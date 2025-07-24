Индивидуальная двухчасовая прогулка по Ладожским шхерам позволит Вам отвлечься от городской суеты. Окунитесь в уединение с живописной природой Северного Приладожья!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Погружение в гармонию природы

Почувствуйте невероятное единение с природой, отправившись в акваторию природного парка, где расположены 650 живописных ледниковых островов. Эти острова, разбросанные по водам Ладоги, варьируются от крупных до крошечных, создавая уникальный ландшафт.

Уникальные природные пейзажи

Лавируя между островами, вы сможете насладиться чудесами природы Карелии. Ваша память навсегда сохранит образы:

Отвесные скалы, уходящие на многие метры под воду;

Мощные бараньи лбы, отполированные волнами;

Цветущие луга, полные жизни;

Вековые сосны, крепко держатся корнями за гранитные валуны.

Человек и природа в гармонии

Вы увидите, как человек и природа могут сосуществовать в полной гармонии. Вас порадует великолепие деревянного Никольского храма и уютный домик хирурга Винтера, окружённый красивым садом.

Незабываемое путешествие

Приготовьтесь к удивительному путешествию по прекрасной Ладоге. В ходе экскурсии вы сделаете остановку на острове, откуда открывается захватывающий вид на Валаамский архипелаг. Это будет незабываемый опыт, который оставит в вашем сердце частичку Карелии.