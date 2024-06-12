О красоте и святости Валаама сказано немало.
Мы предлагаем убедиться, как прекрасна аскетичная природа Карелии и сильна целебная атмосфера на острове. Поплывём к обители вдоль скалистых Ладожских шхер по живописным проливам.
Погуляем по карельским тропам, зайдём в Спасо-Преображенский собор, увидим монашеские скиты и даже посетим один из них.
Мы предлагаем убедиться, как прекрасна аскетичная природа Карелии и сильна целебная атмосфера на острове. Поплывём к обители вдоль скалистых Ладожских шхер по живописным проливам.
Погуляем по карельским тропам, зайдём в Спасо-Преображенский собор, увидим монашеские скиты и даже посетим один из них.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Отправимся на Валаам из Сортавалы. Проплывём вдоль гранитных островов — Ладожских шхер. Увидим гору Хауккариутта с её обрывистыми склонами и деревья, растущие практически без почвы. Время в пути — около 1 часа.
- На Валааме мы проведём примерно 3 часа. Полюбуемся аскетичной красотой острова и посетим православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор — он считается одним из древнейших в стране.
- Доберёмся до скитов — мест, где живут и молятся монахи. Вы сможете посетить Никольский скит. Дороги, ведущие к монашеским обителям, весьма живописны, и прогулка по ним будет интересна даже далёким от христианства людям. Для комфортного передвижения вы можете использовать электровелосипеды или гольф-кары
- На обратном пути вновь насладимся природой Карелии. Посмотрим с воды на дачу доктора Густава Винтера и Никольскую церковь на острове Реккалансаари. А если очень повезет, заметим ладожских нерп.
- Во время прогулки капитан-гид расскажет интересные факты о проплываемых местах, раскроет, в чём уникальность северной природы, и укажет на красивые локации по пути следования.
На чём поплывём
Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере. Пассажиры размещаются на удобных индивидуальных креслах. Панорамные окна позволяют любоваться красотой природы за бортом, но вы также можете выйти на открытую носовую и кормовую части катера, чтобы насладиться свежим воздухом и прекрасными видами.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт гид-капитан из нашей команды
- Просьба прибывать на место встречи за 10 минут до начала экскурсии
Дополнительные расходы:
- Входной билет на Валаамский архипелаг — 150 руб. /чел.
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. /чел.
По желанию:
- Аренда гольф-кара — от 3500 руб. /час
- Аренда электровелосипеда — 500 руб. /час
в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 357 туристов
Наша компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах, заботимся о безопасностиЗадать вопрос
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