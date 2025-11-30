Новый год с оливье, голубыми огоньками и заливной рыбой уже надоел? Как насчёт абхазского застолья с национальными танцами, традиционной кухней, длинными и душевными тостами и Дедом Морозом со Снегурочкой? Отправляемся

на побережье Чёрного моря с местным гидом, чтобы ворваться в 2025 ярко и весело: будем исследовать города-призраки, дегустировать местный коньяк, мёд и мясо, с ветерком кататься на внедорожнике по Юпшарскому каньону, любоваться озером Рица и ловить самые головокружительные виды на море и горы.

Деньги с собой.

Страна недорогая. Каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать — организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500-2000 ₽, большинство тратят меньше.

Условия отмены.

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается