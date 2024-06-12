Николай — Организатор в Сортавале

Провёл экскурсии для 357 туристов

читать дальше и комфорте. Предлагаем варианты поездок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться, — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

Наша компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах, заботимся о безопасности