Ладожские шхеры — это россыпь островов, где природа будто решила: «Сделаю-ка я пейзаж, чтобы люди потом всю жизнь вспоминали».
Здесь всё выглядит кинематографично: гладкие гранитные плиты уходят в воду, бухты прячутся за поворотами, а в воздухе — свежесть, которая моментально перезагружает. И что особенно цепляет: шхеры каждый раз разные. На прогулке вы сможете увидеть их своими глазами.
Здесь всё выглядит кинематографично: гладкие гранитные плиты уходят в воду, бухты прячутся за поворотами, а в воздухе — свежесть, которая моментально перезагружает. И что особенно цепляет: шхеры каждый раз разные. На прогулке вы сможете увидеть их своими глазами.
Описание экскурсии
- Современный катер и сопровождение профессионального капитана.
- Двухчасовое путешествие по акватории Ладожского озера — мимо «Дачи Винтера» и живописных островов с сосновыми лесами и гранитными скалами, уходящими в воду.
- Захватывающие виды шхер с воды.
- Остановка на одном из самых красивых островов региона — Хонкасало.
- Подъём на панорамную точку (80 м).
Организационные детали
- Катер оборудован всеми необходимыми средствами безопасности, у капитана есть лицензия на перевозки.
- С собой можете взять свои напитки и еду.
- Прогулка по Хонкасало занимает 40 мин.
- С вами будет капитан из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элис — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 132 туристов
Уже больше 5 лет организовываю прогулки на маломерных катерах на Валаам и Ладожские шхеры. Знаю каждый живописный уголок на Ладоге и готов вам его показать!
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «Ладожские шхеры на катере - пейзаж, который не забывается»
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВалаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Погрузитесь в атмосферу Карелии на катере, наслаждаясь видами Ладожских шхер и уникальной природой, создающей незабываемые впечатления
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: в будние дни в 09:00, 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
К Ладожским шхерам - на катере
С воды полюбоваться карельскими островами и покорить «крышу Ладоги»
Начало: На ул. Ладожской Флотилии, д. 2
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
3000 ₽ за человека