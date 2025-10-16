Мои заказы

Дыхание веков: Ладожские шхеры и Валаам

Отправляйтесь на комфортабельном катере к Валааму, чтобы прикоснуться к святыням и насладиться красотой Ладожских шхер. Погружение в историю и природу Карелии
На комфортабельном катере отправляйтесь в увлекательное путешествие к Валааму. Прогулка включает посещение Ладожских шхер с их скалистыми островами и узкими проливами. На Валааме можно прикоснуться к святыням и полюбоваться храмовой архитектурой.

Опытные капитаны проведут вас по самым живописным местам, чтобы вы смогли насладиться карельской природой. Прогулка длится 5,5-6 часов, включая 3 часа самостоятельной прогулки на Валааме
5 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 🌿 Уникальные Ладожские шхеры
  • 🏰 Святыня Валаама
  • 📸 Живописные виды
  • 🕊 Место силы и истории
Что можно увидеть

  • Остров Хонкасало
  • Дача Винтера
  • Остров Хавус
  • Валаамский монастырь

Описание водной прогулки

Ладожские шхеры

  • Вы прогуляетесь по острову Хонкасало с его великолепными панорамами
  • С воды увидите уникальную Дачу Винтера
  • И насладитесь видами на высокие скалы острова Хавус

Остров Валаам

Вы побываете в одном из самых святых мест России: сможете посетить службу, приложиться к мощам святых и, конечно, полюбоваться удивительной храмовой архитектурой.

Организационные детали

  • Перед началом прогулки мы проведём для вас инструктаж по безопасности. С вами будет опытный капитан, на борту есть спасательные жилеты
  • Общая длительность прогулки — 5,5–6 ч. На Валааме вы гуляете самостоятельно, у вас будет около 3 ч.
  • Пожалуйста, приходите минимум за полчаса до начала прогулки
  • Обратите внимание: посещение национального парка «Ладожские шхеры» оплачивается дополнительно — 350 ₽ за чел.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Детский (до 3 лет)Бесплатно
Детский (от 3 до 10 лет)2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 30 туристов
Друзья! Добро пожаловать в Карелию! Мы живем в этих прекрасных местах и знаем их как свои пять пальцев. С 2010 года мы занимается экскурсиями и знаем все пожелания наших гостей! Приехать
читать дальше

в Карелию и посетить святой остров Валаам, насладиться уникальными красотами Ладожских шхер, прогуляться по острову Хонкасало — всё это станет для вас самыми незабываемыми впечатлениями от Карелии. Такую красоту можно увидеть только с воды!

Отзывы и рейтинг

Д
Дарья
16 окт 2025
когда бронировали, переживали, что нет отзывов, но рискнули и не пожелали, все прошло великолепно от организации до самого путешествия. 10 из 10
О
Ольга
16 окт 2025
Все очень понравилось! Интересный маршрут! капитан много рассказал интересного! всем советую

