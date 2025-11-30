Описание тура
Организационные детали
Деньги с собой.
Страна недорогая. Каждый день мы будем заезжать на обеды и ужины. Когда не будет возможности пообедать — организаторы предупредят заранее и порекомендуют взять перекус. На обеды и ужины в день вам нужно до 1500-2000 ₽, большинство тратят меньше.
Условия отмены.
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается
Проживание. Будем жить в комфортном отеле 3* в Гудауте или Гагре, 2-местные номера с удобствами. Есть 3 возможных варианта, окончательный выбор отеля организаторы делают ближе к датам тура. За доплату возможно 1-местное проживание.
- Если вы приезжаете парой, то в номере будет 1 двуспальная кровать.
- Если вы приезжаете один/одна, то вы будете жить в номере вместе с другим участником тура на раздельных кроватях. Незнакомых людей заселяем в номер по гендерному признаку: девушка с девушкой, парень с парнем.
- Семейное/3-местное размещение для семей и друзей обсуждается индивидуально.
Питание. В программу включены завтраки в отеле, новогоднее застолье с национальной абхазской кухней и дегустации вина, чачи, коньяка, чая, мёда, сыра и мяса. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно, будем заезжать в кафе по маршруту.
Новый год будем праздновать либо на абхазском застолье в горном селе (застолье не индивидуально для нашей группы, там будет около 400 гостей), либо в ресторане со стеклянным мостом над рекой в горах. В обоих вариантах будет развлекательная программа на русском языке (национальные песни и танцы), ведущий, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, дискотека, диджей, фейерверк и банкет (закуски, салаты, горячее, десерты, напитки, алкоголь).
Транспорт. Передвигаться будем на УАЗ «Патриот» по 8 человек. Расположение мест: 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофоном — это более душевные личные разговоры о жизни в Абхазии, традициях, природе.
Дети. Участие возможно с 8 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Абхазию
Встречаемся в аэропорту Сочи до 14:00 и отправляемся к границе с Абхазией. Ехать предстоит 15-20 минут. После пересечения границы вместе с нашим водителем отправимся на Белые скалы, которые смотрятся особенно эффектно на фоне лазурного моря. Сделаем крутые снимки и поедем дальше.
Заселимся в отель в Гагре или Гудауте, отдохнём, а затем насладимся абхазской кухней и вином в местном ресторане. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться по крупнейшему городу Абхазии, спуститься к морю и помедитировать под шум волн.
Секретные локации Нового Афона и встреча Нового года
После завтрака вместе с местным гидом-водителем поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы и увидим развалины Анакопийской крепости 7 века, ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и колодец с живительной водой.
Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами. Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита. Через густые заросли проберёмся к заброшенной ГЭС. По желанию вы сможете посетить Новоафонский монастырь и пещеру. Закат встретим на диком пляже, ловя последние лучики солнца и наслаждаясь шёпотом моря.
Вечером отправимся встречать Новый год на абхазское застолье в горном селе (не индивидуально для нашей группы, там будет около 400 гостей) или в ресторане на высоте 333 метров со стеклянным мостом над рекой (зал примерно на 120 гостей, у нашей группы будет отдельный стол). В обоих вариантах вас ждут блюда национальной и европейской кухни, алкоголь (шампанское, вино и чача), программа с ведущим, Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, танцы, тосты и фейерверк.
В отель вернёмся к 2:00-3:00 ночи.
Свободный день
Войдём в 2025 постепенно и не спеша — сегодня день в вашем распоряжении. Желающие могут отправиться в Старую Гагру, чтобы увидеть знаменитую Колоннаду, рассмотреть заброшенный Зимний театр и поужинать в ресторане «Гагрипш», привезённом из Скандинавии и собранном без единого гвоздя! Или можно хорошенько отдохнуть, прогуляться по набережной и вдоволь надышаться бризом, а вечер провести с бокалом вина и ароматным хачапури.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты, теперь же дома и предприятия стоят заброшенные.
Остановимся возле живописного моста, который раньше был железнодорожным. Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 метров. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки.
На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся спа-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд
После завтрака соберём вещи и оставим их на ресепшене, а сами поедем на озеро Рица. Остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале. По пути заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон.
Пообедаем в кафе на берегу и пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого лесами и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране или добавить щепотку экстрима и прокатиться на зиплайне.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вы увидите, как бурные потоки проходят сквозь недра пещеры и обрушиваются через узкую расщелину в скале. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.
Вечером вернёмся в Гагру, заберём вещи и поедем к границе. На КПП прибудем к 18:00-18:30. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00 или продлить отдых ещё на день и переночевать в Адлере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Встреча Нового года на национальном застолье
- Дегустации вина, чачи, коньяка, чая, мёда, сыра, мяса
- Сопровождение местным гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата на 1-местное размещение
- Дополнительные развлечения по желанию (катание на катамаране или зиплайне)