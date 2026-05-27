Классика Ладоги: шхеры и Валаам - на катере

Побывать на святом острове и пройти лабиринтами скал среди северной природы
Это путешествие соединяет два мира: духовный — на острове Валаам, и природный — среди суровых и красивых ладожских шхер.

Вы пройдёте по узким проливам между скалами, выйдете в открытую Ладогу и проведёте несколько часов на острове, чтобы почувствовать его атмосферу.
Описание экскурсии

Путь по Ладожским шхерам

На катере вы отправитесь из Сортавалы вдоль скалистых берегов и островов. Узкие проливы сменятся просторами Ладоги, а по пути капитан расскажет об этих местах.

Остров Валаам (около 3 ч). Вы сможете самостоятельно исследовать его:

  • посетить Спасо-Преображенский собор
  • увидеть Никольский скит и часовни
  • прогуляться по территории монастыря и к Игуменскому кладбищу
  • при желании арендовать гольф-кар или велосипед

Ладожские шхеры. После Валаама отправимся к островам заповедника:

  • пройдём вдоль Суури-Виролуото и Карватсусаари
  • увидим скалу Вороньи Врата на острове Каарнетсаари
  • сделаем остановку на острове Кивисаари (30–40 мин)

Возвращение в Сортавалу

В финале маршрута вы вновь пройдёте по лабиринтам шхер и вернётесь в город.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном катере со спасательными жилетами на борту. Будет проведён обязательный инструктаж
  • С вами будет капитан-гид из нашей команды

Важно

  • Для посещения монастыря женщинам нужны платок и юбка
  • Поездка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным (из-за волн и качки)
  • Возможен перенос из-за погодных условий

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 10 лет2750 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренной житель города Сортавала. Знаю всё о своём крае и помогу вам организовать своё путешествие. Являюсь администратором водных прогулок на катере из Сортавалы.

Входит в следующие категории Сортавалы

