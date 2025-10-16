На комфортабельном катере отправляйтесь в увлекательное путешествие к Валааму. Прогулка включает посещение Ладожских шхер с их скалистыми островами и узкими проливами. На Валааме можно прикоснуться к святыням и полюбоваться храмовой архитектурой.
Опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, чтобы вы смогли насладиться карельской природой. Прогулка длится 5,5-6 часов, включая 3 часа самостоятельной прогулки на Валааме
Опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, чтобы вы смогли насладиться карельской природой. Прогулка длится 5,5-6 часов, включая 3 часа самостоятельной прогулки на Валааме
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🌿 Уникальные Ладожские шхеры
- 🏰 Святыня Валаама
- 📸 Живописные виды
- 🕊 Место силы и истории
Что можно увидеть
- Остров Хонкасало
- Дача Винтера
- Остров Хавус
- Валаамский монастырь
Описание водной прогулки
Ладожские шхеры
- Вы прогуляетесь по острову Хонкасало с его великолепными панорамами
- С воды увидите уникальную Дачу Винтера
- И насладитесь видами на высокие скалы острова Хавус
Остров Валаам
Вы побываете в одном из самых святых мест России: сможете посетить службу, приложиться к мощам святых и, конечно, полюбоваться удивительной храмовой архитектурой.
Организационные детали
- Перед началом прогулки мы проведём для вас инструктаж по безопасности. С вами будет опытный капитан, на борту есть спасательные жилеты
- Общая длительность прогулки — 5,5–6 ч. На Валааме вы гуляете самостоятельно, у вас будет около 3 ч.
- Пожалуйста, приходите минимум за полчаса до начала прогулки
- Обратите внимание: посещение национального парка «Ладожские шхеры» оплачивается дополнительно — 350 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Детский (до 3 лет)
|Бесплатно
|Детский (от 3 до 10 лет)
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 30 туристов
Друзья! Добро пожаловать в Карелию! Мы живем в этих прекрасных местах и знаем их как свои пять пальцев. С 2010 года мы занимается экскурсиями и знаем все пожелания наших гостей! Приехать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
16 окт 2025
когда бронировали, переживали, что нет отзывов, но рискнули и не пожелали, все прошло великолепно от организации до самого путешествия. 10 из 10
О
Ольга
16 окт 2025
Все очень понравилось! Интересный маршрут! капитан много рассказал интересного! всем советую
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии из Сортавалы
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ладожским островам
Погрузитесь в мир дикой природы Ладожских шхер. Исследуйте мхи, лишайники, ягоды и грибы, узнайте о геологии Северного Приладожья
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
26 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Сквозь Ладожские шхеры на святой остров Валаам
Путешествие к Валааму на катере через Ладожские шхеры подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и духовные святыни
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека
Водная прогулка
Валаам и Ладожские шхеры
Захватывающая водная прогулка по Ладожскому озеру на катере премиум-класса. Валаам, Хонкасало и уникальные пейзажи ждут вас
Начало: На Валаамской улице
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
5500 ₽ за человека