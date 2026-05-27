Это путешествие соединяет два мира: духовный — на острове Валаам, и природный — среди суровых и красивых ладожских шхер.
Вы пройдёте по узким проливам между скалами, выйдете в открытую Ладогу и проведёте несколько часов на острове, чтобы почувствовать его атмосферу.
Описание экскурсии
Путь по Ладожским шхерам
На катере вы отправитесь из Сортавалы вдоль скалистых берегов и островов. Узкие проливы сменятся просторами Ладоги, а по пути капитан расскажет об этих местах.
Остров Валаам (около 3 ч). Вы сможете самостоятельно исследовать его:
- посетить Спасо-Преображенский собор
- увидеть Никольский скит и часовни
- прогуляться по территории монастыря и к Игуменскому кладбищу
- при желании арендовать гольф-кар или велосипед
Ладожские шхеры. После Валаама отправимся к островам заповедника:
- пройдём вдоль Суури-Виролуото и Карватсусаари
- увидим скалу Вороньи Врата на острове Каарнетсаари
- сделаем остановку на острове Кивисаари (30–40 мин)
Возвращение в Сортавалу
В финале маршрута вы вновь пройдёте по лабиринтам шхер и вернётесь в город.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере со спасательными жилетами на борту. Будет проведён обязательный инструктаж
- С вами будет капитан-гид из нашей команды
Важно
- Для посещения монастыря женщинам нужны платок и юбка
- Поездка не рекомендуется людям с проблемами позвоночника и беременным (из-за волн и качки)
- Возможен перенос из-за погодных условий
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 10 лет
|2750 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренной житель города Сортавала. Знаю всё о своём крае и помогу вам организовать своё путешествие. Являюсь администратором водных прогулок на катере из Сортавалы.
