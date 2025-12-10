Только вы и главные локации Абхазии: 4 города и природные достопримечательности (из Сочи)
Посетить Гагру, Новый Афон, Сухум и Пицунду, увидеть озеро Рица и исследовать город-призрак Акармара
Начало: Сочи, Адлер, «Сириус», точное место - по договорён...
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
98 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Рождественская история в Абхазии в весёлой компании: национальное застолье, дегустации и экскурсии
Побывать в заброшенных городах-призраках, увидеть озеро Рица и устроить покатушки на джипах
Начало: КПП «Псоу» (пешеходная граница Россия-Абхазия), 15...
4 янв в 15:00
8 янв в 15:00
45 525 ₽
60 700 ₽ за человека
-
25%
Новый год по-абхазски: душевное застолье с развлекательной программой и лучшие локации
Увидеть Белые скалы, расслабиться в секретном горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00, желательно прилететь до 13:1...
30 дек в 14:00
49 425 ₽
65 900 ₽ за человека
