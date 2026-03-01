Ладожские шхеры состоят из 650 скалистых островов, но без катера их красота остаётся недосягаемой. Вместе с опытным капитаном вы отправитесь на прогулку, чтобы открыть для себя магию этих мест.
С воды увидите «Дачу Винтера», а затем подойдёте к острову Хонкасало, высадитесь на берег и полюбуетесь завораживающими панорамами Ладоги.
С воды увидите «Дачу Винтера», а затем подойдёте к острову Хонкасало, высадитесь на берег и полюбуетесь завораживающими панорамами Ладоги.
Описание экскурсии
Во время водной прогулки вы увидите:
- остров Хонкасало с 80-метровой скалой Вахтимяки (с посещением) — в переводе «Сторожевая гора». С неё открываются великолепные панорамы ладожских шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора
- дачу Винтера — архитектурный шедевр национального романтизма. На территории расположен дендропарк с уникальными породами деревьев и кустарников
- ладожских нерп — если улыбнётся удача:)
По пути капитан расскажет краткую историю этих мест и с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- На катерах есть открытая и закрытая палубы, на борту — все необходимые спасательные средства, все пассажиры застрахованы
- Прогулка длится 2 часа, из них 40 мин вы проведёте на острове Хонкасало
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Александра. Я из живописного города Сортавала и безумно влюблена в Ладожское озеро. Мы молодая, активная команда с большим парком катеров различной вместимости. Все наши капитаны опытные, вежливые и внимательные. Все катера лицензированы и застрахованы.
Входит в следующие категории Сортавалы
