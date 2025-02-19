Места силы Карелии. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке

Во время прогулки вы увидите уникальные природные красоты Ладоги: остров Хавус с его высоким обрывом, остров Каарнетсаари и Падающую скалу. Также запланирована высадка на необитаемом острове Хонкасало.

Его самая высокая вершина называется «Крыша Ладоги», и с неё открывается потрясающий вид на окружающую природу.
5
3 отзыва
Места силы Карелии. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Места силы Карелии. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Места силы Карелии. Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Ближайшие даты:
23
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 11:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Сортавала – Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке – Сортавала Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке На аэролодке вы покатаетесь вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:
  • остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой, • остров Каарнетсаари, • Падающую скалу. А также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли «крышей Ладоги», и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. Важная информация:.
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
  • При неблагоприятных погодных условиях прогулка на аэролодке может быть отменена.
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
  • Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые 60+3800 ₽
Школьники до 9 лет2900 ₽
Школьники старше 9 лет3800 ₽
Студенты3800 ₽
Взрослые3900 ₽
Дети до 7 лет2900 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды3800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сортавала
  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный Ястребиной скалой
  • Остров Каарнетсаари
  • Падающая скала
Что включено
  • Трансфер на аэролодке
  • Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Место начала и завершения?
Сортавала, ул. Ленина 18
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 фев 2025
П
6 фев 2025
Е
6 фев 2025
было НЕВЕРОЯТНО! нам очень понравилось абсолютно все!

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