Ладожские горы: природа и геология

Экскурсия по Ладожским горам - это увлекательное путешествие для активных путешественников.
Прогулка по лесным тропинкам острова Риеккалансаари включает посещение гор Папинмяки, Ворссунмяки и Риуттавуори.
В пути встретятся старые леса с величественными елями
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Ладогу и Сортавалу
- 🌲 Прогулка по старым лесам и горным плато
- 🗿 Узнайте о геологии и истории региона
- 🚗 Комфортное перемещение на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Папинмяки
- Ворссунмяки
- Риуттавуори
- Линнавуори
- Кухавуори
Описание экскурсии
По лесным тропинкам острова Риеккалансаари вы заберётесь на три горные вершины — Папинмяки, Ворссунмяки и Риуттавуори. При желании можно заменить горы на Линнавуори или Кухавуори, виды и рассказы везде разные.
Нам встретятся:
- старый лес с огромными елями и соснами в полтора обхвата
- горные плато с принесёнными ледником глыбами
- разнообразные мхи и лишайники
- кустарнички вереска и множество ягодников
Вы узнаете по чуть-чуть обо всём:
- о ледниковой истории Ладоги
- о заселении острова Риеккалансаари
- о городищах древних карел
- о геологии гор Северного Приладожья
- и об уникальной природе Ладожских шхер
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Hiace Regius (перемещаемся между горами). Есть одно детское кресло
- Экскурсия подходит для детей от 5 лет (если вы уверены, что им по силам взойти по лесу на три горы высотой 60–90 метров)
- Пешком мы пройдём около 3–4 км (или больше, если добавить другие горы)
Одежда
Рекомендуемый вариант: термобельё, утепляющий слой (флис, кофта), ветрозащитный и влагонепроницаемый слой (в идеале виндстоппер с мембраной).
Летом это может быть обычная куртка плюс дождевик.
Ботинки с нескользящей подошвой — мы будем ходить по замшелым и скользким камням, а зимой — по глубокому снегу по колено (пригодятся гамаши).
Шапка и перчатки желательны в любое прохладное время года.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 217 туристов
Я фотограф дикой природы, профессиональный геолог и организатор северных экспедиций. Победитель главного турконкурса страны «Мастера гостеприимства». Живу в Сортавале и увлекаюсь историей Северного Приладожья. Работал в Арктике от Земли Франца-Иосифа доЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
11 окт 2025
Мы ходили с Кириллом на экскурсию по острову Койонсаари. Остров небольшой, маршрут 11 км, очень разнообразный по своим природным условиям. Время пролетело незаметно. Кирилл обладает обширными знаниями в разных областях:
Светлана
6 авг 2025
Была с дочерьми (20 и 15 лет). Обе в восторге. Девушки увлекаются немного биологией и мхами, в том числе, поэтому экскурсия прошла на Ура. Много вопросов были задано Кириллу и
И
Илья
26 апр 2025
Кирилл проводил с нами эту экскурсию в зимние каникулы в феврале 2025 года, я и двое моих дочек 14 и 15 лет. Мы жили в маленьком домике, на берегу Ладоги,
Д
Дарья
19 апр 2025
Товарищ в январе провел крутую экскурсию на несколько дней. Всё отлично, кроме того, что он обещал бонусом фотки (80к₽ заплатили так-то), но щас апрель, а фотки он так и не скинул. Жаль, больше не обратимся.
Входит в следующие категории Сортавалы
