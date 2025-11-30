Мои заказы

Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации

Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Новый год с оливье, голубыми огоньками и заливной рыбой уже надоел? Как насчёт абхазского застолья с национальными танцами, традиционной кухней, длинными и душевными тостами и Дедом Морозом со Снегурочкой? Отправляемся
на побережье Чёрного моря с местным гидом, чтобы ворваться в 2025 ярко и весело: будем исследовать города-призраки, дегустировать местный коньяк, мёд и мясо, с ветерком кататься на внедорожнике по Юпшарскому каньону, любоваться озером Рица и ловить самые головокружительные виды на море и горы.

Описание тура

Организационные детали

Деньги с собой.
Страна недорогая. Каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать — организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500-2000 ₽, большинство тратят меньше.

Условия отмены.
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается

Проживание. Будем жить в комфортном отеле 3* в Гудауте или Гагре, 2-местные номера с удобствами. Есть 3 возможных варианта, окончательный выбор отеля организаторы делают ближе к датам тура. За доплату возможно 1-местное проживание.

  • Если вы приезжаете парой, то в номере будет 1 двуспальная кровать.
  • Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.
  • Семейное/3-местное размещение для семей и друзей обсуждается индивидуально.

Питание. В программу включены завтраки в отеле, новогоднее застолье с национальной абхазской кухней и дегустации вина, чачи, коньяка, чая, мёда, сыра и мяса. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно, будем заезжать в кафе по маршруту.

Новый год будем праздновать либо на абхазском застолье в горном селе (застолье не индивидуально для нашей группы, там будет около 400 гостей), либо в ресторане со стеклянным мостом над рекой в горах. В обоих вариантах будет развлекательная программа на русском языке (национальные песни и танцы), ведущий, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, дискотека, диджей, фейерверк и банкет (закуски, салаты, горячее, десерты, напитки, алкоголь).

Транспорт. Передвигаться будем на УАЗ «Патриот» по 8 человек. Расположение мест: 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофоном — это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе.

Дети. Участие возможно с 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Абхазию

Встречаемся в аэропорту Сочи до 14:00 и отправляемся к границе с Абхазией. Ехать предстоит 15-20 минут. После пересечения границы вместе с нашим водителем отправимся на Белые скалы, которые смотрятся особенно эффектно на фоне лазурного моря. Сделаем крутые снимки и поедем дальше.

Заселимся в отель в Гагре или Гудауте, отдохнём, а затем насладимся абхазской кухней и вином в местном ресторане. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться по крупнейшему городу Абхазии, спуститься к морю и помедитировать под шум волн.

2 день

Секретные локации Нового Афона и встреча Нового года

После завтрака вместе с местным гидом-водителем поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы и увидим развалины Анакопийской крепости 7 века, ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и колодец с живительной водой.

Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами. Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита. Через густые заросли проберёмся к заброшенной ГЭС. По желанию вы сможете посетить Новоафонский монастырь и пещеру. Закат встретим на диком пляже, ловя последние лучики солнца и наслаждаясь шёпотом моря.

Вечером отправимся встречать Новый год на абхазское застолье в горном селе (не индивидуально для нашей группы, там будет около 400 гостей) или в ресторане на высоте 333 метров со стеклянным мостом над рекой (зал примерно на 120 гостей, у нашей группы будет отдельный стол). В обоих вариантах вас ждут блюда национальной и европейской кухни, алкоголь (шампанское, вино и чача), программа с ведущим, Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, тосты и фейерверк.

В отель вернёмся к 2:00-3:00 ночи.

3 день

Свободный день

Войдём в 2025 постепенно и не спеша — сегодня день в вашем распоряжении. Желающие могут отправиться в Старую Гагру, чтобы увидеть знаменитую Колоннаду, рассмотреть заброшенный Зимний театр и поужинать в ресторане «Гагрипш», привезённом из Скандинавии и собранном без единого гвоздя! Или можно хорошенько отдохнуть, прогуляться по набережной и вдоволь надышаться бризом, а вечер провести с бокалом вина и ароматным хачапури.

4 день

Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике

Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты, теперь же дома и предприятия стоят заброшенные.

Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 метров. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.

Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки.
На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.

5 день

Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд

После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. Остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале. По пути заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.

Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.

Пообедаем в кафе на берегу и пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого лесами и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зиплайне.

Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.

Вечером вернёмся в Гагру, заберём вещи и поедем к границе. На КПП прибудем к 18:00-18:30. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00 или продлить отдых ещё на день и переночевать в Адлере.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экологические сборы
  • Встреча Нового года на национальном застолье
  • Дегустации вина, чачи, коньяка, чая, мёда, сыра, мяса
  • Сопровождение местным гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты до Адлера и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата на 1-местное размещение
  • Дополнительные развлечения по желанию (катание на катамаране или зиплайне)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
Завершение: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 18:00-18:30. Рекомендуем брать билеты на рейсы не раньше 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 133 туристов
Привет! Я организатор душевных и запоминающихся туров. В наших турах всегда 2 организатора: я и мой муж Никита. Во всех локациях наших путешествий мы были сами и изучили их досконально
читать дальше

и теперь хотим показать чудесный мир вам! Когда-то я преодолела свои страхи и начала путешествовать и хочу, чтобы у всех была такая возможность и классная компания в поездке. Чтобы каждый мог испытать эти непередаваемые ощущения во время крутых путешествий! Так сложилось, что мы любим исследовать сами, а потом делать туры в те регионы России и страны, от которых никто не ожидает чего-то классного. Но это из-за того, что локации мало изучены или существуют глупые стереотипы. На самом деле все регионы и страны в наших путешествиях безумно красивы, богаты природными и архитектурными локациями. Если мы делаем тур в определенный регион/страну — значит мы однозначно влюблены в это место и абсолютно убеждены, что здесь есть, что посмотреть, попробовать и за что влюбиться!

