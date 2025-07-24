Индивидуальная двухчасовая прогулка по Ладожским шхерам позволит Вам отвлечься от городской суеты. Окунитесь в уединение с живописной природой Северного Приладожья!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Описание экскурсии
Погружение в гармонию природы
Почувствуйте невероятное единение с природой, отправившись в акваторию природного парка, где расположены 650 живописных ледниковых островов. Эти острова, разбросанные по водам Ладоги, варьируются от крупных до крошечных, создавая уникальный ландшафт.
Уникальные природные пейзажи
Лавируя между островами, вы сможете насладиться чудесами природы Карелии. Ваша память навсегда сохранит образы:
Отвесные скалы, уходящие на многие метры под воду;
Мощные бараньи лбы, отполированные волнами;
Цветущие луга, полные жизни;
Вековые сосны, крепко держатся корнями за гранитные валуны.
Человек и природа в гармонии
Вы увидите, как человек и природа могут сосуществовать в полной гармонии. Вас порадует великолепие деревянного Никольского храма и уютный домик хирурга Винтера, окружённый красивым садом.
Незабываемое путешествие
Приготовьтесь к удивительному путешествию по прекрасной Ладоге. В ходе экскурсии вы сделаете остановку на острове, откуда открывается захватывающий вид на Валаамский архипелаг. Это будет незабываемый опыт, который оставит в вашем сердце частичку Карелии.
Начало: Г. Сортавала ул. Набережная Ладожской Флотилии
Завершение: Г. Сортавала, ул. Набережная Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.