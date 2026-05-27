Это путешествие соединяет два мира: духовный — на острове Валаам, и природный — среди суровых и красивых ладожских шхер. Вы пройдёте по узким проливам между скалами, выйдете в открытую Ладогу и проведёте несколько часов на острове, чтобы почувствовать его атмосферу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Путь по Ладожским шхерам

На катере вы отправитесь из Сортавалы вдоль скалистых берегов и островов. Узкие проливы сменятся просторами Ладоги, а по пути капитан расскажет об этих местах.

Остров Валаам (около 3 ч). Вы сможете самостоятельно исследовать его:

посетить Спасо-Преображенский собор

увидеть Никольский скит и часовни

прогуляться по территории монастыря и к Игуменскому кладбищу

при желании арендовать гольф-кар или велосипед

Ладожские шхеры. После Валаама отправимся к островам заповедника:

пройдём вдоль Суури-Виролуото и Карватсусаари

увидим скалу Вороньи Врата на острове Каарнетсаари

сделаем остановку на острове Кивисаари (30–40 мин)

Возвращение в Сортавалу

В финале маршрута вы вновь пройдёте по лабиринтам шхер и вернётесь в город.

Организационные детали

Прогулка проходит на комфортабельном катере со спасательными жилетами на борту. Будет проведён обязательный инструктаж

С вами будет капитан-гид из нашей команды

Важно