няню в номер;

входные зоны оборудованы пандусами для колясок;

есть номера для новобрачных;

на годовщину свадьбы полагается комплимент от отеля.

Также гостиница является крупным деловым центром. Гости могут воспользоваться выставочной-площадью, комнатами для переговоров и 10 конференц-залами разной вместительности. Есть варианты как на 10 человек, так и на 7,5 тысяч.

Обратите внимание! На территории конгресс-зоны проводятся международные и российские фестивали. Залы оборудованы для показа фильмов, демонстрации проектов и выступления со сцены. Медийное и звуковое оборудование входит в стоимость аренды.

Дополнительное направление деятельности «Жемчужины – оздоровительный отдых. К услугам гостей, желающих поправить здоровье, лечебно-профилактический медицинский центр, тренажёрный зал и SPA-зона. Возможна организация диетического питания.

Характеристики отеля

Пляж отеля Жемчужина Личный пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха

«Жемчужина» – 4-звёздный ⭐️⭐️⭐️⭐️ гостиничный комплекс, расположенный на Черноморской улице города-курорта Сочи. Принимает гостей круглый год. Время заселения: 15:00. Время расчёта: 12:00. При наличии свободных мест возможно раннее заселение и поздний выезд. Услуги оплачиваются отдельно.

Питание по типу шведского стола включено в стоимость проживания. Кормят дважды или трижды в день, в зависимости от выбранного пакета услуг. Категория номера в свою очередь влияет на место приёма пищи. Жильцов «Люксов» и «Апартаментов» обслуживают в самом комфортабельном ресторане «Жемчужины».

Личный пляж отеля рассчитан на 2000 человек.

Для удобства размещения зона оборудована:

кабинками для переодевания;

душевыми кабинками;

туалетами;

лежаками;

зонтиками;

аэрариями;

водными аттракционами;

медицинским пунктом.

Во время отдыха можно насладиться охлаждающими напитками, доставленными из бара. Самостоятельно приобрести всё необходимое получится в ресторане или магазине, которые располагаются непосредственно на самом пляже. Здесь же работает массажный кабинет и серф станция. Они предоставляют услуги на платной основе.

Что ещё нужно знать о пляже «Жемчужины»:

пляжные полотенца выдаются бесплатно;

территория охраняется;

пляж доступен в период с 1 июня по 31 октября;

уборка проводится несколько раз в день;

гости отеля не платят за посещение.

В ночное время доступ к зоне ограничен. Время работы: с 7 утра до 8 вечера.

Характеристики корпусов

Кафе «Нептун» Лобби-бар отеля Ресторан «20.16» Бар и пиццерия «Тропикана» Ресторан «Veranda»

Помимо главного жилого здания на территории располагаются 9 отдельно стоящих ресторанов, 2 кафе, медицинский центр и конгресс-центр. Основные корпуса построены ещё в советскую эпоху.

Дата открытия

Главное здание отеля было введено в эксплуатацию в 1973 году. Изначально место называлось «Интурист» и продолжительное время считалось главной здравницей СССР. Концепт был изменён в 2014 году. Полный переход на семейный формат произошёл в 2017 году.

Видео-обзор отеля Жемчужина Сочи

Наполнение и виды номеров

Номер Стандарт Премиум Апартаменты в Гранд Отель Жемчужина Ванная комната в бизнес Люкс Люкс Морской Номер Делюкс Комфорт

Номерной фонд включает в себя 887 номеров 10-ти различных категорий. Этажность зависит от комфортабельности: на самом верху здания располагаются наиболее дорогие и уютные «Люксы», «Де Люксы» и «Апартаменты». Количество комнат в них варьируется в пределах 1-3.

Площадь самого большого номера: 130 м². В номере есть следующее оборудование и принадлежности:

микроволновая печь;

тапочки;

кондиционер;

электрочайник;

телефон (для внутренних и городских звонков);

сейф;

набор посуды;

вытяжка;

мини-холодильник;

фен;

халат;

телевизор ЖК с большим экраном;

набор туалетных принадлежностей.

В номере хорошо проработан вопрос освещения. Днём комнаты наполнены солнечным светом, проникающим через витражные окна. В вечернее и ночное время уют создают многочисленные светильники. Они установлены над картинами и рабочими зонами, у изголовья кроватей и в коридорах.

Мебель в номере стоит следующая:

2 кровати;

прикроватные тумбочки;

шкаф с вешалками;

столы (журнальный, столовый);

стулья;

диваны.

Для приготовления пищи предусмотрена отдельная зона. Она включает длинную столешницу, раковину, вытяжку и выдвижные ящики с посудой. Бесплатно предоставляются бутыли с питьевой водой. Их приносят ежедневно.

Наполнение номеров категории «Де Люкс» близко к «Апартаментам». Тот же набор предметов в санузле, но в жилой комнате нет чайника. Он отсутствует и в большинстве «Люксов», но зато в номерах типа «Бизнес» и «Романтик» есть джакузи.

Обратите внимание! Утюги и гладильные доски отсутствуют во всех категориях номеров. Привести вещи в порядок можно в специально отведённых зонах общего пользования. Они присутствуют не на каждом этаже.

Самыми маленькими и доступными номерами являются "Стандарты". На 17 м² располагается 1 двуспальная и 2 односпальных кровати, мини-холодильник, сейф, телевизор и кондиционер. Есть балкон и скамейка для багажа. При большом количестве вещей можно воспользоваться бесплатной камерой хранения. Зона с ячейками охраняется.

Можно ли с животными

Нет! В данном отеле размещение с животными не допускается.

Можно ли с детьми

Детский центр Конечно же лучшее развлечение для деток, это детский бассейн на территории отеля

При наличии сопровождающего взрослого возможно размещение несовершеннолетнего лица любого возраста. Детям до 3 лет бесплатно выдаётся кроватка и горка для купания. Ребёнок постарше сможет посещать детский центр. Его услуги:

игровая комната;

интеллектуальные секции (роботехника, шахматы);

группы развития;

детский сад;

курсы подготовки к школе;

спортивные секции (каратэ, беговелы, футбол);

творческие кружки (вокал, игра на музыкальных инструментах);

хореография.

Для детского досуга на территории отеля также имеется оборудованная площадка и бассейн с постепенным увеличением глубины. По вечерам с гостями «Жемчужины» работает анимационный персонал, а медицинские услуги несовершеннолетним оказываются педиатрами. Имеется детское меню, разработанное диетологами и гастроэнтерологами.

Обратите внимание! В 2017 году было обновлено оснащение детского бассейна. Появились аттракционы, горки, необычные фигурки.

Бассейны Жемчужины Сочи

Детский бассейн Вид на бассейны сверху Детский и взрослый бассейн (они соединены между собой) Территория рядом с бассейном

Гости «Жемчужины» бесплатно пользуются открытыми бассейнами: детским и взрослым. Последний насчитывает 8 дорожек. Длина каждой: 50 м. Глубина варьируется в пределах 1,80-4,70 м. Размеры детского бассейна: 20х20 метров. Максимальная глубина: 1,20 м.

Все бассейны оборудованы лежаками и зонтиками, окружены газоном и экзотическими деревьями. Среднестатистическая круглогодичная температура воды: 28 градусов.

На каких сайтах бронировать номера

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Что есть на территории отеля

Прогулочные аллеи Рядом с отелем очень красиво, много цветов Фонтан

Общая площадь гранд отеля: 70 000 м². Территория облагорожена, озеленена и поделена на зоны для удобства перемещения. Главное здание окружено беседками, прогулочными дорожками, фонтанами и тропическими растениями. Центральная аллея соединяет все жилые и нежилые корпуса, сокращая время на дорогу.

От главного корпуса до личного пляжа можно добраться за 3 минуты (расстояние: 100 м). Путь до ресторана, где подают завтраки, обеды и ужины, отнимет не больше 2 минут. При необходимости еду доставят в номер.

Услуги для гостей

Медицинский центр Сёрф-станция Сибирская баня и хаммам Теннисные корты Фитнес-центр Салон красоты

Инфраструктура комплекса хорошо развита, но за использование некоторых объектов приходится доплачивать. Общий список услуг, без разделения на платный и бесплатный сервис, выглядит так:

детский центр;

бизнес-центр;

сёрф-станция;

личный пляж;

медиафасад;

фитнес-центр;

СПА-комплекс;

экскурсии по городу Сочи и достопримечательностям Краснодарского края;

салон красоты;

водные аттракционы;

теннисный корт;

трансфер;

парковка;

прокат автомобилей;

медицинский центр;

прачечная и химчистка;

магазины.

На территории гранд отеля можно приобрести напитки, продукты питания, свежую прессу и сувенирную продукцию. Расчёт наличными и по карте. Снять деньги получится в банкомате, расположенном непосредственно на территории комплекса. Найти его можно на этаже «А».

Обратите внимание! За счёт большого количества терминалов администрации гостиницы удаётся пресекать образование очередей.

Достопримечательности рядом

Зимний театр Дендрарий Агурские водопады Башня на горе Ахун Морской порт Сочи

Гостиница находится в туристическом, историческом и культурном центре города. Она окружена ТРК, магазинами, тематическими кафе. Её гостям легко организовать посещение следующих мест (в скобках указано расстояние до объекта):

Зимний театр (0,2 км);

Дендрарий (0,7 км);

Сочинский цирк (0,6 км);

Летний театр (0,3 км);

Ривьера (2,6 км);

Агурские водопады (7,6 км);

Морской порт Сочи (1,5 км);

Гора Ахун (9,3 км);

Ореховский водопад (15,5 км).

Предоставляется возможность заказа туров. Для самостоятельного осмотра достопримечательностей можно арендовать автомобиль.

Плюсы и минусы

Достоинства и недостатки отеля

ХорошоТАМ проанализировал отзывы гостей, изучил сервис гостиницы и пришёл к выводу, что главный недостаток отеля – это его главное здание. Объект был введён в эксплуатацию в середине 20 века и не рассчитан на такое количество отдыхающих. Гости жалуются на нехватку лифтов, на их медленную работу и на очереди у стойки регистрации.

Прочие «минусы»:

дети до 3 лет в игровой центр не принимаются (нет ясельной группы, бесплатных нянечек);

доступ к бассейнам может купить любой человек с улицы, что создаёт скученность;

заселение после 15:00 часов.

Несмотря на то, что здание не является новым, его нельзя отнести к морально и технически устаревшим объектам размещения. Администрация гостиничного комплекса систематически проводит реконструкционные и ремонтные работы помещений. В 2014, 2017 и 2019 годах обновлялся номерной фонд, закупалось новое оборудование для досуговых зон и лечебно-профилактической части.

Прочие «плюсы»:

отличная организация досуга, культурного отдыха;

чистота (все жилые и нежилые помещения убираются ежедневно);

удачное расположение, прекрасный вид из окна и с территории бассейнов.

«Жемчужина» позволяет увидеть Кавказские горы и Чёрное море практически с любого участка территории. Благодаря великолепному расположению объект размещения пользуется популярностью у деятелей искусства.

Звёздные гости

Группа На-На Виктория Толстоганова Аглая Тарасова Катрин Денёв Валерий Тодоровский

«Жемчужина» является местом проведения конференций, фестивалей кино и музыки, центром спортивной и культурной жизни всей страны. Поэтому в книге «Отзывов и предложений» можно увидеть имена звёзд первой величины, президентов СССР и России. В разное время в гостиничном комплексе проживали и выступали:

Марк Рудинштейн (учредитель кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», режиссёр);

Катрин Денёв (актриса, певица);

Кино (группа);

Анна Пармас (режиссёр, клипмейкер);

Карен Геворкян (режиссёр);

Владимир Вдовиченко (актёр);

Бари Алибасов (продюсер, шоумен);

Юрий Антонов (певец);

Елена Ваенга (певица);

Екатерина Семёнова (певица);

Валерий Тодоровский (режиссёр);

Сергей Соседов (музыкальный критик);

Юрий Борисов (актёр);

Лев Лещенко (певец);

Александр Кузнецов (актёр);

Олег Янковский (заслуженный артист);

OQJAV (группа);

Владимир Путин (президент РФ);

Алексей Попогребский (режиссёр);

Катя Лель (певица);

Алиса Вокс (певица);

Мария Игнатенко (режисёр);

Ян Гэ (певица, актриса);

Weekend Band (кавер-группа);

На-На (группа);

Ирина Горбачёва (актриса);

Виктория Толстоганова (актриса);

Аглая Тарасова (актриса);

Артём Ткаченко (ведущий, шоумен).

Интересный факт! В 1981 году Илья Кабаков нарисовал картину «Люкс в гостинице «Жемчужина»». Работа прославила художника, позволила ему войти в число наиболее популярных и востребованных деятелей культуры СССР. Сама картина в 2007 году была продана на аукционе за 4 миллиона долларов.

Транспортная доступность

До ближайшей остановки общественного транспорта не более 10 минут ходьбы. При помощи автобусов и маршруток получится добраться до любой части Сочи и до некоторых пригородных посёлков. Однако ситуация на дорогах летом не способствует быстрому передвижению. Самые большие пробки в утреннее и вечернее время.

Обратите внимание! Для гостей, приехавших на личном транспорте, предусмотрены открытые и закрытые стоянки. Парковка бесплатная, охраняемая.

Как добраться до отеля Жемчужина

Автобус №125 Маршрутное такси №19

Отель располагается в 45 минутах пути от международного аэропорта. Преодолеть расстояние можно в том числе на общественном транспорте. Следует сесть на маршрутку или автобус №167, 125, 105, 106. Конечная остановка: Театральная.

Обратите внимание! Предусмотрена возможность заказа трансфера. Услугу можно заказать на официальном сайте гранд отеля или по телефону через администратора.