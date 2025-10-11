Мои заказы

Ладожские горы: природа и геология

Активная прогулка по Ладожским горам для любителей природы и геологии. Откройте для себя древние камни и уникальные виды Сортавалы и Ладоги
Экскурсия по Ладожским горам - это увлекательное путешествие для активных путешественников.

Прогулка по лесным тропинкам острова Риеккалансаари включает посещение гор Папинмяки, Ворссунмяки и Риуттавуори.

В пути встретятся старые леса с величественными елями
и соснами, горные плато с ледниковыми глыбами, разнообразные мхи и лишайники. Участники узнают о ледниковой истории Ладоги, заселении острова и древних карельских городищах. Экскурсия подходит для детей от 5 лет и проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius

4.3
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Ладогу и Сортавалу
  • 🌲 Прогулка по старым лесам и горным плато
  • 🗿 Узнайте о геологии и истории региона
  • 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Ладожские горы: природа и геология© Кирилл
Ладожские горы: природа и геология© Кирилл
Ладожские горы: природа и геология© Кирилл
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя20
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Папинмяки
  • Ворссунмяки
  • Риуттавуори
  • Линнавуори
  • Кухавуори

Описание экскурсии

По лесным тропинкам острова Риеккалансаари вы заберётесь на три горные вершины — Папинмяки, Ворссунмяки и Риуттавуори. При желании можно заменить горы на Линнавуори или Кухавуори, виды и рассказы везде разные.

Нам встретятся:

  • старый лес с огромными елями и соснами в полтора обхвата
  • горные плато с принесёнными ледником глыбами
  • разнообразные мхи и лишайники
  • кустарнички вереска и множество ягодников

Вы узнаете по чуть-чуть обо всём:

  • о ледниковой истории Ладоги
  • о заселении острова Риеккалансаари
  • о городищах древних карел
  • о геологии гор Северного Приладожья
  • и об уникальной природе Ладожских шхер

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius (перемещаемся между горами). Есть одно детское кресло
  • Экскурсия подходит для детей от 5 лет (если вы уверены, что им по силам взойти по лесу на три горы высотой 60–90 метров)
  • Пешком мы пройдём около 3–4 км (или больше, если добавить другие горы)

Одежда

Рекомендуемый вариант: термобельё, утепляющий слой (флис, кофта), ветрозащитный и влагонепроницаемый слой (в идеале виндстоппер с мембраной).

Летом это может быть обычная куртка плюс дождевик.
Ботинки с нескользящей подошвой — мы будем ходить по замшелым и скользким камням, а зимой — по глубокому снегу по колено (пригодятся гамаши).

Шапка и перчатки желательны в любое прохладное время года.

Кирилл
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 217 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья. Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа до
Чукотки. Снимал в 70 заповедниках и нацпарках по всей стране. С 1997 года организовал более 100 путешествий и побывал в 84 регионах РФ. Победитель международных фотоконкурсов «Дикая природа России» (National Georgaphic) и «Золотая Черепаха», призёр премий «Окно в природу» (Комсомольская правда) и «Рассвет» (СФДП). Стипендиат Министерства Культуры РФ, спикер и автор выставок на фестивале «Первозданная Россия». Провёл 4 персональные фотовыставки и выпустил 2 фотоальбома. Снимал для Газпром нефть и РЖД. Печатался в журналах «Discovery», «Отдых в России», «Алроса». Член Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России, Русского географического общества, команды Nature Photo Team и Лиги профессиональных фотографов России.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
А
Анна
11 окт 2025
Мы ходили с Кириллом на экскурсию по острову Койонсаари. Остров небольшой, маршрут 11 км, очень разнообразный по своим природным условиям. Время пролетело незаметно. Кирилл обладает обширными знаниями в разных областях:
скалы, сосны и вода стали участниками исторических, геологических и географических событий. Обо всем, что нам встречалось по пути, Кирилл знает все. Увидели самые разные ягоды, научились их отличать, грибы интересные, известные и не известные. Самые живописные места и красивые виды. На самом въезде на остров есть кафе, там можно запастись пирожками и перекусить на пикнике. В кафе есть горячее, очень спасло после продолжительной и насыщенной прогулки на свежем воздухе).

Мы ходили с Кириллом на экскурсию по острову Койонсаари. Остров небольшой, маршрут 11 км, очень разнообразный
Светлана
Светлана
6 авг 2025
Была с дочерьми (20 и 15 лет). Обе в восторге. Девушки увлекаются немного биологией и мхами, в том числе, поэтому экскурсия прошла на Ура. Много вопросов были задано Кириллу и
на все он дал ответы.
Увидели много видов лишайников, мха. Посчастливилось увидеть и Карельскую березу, что называется:"на корню")). За семь часов поднялись на три горы, увидели чудесные виды, набрали грибов и даже отведали черники.
Маршрут очень интересный, познавательный.
Однозначно рекомендуем Кирилла как гида и его экскурсии.

Была с дочерьми (20 и 15 лет). Обе в восторге. Девушки увлекаются немного биологией и мхами,
И
Илья
26 апр 2025
Кирилл проводил с нами эту экскурсию в зимние каникулы в феврале 2025 года, я и двое моих дочек 14 и 15 лет. Мы жили в маленьком домике, на берегу Ладоги,
довольно далеко от города. Кирилл забрал нас рано утром, мы позавтракали в кафе калитками, это такие местные пирожки из ржаной муки с разнообразнейшими начинками, а потом он повез нас на эту экскурсию. Он вообще-то профессиональный геолог, я тоже, так что могу оценить уровень его знаний, это супер. Сама экскурсия - это про историю, геологию и природу одновременно. Мы посмотрели церковь, с которой начиналась Сортавала, поднялись на гору мимо могучих скал, посмотрели на озеро и шхеры сверху. Потом объезд на другую сторону острова, потому, что через глубокий снег не пройти. Летом, я так понял, есть тропа по верху. На другой стороне очень ярко выражена высотная зональность природы от могучих хвойных лесов у воды до лесотундры на высоте 80-90 метров. Мне такого видеть не доводилось раньше нигде. Третья гора - она в городе, Кирилл рассказал, как вообще город возник, что за здания, их историю, показывая все сверху. Жаль, бинокль я не захватил.
В целом экскурсия очень понравилась, всем рекомендую. Если получится, приедем к Кириллу еще.

Д
Дарья
19 апр 2025
Товарищ в январе провел крутую экскурсию на несколько дней. Всё отлично, кроме того, что он обещал бонусом фотки (80к₽ заплатили так-то), но щас апрель, а фотки он так и не скинул. Жаль, больше не обратимся.

