Ладожские горы: природа и геология

Экскурсия по Ладожским горам - это увлекательное путешествие для активных путешественников.Прогулка по лесным тропинкам острова Риеккалансаари включает посещение гор Папинмяки, Ворссунмяки и Риуттавуори.В пути встретятся старые леса с величественными елями

и соснами, горные плато с ледниковыми глыбами, разнообразные мхи и лишайники. Участники узнают о ледниковой истории Ладоги, заселении острова и древних карельских городищах. Экскурсия подходит для детей от 5 лет и проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

По лесным тропинкам острова Риеккалансаари вы заберётесь на три горные вершины — Папинмяки, Ворссунмяки и Риуттавуори. При желании можно заменить горы на Линнавуори или Кухавуори, виды и рассказы везде разные.

Нам встретятся:

старый лес с огромными елями и соснами в полтора обхвата

горные плато с принесёнными ледником глыбами

разнообразные мхи и лишайники

кустарнички вереска и множество ягодников

Вы узнаете по чуть-чуть обо всём:

о ледниковой истории Ладоги

о заселении острова Риеккалансаари

о городищах древних карел

о геологии гор Северного Приладожья

и об уникальной природе Ладожских шхер

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius (перемещаемся между горами). Есть одно детское кресло

Экскурсия подходит для детей от 5 лет (если вы уверены, что им по силам взойти по лесу на три горы высотой 60–90 метров)

Пешком мы пройдём около 3–4 км (или больше, если добавить другие горы)

Одежда

Рекомендуемый вариант: термобельё, утепляющий слой (флис, кофта), ветрозащитный и влагонепроницаемый слой (в идеале виндстоппер с мембраной).

Летом это может быть обычная куртка плюс дождевик.

Ботинки с нескользящей подошвой — мы будем ходить по замшелым и скользким камням, а зимой — по глубокому снегу по колено (пригодятся гамаши).

Шапка и перчатки желательны в любое прохладное время года.